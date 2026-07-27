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Más de 15 mil elementos participarán en el operativo vial por las Vacaciones Agostinas en El Salvador

El ministro Romeo Herrera informó que personal de varias instituciones realizará labores de vigilancia, prevención y respuesta ante emergencias, con énfasis en reducir siniestros de tránsito y ordenar el flujo en carreteras

El MOPT y el VMT desplegaron un plan integral de seguridad vial y asistencia gratuita durante las Vacaciones Agostinas en El Salvador del 1 al 9 de agosto. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El MOPT y el VMT desplegaron un plan integral de seguridad vial y asistencia gratuita durante las Vacaciones Agostinas en El Salvador del 1 al 9 de agosto. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
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El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) en coordinación con el Viceministerio de Transporte (VMT) anunciaron el despliegue de un plan integral de seguridad vial y asistencia gratuita durante las Vacaciones Agostinas en El Salvador, una estrategia que abarcará del 1 al 9 de agosto con el objetivo de proteger a la población que se movilizará hacia los principales destinos turísticos del país.

Según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, más de 15 mil elementos de diferentes instituciones participarán en las tareas de control, prevención y respuesta ante emergencias en todo el territorio nacional.

“No es justo que un salvadoreño de bien esté en una autopista y por un conductor que esté bajo los efectos del alcohol, esa persona tenga que perder su vida. No es justo. Entonces, vamos a tomar todas las medidas necesarias”, afirmó Herrera durante la presentación del plan, en la que insistió en la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las leyes de tránsito.

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El operativo incluye controles vehiculares en los principales accesos turísticos a nivel nacional, como el lago de Coatepeque, la carretera Litoral en el sector del Puerto de La Libertad, El Tunco, El Zonte, Planes de Renderos, el aeropuerto internacional de Comalapa y la Ruta de las Flores. “Vamos a tener controles para agilizar el tráfico vehicular en todo el país”, indicó el ministro, quien detalló que las acciones buscan reducir accidentes de tránsito, facilitar el flujo vehicular y garantizar la integridad de las personas.

El plan de seguridad vial incluye controles vehiculares en accesos turísticos como el lago de Coatepeque, el Puerto de La Libertad, Comalapa y la Ruta de las Flores. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El plan de seguridad vial incluye controles vehiculares en accesos turísticos como el lago de Coatepeque, el Puerto de La Libertad, Comalapa y la Ruta de las Flores. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Uno de los ejes del plan es la asistencia vial gratuita a través del servicio MOPT Asiste, disponible para cualquier persona que enfrente una emergencia por accidente o desperfecto mecánico. Para solicitar este apoyo, se debe llamar al número 2510 0199, disponible desde hoy hasta el 9 de agosto, durante las 24 horas del día. “Las personas solo tienen que llamar al número 2510 01 99 y el MOP te asiste para este periodo vacacional. Si alguien sufre un percance, tenemos grúas disponibles sin ningún costo para todos los salvadoreños o incluso extranjeros que estén dentro del territorio nacional”, reiteró Herrera.

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El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, precisó los requisitos para acceder al servicio: “No necesita ser nacional, puede ser extranjero también. Lo único que necesita es no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y tener sus documentos de tránsito al día. Esos son los únicos dos requisitos. Más allá de eso, está disponible las 24 horas del día en todo el territorio nacional”.

El plan contempla controles a vehículos particulares, transporte de carga y transporte colectivo, así como operativos antidoping, verificación de tarifas y condiciones de las unidades. Reyes explicó que “la gente no deja de utilizar transporte colectivo porque sean vacaciones. Es más, lo utilizan para poder ir a ver los diferentes lugares turísticos, para disfrutar con sus familias, para hacer todos los recorridos que nuestro país tiene para ofrecer”. Añadió que se garantizará que el transporte colectivo no utilice equipos de sonido que no sean de fábrica, para evitar molestias por contaminación auditiva.

Más de 15 mil elementos participarán en el operativo del MOPT y el VMT para control, prevención y respuesta ante emergencias en todo El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Más de 15 mil elementos participarán en el operativo del MOPT y el VMT para control, prevención y respuesta ante emergencias en todo El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El despliegue de recursos incluye cuadrillas de mantenimiento vial y equipos de respuesta para atender rápidamente incidentes. Según Herrera, “las grúas las tenemos en todo el territorio nacional, es decir, tenemos en Oriente, en Occidente, en el área metropolitana de San Salvador, en la zona norte. Eso nos ayuda a tener un tiempo de respuesta bastante rápido ante cualquier problema”.

Durante las vacaciones, el sector del Puerto de La Libertad tendrá restricciones especiales para el transporte de carga, con el fin de reducir la congestión y prevenir incidentes en las zonas de mayor afluencia turística. Todo el operativo se acompaña de la campaña “La vida no es un juego”, que busca sensibilizar sobre la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al conducir.

Reyes reiteró el mensaje de prevención: “Hay que tomarse en serio cuando estamos manejando, que es una enorme responsabilidad y no depende solo nuestra vida de que hagamos esto, sino también la vida de personas inocentes, peatones, niños, adultos mayores”.

El VMT realizará operativos antidoping, verificará tarifas y revisará las condiciones del transporte colectivo, de carga y de vehículos particulares. (Foto cortesía VMT)
El VMT realizará operativos antidoping, verificará tarifas y revisará las condiciones del transporte colectivo, de carga y de vehículos particulares. (Foto cortesía VMT)

El plan vacacional estará vigente hasta el 9 de agosto, con la meta de facilitar una movilidad segura y eficiente para todos los ciudadanos y visitantes durante las Vacaciones Agostinas.

Además de la asistencia vial y los controles, el MOPT y el VMT coordinarán actividades culturales y recreativas en espacios públicos, como parte de una oferta diseñada para que la población disfrute de forma segura el periodo de descanso. Entre las actividades programadas destacan funciones gratuitas de cine al aire libre y eventos en plazas y parques de San Salvador, San Miguel y otras localidades.

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