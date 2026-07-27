Susana Giménez sobre Verónica Castro: “No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...”

Susana Giménez habló de Verónica Castro y su salud

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La conversación entre Susana Giménez y Marley reveló detalles poco conocidos sobre el estado de salud de Verónica Castro y las secuelas físicas que ambas sufrieron tras accidentes impactantes en televisión.

Durante el intercambio, Susana recordó sin rodeos: “No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la mier..”. Esa referencia directa a Verónica Castro marcó el tono de la charla, donde quedaron expuestas las consecuencias de aquel episodio.

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Susana Giménez afirmó que Verónica Castro no está bien de salud y que sufre secuelas físicas tras un accidente con un elefante en televisión

La actriz argentina insistió en la gravedad de las lesiones: “Tiene toda la columna de platino, las costillas de platino. Le duele todo, no tiene ganas”. Sus palabras mostraron el deterioro físico que, según Giménez, afecta actualmente a la artista mexicana.

Castro, según esta reconstrucción, resultó lastimada cuando un elefante utilizado en un programa de televisión se asustó por la música y la arrojó violentamente. “Empezó una orquesta y se asustó el elefante de una manera terrible. La sacudió. Verónica es muy bajita”, narró Susana, resaltando la vulnerabilidad de su colega ante la potencia del animal.

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Giménez también aportó su propia experiencia, rememorando que, en otra ocasión, la elefanta “me rompe el cuello y luego se va-- sale disparada la elefanta, de estampida y salgo yo volando por los aires”. El relato, entre risas y dramatismo, subraya el riesgo de integrar animales en espectáculos en vivo.

La charla entre Susana Giménez y Marley expuso que ambas arrastran dolor y operaciones por accidentes sufridos en el espectáculo

La relación entre ambas figuras se describe como cordial, aunque, en palabras de Susana: “Con Verónica sí, sí, sí. Ahora-- pero ya no, no es lo mismo. Verónica no, no está bien de salud”. Así, la unión que las caracterizaba parece haber cedido ante el paso del tiempo y los problemas de salud.

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Arrojó un elefante a Verónica Castro en TV y, según Susana Giménez, le dejó la columna con platino

Susana Giménez y Verónica Castro ya no se muestran juntas como antes, encuentran en este testimonio una respuesta: la salud de Castro, afectada por lesiones graves en la columna y las costillas, ha limitado sus apariciones y ánimos para la vida pública. El dato relevante es que, según Giménez, el accidente con el elefante marcó un antes y un después en la vitalidad y participación de Castro.

En su relato, Susana no evitó el humor ácido: “Total, que soy una mier..”. La frase, aunque dicha en tono de broma, evidencia que ambas comparten historias de dolor y resiliencia. Marley, testigo del intercambio, bromeó: “Te salvás de dos helicópteros y un elefante”, a lo que Susana respondió entre risas, reforzando la complicidad de la charla.

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La conductora vinculó ese cambio a unas lesiones severas tras una caída con un elefante en un programa, y explicó que ese episodio afectó su ánimo, sus apariciones públicas y su vida cotidiana

Susana detalló también sus propias operaciones: “Me tuvieron que abrir y cortarme la cuerda bucal para meterme todo el cuello postizo. Lo tengo de titanio”. La conversación giró así hacia el costo físico que el espectáculo les cobró a ambas.

El perro de la discordia

El regalo de Cristian Castro y su novia a Susana Giménez

El intercambio entre Susana Giménez y Cristian Castro en la televisión argentina dejó expuesta una antigua polémica que involucró a Verónica Castro y un regalo inesperado. El episodio se reavivó cuando el cantante, acompañado por su pareja Mariela Sánchez, aprovechó la ocasión para bromear sobre el tema ante la propia conductora.

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Durante la visita al programa, la pareja del intérprete sorprendió a Susana con una caja. La conductora, sin perder el humor, preguntó: “¿No me digas que me traés un perro?”. Mariela siguió el juego: “Con este podés hacer lo que quieras”, mientras Susana insistía divertida: “Jurame que no es un perro”.

La secuencia permitió que la animadora relatara lo sucedido meses atrás, cuando en su cumpleaños rechazó un cachorro pomeranian que le había regalado Verónica Castro. Según contó Susana, el incidente provocó un fuerte enojo en la madre del cantante, aunque con el tiempo la relación se recompuso.

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La salud de Verónica Castro quedó marcada, según Susana Giménez, por lesiones en la columna y las costillas que limitaron su vida pública

La propia Susana explicó por qué decidió devolver el animal: “Le llevaste el perro a Vero y está como loca de amor. Es lo mejor que le pasó en su vida. Creo que se enojó al principio. Conmigo se enojó y yo le dije ‘Vero, no puedo tenerle y no es porque no me guste, sino porque los míos son unas bestias gigantes y lo iban a pisar’”, recordó la conductora.

La mascota, relató la diva, terminó encontrando un hogar definitivo con Verónica Castro, quien “está encantada con el animal y que incluso duerme en su cama con ella”. Susana detalló que su decisión se debió a la convivencia con perros de mayor tamaño en su casa de Punta del Este, lo que hacía inviable cuidar a un cachorro tan pequeño.

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Cristian Castro reavivó en la televisión argentina la polémica por el cachorro pomeranian que Verónica Castro le regaló a Susana Giménez

La pregunta sobre la polémica del perro se convirtió en un momento central de la entrevista, donde Susana también evocó a su recordado perro Jazmín: “Se murió. Vivió durante 17 años, fue hace mucho”, compartió mientras en pantalla se veían imágenes de su hogar y de sus mascotas saltando sobre ella.

Quienes siguen el mundo de la farándula argentina recuerdan que la devolución del cachorro generó tensión entre ambas figuras, pero, según Susana, hoy la situación quedó superada. La propia conductora afirmó que la reacción inicial de Verónica Castro fue de disgusto, aunque ahora está “loca de amor” por el animal.

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Susana Giménez habló del enojo de Verónica Castro por el perro que le devolvió y Cristian Castro se vengó saludándola por sus 80 años

Cristian Castro no dejó pasar la oportunidad de tomar revancha. En medio de la charla, el cantante lanzó: “¡Feliz 80 años!”, lo que provocó una reacción inmediata de la diva. “¡Qué horror, Cris! Pero bueno, es así. Qué vamos a hacer. Lo digo y hay que disfrutarlo porque en la vida nos va a pasar a todos y si no nos pasa, es porque partimos. Así que es mejor que pase”, respondió Susana, entre risas.

Verónica Castro terminó quedándose con el pomeranian y, según Susana Giménez, hoy está loca de amor por el animal y duerme con él

En ese mismo tono distendido, Cristian bromeó sobre la relación de su madre con los animales: “Nunca le gustaron los perros”, aseguró. Sin embargo, la información que compartió Susana contradijo esa idea, al destacar cómo el cachorro pomeranian había cambiado la rutina de Verónica Castro.

El episodio televisivo dejó varias frases picantes, pero también mostró un cierre amigable a una historia que comenzó con un desencuentro y terminó en reconciliación. La propia Susana Giménez recalcó que, pese a las diferencias, la amistad y el cariño terminaron prevaleciendo.