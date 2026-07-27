Receta de pizza de calabaza y muzzarella con harina integral, rápida y fácil

Masa dorada, muzzarella derretida y el dulzor de la calabaza: combinación que sorprende (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pizza de calabaza y muzzarella con harina integral surge como una propuesta que incorpora ingredientes habituales en la cocina local con un enfoque renovado. Esta preparación combina la textura de la verdura con la suavidad del tradicional queso, utilizando harina integral para aportar mayor contenido de fibra. El resultado es una masa que requiere poco tiempo de elaboración y puede adaptarse a diferentes ocasiones, manteniendo un perfil sencillo y accesible para quienes buscan opciones prácticas.

La tradición de preparar este plato casero en Argentina ocupa un lugar central dentro de las costumbres gastronómicas. Es común que este plato esté presente en cualquier encuentro, reflejando una preferencia colectiva por alternativas que permitan compartir y resolver la comida de manera eficiente. Se ha consolidado como una elección que admite múltiples variantes, adaptándose a los gustos y necesidades de cada grupo familiar o círculo de amigos.

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La incorporación de la calabaza y de harinas integrales representa una respuesta a la demanda actual de recetas con mejor perfil nutricional. Esta alternativa permite sumar variedad y nutrientes a la mesa sin perder las características esenciales que definen a la pizza. Así, se integra una opción que equilibra sabor, practicidad y aporte saludable, ampliando el repertorio de preparaciones disponibles para quienes buscan renovar sus elecciones cotidianas.

Receta de pizza de calabaza y muzzarella con harina integral

La pizza de calabaza y muzzarella con harina integral se compone de una base elaborada con masa integral, sobre la que se distribuye puré de calabaza condimentado y una capa generosa de muzzarella. Esta combinación produce una pizza liviana y de textura suave, en la que el sabor de la calabaza aporta un matiz sutilmente dulce, equilibrado por el aporte del queso gratinado. La preparación resulta sencilla y accesible, sin requerir procesos prolongados ni habilidades técnicas avanzadas.

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En términos generales, el procedimiento implica la elaboración de una masa con harina integral, el cocido y triturado de la calabaza hasta obtener un puré, y la integración de ambos componentes antes de llevar la preparación al horno. Se trata de una receta que permite resolver la comida en pocos pasos, utilizando ingredientes fáciles de conseguir y adaptándose a distintos niveles de experiencia en la cocina.

Una forma distinta de sumar vegetales sin perder el encanto pizzero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

300 gr de harina integral fina

150 gr de puré de calabaza (bien escurrida, fría)

8 gr de levadura seca o 20 gr de levadura fresca

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

2 cucharadas de aceite de oliva

100-120 ml de agua tibia (aproximadamente)

250 gr de muzzarella rallada

2 cucharadas de salsa de tomate (opcional)

Orégano seco a gusto

Pimienta negra a gusto

Cómo hacer pizza de calabaza y muzzarella con harina integral, paso a paso

Preparar la masa: En un bol, mezclar la harina integral con la sal. Hacer un hueco y agregar la levadura, el azúcar, el aceite y la calabaza fría. Volcar parte del agua tibia y empezar a unir del centro hacia afuera. Agregar agua hasta formar un bollo tierno y apenas pegajoso. Amasar: Volcar sobre la mesada y amasar durante 5-7 minutos hasta lograr una masa lisa. Si es necesario, espolvorear con un poco más de harina. Tapar y dejar levar en lugar templado durante 20 minutos (no es necesario que duplique el volumen). Precalentar el horno a 220 °C. Aceitar una pizzera. Estirar la masa con las manos y acomodarla en la pizzera. Dejar descansar 5 minutos. Pre-hornear: Cocinar la base sola durante 7 minutos. Esto ayuda a que no quede húmeda por la calabaza. Retirar y cubrir con la salsa de tomate (opcional), el puré de calabaza condimentado con sal, pimienta y orégano, y la muzzarella. Volver al horno por 12-15 minutos, hasta que el queso esté bien fundido y la base dorada. Servir caliente, espolvoreando con orégano extra si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 33 gr

Proteínas: 12 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación, así como de las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera hasta 3 días, bien tapada. Para freezer, conviene hacerlo solo con la base precocida y sin el topping, hasta 1 mes.