El guiño de Nicolás Tagliafico a Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial

Nicolás Tagliafico mostró un termo decorado con un adhesivo de Lionel Messi luego de la final en el Mundial (@tagliafico3)

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El descanso de Nicolás Tagliafico tras la exigente Copa del Mundo dejó imágenes de intimidad y guiños cargados de significado para la hinchada argentina. El lateral, que fue uno de los baluartes del equipo nacional durante el torneo, eligió pasar sus vacaciones rodeado de afectos cercanos, en un entorno donde los símbolos de la reciente hazaña deportiva continúan presentes.

En los primeros días de su descanso, Tagliafico compartió postales junto a su esposa, Caro Calvagni, y sus dos perros, Galo y Pepú. La escena, lejos de los flashes, muestra al futbolista sentado en una reposera de madera, en un amplio jardín cuidado con el mar de fondo, disfrutando de la tranquilidad tras semanas intensas.

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No obstante, un detalle captó la atención entre las imágenes, en el termo que mostró el defensor, relucieron varios stickers, entre ellos uno se destacó sobre el resto. Se trató de la imagen de Lionel Messi besando la Copa del Mundo en Qatar 2022. Ese gesto, inmortalizado en la memoria colectiva, coronó el recorrido de un equipo que volvió a ilusionar a todo un país.

El lateral compartió imágenes con su esposa Caro Calvagni durante sus vacaciones (@tagliafico3)

La presencia del sticker fue interpretada como el respeto y la admiración de Tagliafico por su compañero y capitán, quien con 39 años brilló en el Mundial 2026 y aún no confirmó si seguirá con la camiseta albiceleste. ¿El gesto de Taglia es un empujón para que continúe al menos algunos partidos más?

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El lateral, al igual que el resto del plantel, expresó públicamente su gratitud hacia la hinchada y el desempeño del conjunto sudamericano luego de las hazañas que brindó el certamen.

El propio Tagliafico había compartido una carta abierta tras la final, donde reconoció: “Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dio todo. Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día. Vamos Argentina, siempre”.

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Nicolás Tagliafico se reencontró con sus dos perros Galo y Pepú, antes de regresar a la competencia con el Olympique de Lyon (@tagliafico3)

Estas palabras, cargadas de emoción, coincidieron con el sentir general de un plantel que entregó todo y que, a pesar de la derrota, se fue de la Copa con el reconocimiento de su gente. En ese sentido, Messi escribió en su cuenta de Instagram: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

Al volver al país, junto a otros futbolistas del seleccionado argentino, Tagliafico fue recibido por una multitud que aguardó durante horas en los alrededores del predio de Ezeiza. Los aplausos y el cariño popular reflejaron el agradecimiento de los argentinos por la entrega mostrada en el torneo.

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El perro de Nicolás Tagliafico posó con la medalla de subcampeón conquistada por la selección argentina en la Copa del Mundo (@tagliafico3)

Luego del recibimiento, el futbolista de 33 años se trasladó al aeropuerto, acompañado por su pareja, para comenzar su descanso. Antes de partir, volvió a recibir el afecto de los simpatizantes, quienes reconocieron su esfuerzo, visible en sus gestos de cansancio y los calambres sufridos durante la final. Parte de su regreso incluyó el reencuentro con sus perros, a los que mostró en fotos junto a la medalla de subcampeón. Estos días de relajación le permiten recargar energías antes de reincorporarse al Olympique de Lyon para afrontar una nueva temporada en la Ligue 1 de Francia.