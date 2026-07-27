El TSE de Guatemala depura 130.983 adhesiones y valida el 68% en el proceso de nuevos partidos

Un documento del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala muestra la depuración de 130.983 adhesiones ciudadanas entre mayo y julio de 2026 para la conformación de nuevos partidos políticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala validó 85.844 adhesiones ciudadanas presentadas por comités pro-formación de partidos entre mayo y el 22 de julio de 2026, un filtro que define qué organizaciones podrán avanzar hacia su constitución formal mientras el organismo prepara los comicios de 2027 y una coalición para contener la desinformación electoral.

En la depuración se procesaron 130.983 registros contenidos en 1.278 paquetes y 30.131 hojas físicas, de acuerdo con información oficial presentada por el TSE en su reunión mensual con representantes de partidos políticos. El Departamento de Organizaciones Políticas informó que el 32% de las adhesiones fue rechazado tras la revisión técnica y manual.

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La jefa del departamento, Deyanira Herrera, detalló que 34.234 registros fueron rechazados por el personal revisor y otros 10.905 por la validación del sistema. Según explicó, la aceptación alcanzó el 68% y el rechazo el 32%.

Herrera indicó que el control se realiza en dos etapas. Primero, el sistema comprueba que el ciudadano no esté afiliado a otra organización política, que no tenga impedimentos legales y que sus datos coincidan con los registros oficiales; después, el personal revisa firmas, huellas y datos personales para confirmar la validez de cada adhesión.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala depuró 130.983 adhesiones ciudadanas entre mayo y el 22 de julio de 2026 para definir el avance de nuevos partidos políticos. (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

Siete organizaciones no registraron actividad y seis partidos aún no alcanzan el mínimo legal

El proceso de depuración de hojas de adhesión es un requisito legal para que los comités pro-formación acrediten el respaldo ciudadano exigido por la autoridad electoral. Según las estadísticas del TSE, seis partidos políticos todavía no alcanzan el mínimo de 28.083 afiliaciones requerido.

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Entre las organizaciones con mayor volumen de adherentes entre mayo y julio aceptados figura Movimiento Único Chapín, con 14.462 ciudadanos validados. Le siguen Partido Político Reconstrucción, con 13.276, y Raíces, con 12.418; Transformación Nacional sumó 11.016.

El informe también muestra diferencias cuando se observa la proporción de aceptación frente al total presentado. Dignidad alcanzó 75% de efectividad sobre 5.349 adherentes, mientras Transformación Nacional y Fortaleza & Equidad por Guatemala registraron 74%; Revolución llegó a 73% sobre 143 registros.

XGUATE presentó la tasa de aceptación más alta, con 93%, aunque sobre una base de solo 15 adherentes procesados. En el extremo opuesto, el Frente de Integridad Nacional registró el mayor nivel de rechazo, con 46% de sus 6.224 adhesiones fuera del padrón válido.

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Somos Dignidad Guatemala procesó 11.179 adherentes y tuvo 45% de rechazo. Reconstrucción también marcó 45% de rechazo, pese a encabezar el volumen total de ciudadanos procesados con 24.023.

El documento interno compartido a través de Comunicación Social, muestra además disparidades entre colaboradores asignados a la revisión. El Colaborador número como 4 de varias organizaciones, entre ellas Reconstrucción, Movimiento Único Chapín y el Frente de Integridad Nacional, registró los porcentajes de aprobación más bajos dentro de sus respectivos equipos.

Siete organizaciones no reportaron actividad en el período: Alternativa Política, PARE – Partido Reformador, Partido Liberal Guatemalteco / La Nueva Derecha, Demosle, Unión, Juntos por Guate y Vida. Sus registros quedaron en cero en todos los indicadores del reporte.

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala depuró 130.983 adhesiones ciudadanas entre mayo y el 22 de julio de 2026 para definir el avance de nuevos partidos políticos. (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala )

El TSE prepara pruebas para 2027 y una coalición contra la desinformación

Durante la misma reunión, el TSE presentó una nueva edición de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reglamentos, además de la oferta académica del Instituto Electoral para fortalecer capacidades de actores del sistema político-electoral.

El magistrado vocal II Roberto Morales informó que avanzan las pruebas del sistema de transmisión de resultados preliminares. Entre ellas mencionó un simulacro realizado el 17 de julio en Quiché, diseñado para evaluar el funcionamiento de la plataforma en condiciones de conectividad limitada.

El magistrado vocal V Mario Alexander Velásquez anunció que el organismo trabaja en una Coalición contra la Desinformación con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación y otros sectores. Según explicó, la iniciativa se presentará antes de la convocatoria electoral y busca ampliar el acceso a información oficial y reducir el impacto de contenidos falsos durante el proceso.

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Velásquez afirmó: “La gran innovación que vamos a tener este año es la creación de la Coalición contra la Desinformación, para que todos puedan tener de primera mano cuál es la información real y combatir toda la desinformación que surge alrededor de un proceso electoral”.

El magistrado sostuvo que en 2023 los contenidos difundidos desde redes sociales y perfiles falsos incidieron en conflictos durante la jornada. También señaló que el último proceso electoral cerró con conflictividad en solo seis municipios y que el tribunal busca sostener ese nivel en 2027, cuando Guatemala volverá a celebrar cinco procesos electorales en un solo día.

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