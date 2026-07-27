La vicepresidenta Karin Herrera representará a Guatemala en el cambio de mando presidencial de Perú

La vicepresidenta guatemalteca Karin Herrera posa junto a una representante peruana que sostiene un documento oficial en la ceremonia de cambio de mando presidencial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vicepresidenta Karin Herrera representará a Guatemala en la Transmisión de Mando Supremo de Perú los días 27 y 28 de julio de 2026, en una misión oficial encargada por el presidente Bernardo Arévalo que incluye la acreditación como jefa de la delegación especial y la participación en la juramentación de la presidenta electa Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

La visita también servirá para abrir reuniones bilaterales enfocadas en cooperación y en el intercambio de experiencias sobre seguridad alimentaria, primera infancia, Clubes de Ciencias, desarrollo sostenible y empoderamiento económico de las mujeres.

La agenda difundida para la visita detalla tres actividades el 27 de julio: una reunión con la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Perú, Rossana Dudziak Hernández, a las 10:00 horas; una visita de trabajo a la Embajada de Guatemala en Perú a las 14:00 horas; y la presentación de las cartas credenciales a las 18:00 horas.

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Ese documento acreditará formalmente a Herrera como jefa de la delegación especial de la República de Guatemala ante los actos de relevo presidencial peruano.

La participación guatemalteca se enmarca en los actos oficiales de juramentación y asunción al cargo de Fujimori Higuchi, previstos en Lima. Según la información oficial de la República de Guatemala, la vicepresidenta acudirá en nombre del Estado a las ceremonias centrales organizadas por las autoridades peruanas.

La vicepresidenta Karin Herrera representará a Guatemala en la Transmisión de Mando Supremo de Perú el 27 y 28 de julio de 2026 por encargo de Bernardo Arévalo. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La agenda incluye ceremonias religiosas, actos en el Congreso y el Mensaje a la Nación

Como parte del programa, Herrera asistirá a la Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, una ceremonia en la que también estarán altas autoridades de Gobierno y miembros del cuerpo diplomático. Después participará en la juramentación y toma de posesión de la presidenta electa en el Congreso de la República del Perú, en el Hemiciclo de Sesiones.

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Durante ese acto protocolario está prevista la imposición de la Banda Presidencial, la interpretación del Himno Nacional del Perú y la juramentación de los vicepresidentes peruanos Miguel Ángel Torres Morales y Luis Fernando Galarreta Velarde. La agenda oficial suma además la asistencia al Mensaje a la Nación que ofrecerá la nueva mandataria peruana.

La vicepresidenta de Guatemala también saludará de manera protocolaria a Fujimori Higuchi en el Palacio de Gobierno, en el Salón Dorado. Ese paso forma parte de la representación diplomática guatemalteca en una de las ceremonias de mayor relevancia política del calendario peruano.

Guatemala buscará cooperación con Emiratos Árabes Unidos y Naciones Unidas

Uno de los objetivos centrales de la visita será sostener reuniones bilaterales con autoridades y representantes de organismos internacionales. La agenda confirma un encuentro con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, y otro con Rossana Dudziak, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Perú.

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Esas conversaciones estarán orientadas a fortalecer la cooperación en temas de desarrollo, de acuerdo con la información oficial. El temario mencionado por las autoridades guatemaltecas abarca seguridad alimentaria, primera infancia, Clubes de Ciencias, desarrollo sostenible y empoderamiento económico de las mujeres.

La misión responde a una designación expresa del presidente Bernardo Arévalo, quien encargó a Herrera la representación del país en la transmisión de mando peruana. En términos diplomáticos, la vicepresidenta no solo acudirá a los actos ceremoniales, sino que aprovechará la visita para mantener contactos de trabajo con socios internacionales.

La información distribuida sobre el viaje indica además que Herrera estará acompañada por José Gálvez, subdirector de Comunicación Social. Al cierre de las actividades, se prevé la entrega de un kit de prensa con el material y las declaraciones correspondientes.

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La presencia de Guatemala en Lima quedará formalizada con la entrega de las cartas credenciales y con la participación de su vicepresidenta en cada uno de los momentos centrales del relevo presidencial peruano: la ceremonia religiosa, el acto en el Congreso, el saludo en Palacio y el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori.