Ciencia

La epilepsia más allá de las convulsiones: un estudio documenta su impacto en la calidad de vida

Un relevamiento internacional realizado en 15 países, con participación argentina, identificó que el miedo, la ansiedad y las dificultades cotidianas persisten entre quienes conviven con el trastorno, y advierte sobre la necesidad de acompañamiento emocional y de información clara

Guardar
Google icon
Hombre con ropa oscura sentado en el borde de una cama sin hacer, con las manos en la cabeza y el rostro oculto, iluminado por luz lateral de una ventana.
El estudio internacional Global Epilepsy Needs Study relevó a 5.296 personas y cuidadores de 15 países, con 376 participantes en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, se estima que la epilepsia afecta a una de cada 100 personas. Un estudio internacional advirtió que su impacto excede el control de las crisis: el miedo, la ansiedad, el estigma y otras dificultades siguen condicionando la vida cotidiana de quienes conviven con la enfermedad.

La investigación reunió a 5.296 personas y cuidadores de 15 países, con 376 participantes en Argentina, y detectó cinco problemas que se repiten a escala global: la incertidumbre permanente, la exclusión social, las barreras en salud, educación y empleo, la falta de información clara y la necesidad de abordajes integrales para los cuadros más complejos.

PUBLICIDAD

El trabajo, llamado Global Epilepsy Needs Study (GENS), fue publicado en Epilepsia Open y analizó dimensiones emocionales, sociales, educativas, laborales y de acceso a la salud. Sus resultados muestran que las necesidades más frecuentes no se limitan al tratamiento médico, sino que también incluyen acompañamiento para reducir el estrés, comprender la enfermedad y recibir asistencia adecuada frente a una crisis.

La neuróloga infantil Lorena Fasulo, del Servicio de Neurología Infantil de la Clínica San Lucas de Neuquén, explicó que la epilepsia afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y que durante décadas la investigación se concentró casi exclusivamente en las crisis. “Hoy sabemos que también tiene consecuencias cognitivas, psicológicas y sociales que pueden impactar de manera profunda en la calidad de vida y que requieren ser abordadas”, señaló.

PUBLICIDAD

Ilustración realista de un cerebro humano transparente en vista lateral con redes neuronales luminosas y ondas eléctricas pulsantes, y una persona durmiendo al fondo.
La investigación sobre epilepsia identificó cinco problemas globales: incertidumbre, exclusión social, barreras en salud, educación y empleo, falta de información y necesidad de abordajes integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad eléctrica descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento, como movimientos corporales".

El miedo y el aislamiento

Uno de los datos más consistentes del estudio fue la carga emocional asociada a la epilepsia. El 44% de los participantes dijo necesitar apoyo para manejar el miedo y la ansiedad vinculados con la posibilidad de sufrir una crisis.

El informe describió una sensación persistente de incertidumbre por la imprevisibilidad de los episodios. Entre los temas más repetidos aparecieron el temor a tener una crisis en espacios públicos, la preocupación por lesiones graves y la dificultad para planificar actividades cotidianas.

También quedó expuesto el peso del estigma. Según el estudio, el desconocimiento todavía alimenta prejuicios, discriminación y aislamiento social, y esa situación profundiza la carga emocional de los pacientes.

Las mujeres reportaron con mayor frecuencia necesidades ligadas al manejo de las emociones, el sentimiento de aislamiento y la reducción del estrés. Entre las demandas más mencionadas por los participantes también estuvieron el acceso a profesionales especializados, la posibilidad de recibir el tratamiento adecuado a tiempo y una mayor capacitación comunitaria para entender cómo actuar ante una crisis.

El estudio señaló que el desconocimiento sobre la epilepsia alimenta prejuicios, discriminación y aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio señaló que el desconocimiento sobre la epilepsia alimenta prejuicios, discriminación y aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fasulo resumió esa dimensión del problema con una mirada más amplia que la clínica: “Las crisis son la manifestación más visible de la epilepsia, pero no el único desafío. Muchos pacientes enfrentan dificultades para estudiar, trabajar, relacionarse o desarrollar proyectos de vida. Por eso es fundamental adoptar una mirada integral que contemple también la salud mental, el funcionamiento cognitivo, la inclusión social y el acompañamiento familiar”.

Tres de cada 10 pacientes no controlan las crisis con medicamentos

En el 30% de los casos, las crisis no se controlan con los fármacos habituales. Esos pacientes presentan epilepsia farmacorresistente, y allí aparece una alternativa no farmacológica con más de un siglo de evidencia: la terapia cetogénica.

Ese tratamiento consiste en un plan de alimentación con muy alto contenido de grasas, una cantidad adecuada de proteínas y muy bajo aporte de hidratos de carbono. El objetivo es que el organismo deje de usar la glucosa como fuente principal de energía y comience a producir cuerpos cetónicos a partir de las grasas, lo que genera cambios en el funcionamiento cerebral que pueden disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis.

Según la modalidad que indique el equipo médico, la dieta suele incluir aceites, crema, manteca, palta, frutos secos y quesos, además de carnes, pescado, huevos y cantidades controladas de frutas y verduras. A la vez, restringe el azúcar, los alimentos dulces y los productos elaborados con cereales y harinas, como pan, pastas y galletitas.

Ilustración de una mano apuntando a una pantalla con múltiples imágenes ovaladas de resonancia magnética de cerebros sobre fondo oscuro.
Tres de cada 10 pacientes con epilepsia no controlan las crisis con medicamentos y pueden requerir terapia cetogénica como alternativa no farmacológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintos estudios también registraron beneficios en funciones cognitivas y en aspectos como la atención, la concentración, el nivel de alerta y la calidad de vida. En una encuesta a padres y madres de niños con este tipo de epilepsia, la mitad consideró que esta terapia mejoró la calidad de vida de sus hijos, ocho de cada 10 valoraron poder hacer algo para ayudarlos, el 75% destacó la posibilidad de reducir la ingesta de medicamentos, el 45% dijo que le habría gustado conocer antes esta alternativa y el 53% afirmó que ofrece un mejor perfil de seguridad que los fármacos antiepilépticos.

Sostener la adherencia también representa una dificultad, incluso en las familias que logran controlar las crisis. Para facilitar el tratamiento existen fórmulas nutricionales específicas que aportan macro y micronutrientes en la proporción adecuada, pueden reemplazar alguna comida o incorporarse a preparaciones como fideos, panes, muffins o panqueques.

Esas fórmulas tienen cobertura total por parte de obras sociales y prepagas, o por el Estado en el caso de personas sin cobertura médica, de acuerdo con la Ley de Discapacidad y la Ley de Epilepsia. En el sitio hablemosdeepilepsia.com.ar, pacientes y familias pueden consultar información sobre la enfermedad, pedir una consulta virtual gratuita con especialistas para evaluar si la terapia cetogénica es adecuada y acceder a un mapa geolocalizado con centros especializados y equipos entrenados en este tratamiento.

Temas Relacionados

EpilepsiaNutriciónSalud mentalDiscriminaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los mensajeros químicos del cerebro y cómo regulan el sueño, la atención y la conciencia

Un estudio de Newcastle University explora el papel de estas sustancias en los cambios de ritmo neuronal y aporta nuevas pistas para entender cómo se coordinan distintos estados mentales y su posible aplicación en tecnologías inspiradas en la neurociencia

Cuáles son los mensajeros químicos del cerebro y cómo regulan el sueño, la atención y la conciencia

No es solo el colesterol LDL: cuál es la proteína sanguínea que es clave para evaluar el riesgo cardiovascular

Aunque el llamado colesterol malo sigue siendo el dato más visible del laboratorio, cada vez más evidencia apunta a otro marcador que puede reflejar mejor las diferencias entre pacientes tratados con estatinas, incluso cuando el perfil lipídico tradicional aparece en rango

No es solo el colesterol LDL: cuál es la proteína sanguínea que es clave para evaluar el riesgo cardiovascular

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas

Con robots submarinos, científicos pudieron hacer maniobras a más de 700 metros. Por qué el descubrimiento implica que la textura y la química de las rocas del lecho marino pueden usarse como mapa para localizar las zonas con el preciado metal

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas

Por qué los hábitos de las personas noctámbulas favorecen el aumento de peso

Investigadores analizaron el vínculo entre horarios de sueño, alimentación y marcadores clínicos. Qué detectaron sobre los efectos en la composición corporal y salud metabólica

Por qué los hábitos de las personas noctámbulas favorecen el aumento de peso

Descubren la firma de un matemático maya del siglo VIII en una fórmula astronómica única

Una pared de un pequeño edificio en el sitio Xultún, Guatemala, guardó por más de doce siglos el nombre de Sak Tahn Waax. El hallazgo, publicado en la revista Antiquity, convierte a este especialista en el único matemático-astrónomo del período Clásico maya al que se le atribuye directamente su obra

Descubren la firma de un matemático maya del siglo VIII en una fórmula astronómica única

DEPORTES

En VIVO: Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial

En VIVO: Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial

Video: Kelci-Rose Bowers, la futbolista inglesa novia de Marcos Senesi, reveló a quién alentará en la semifinal del Mundial

“Actuación indigna”, “naufragio total” y el trío “irreconocible”: las fuertes portadas en Francia tras la derrota ante España

La fuerte crítica de Didier Deschamps al árbitro tras la derrota de Francia ante España en la semifinal del Mundial: “¿Está a la altura?”

La revelación sobre el futuro del Cuti Romero en medio del Mundial: los dos gigantes del fútbol europeo que se lo disputan

TELESHOW

El insólito episodio que vivieron Jimena Barón y Matías Palleiro en Estados Unidos: “La típica escena de película”

El insólito episodio que vivieron Jimena Barón y Matías Palleiro en Estados Unidos: “La típica escena de película”

La romántica promesa de Nati Jota y Gastón Edul a horas del partido entre Argentina e Inglaterra

La furia de Gladys la Bomba Tucumana contra Gran Hermano: “Pasé mucha hambre y en vez de bajar de peso, engordé”

El dolor de Cami Homs al no poder acompañar a su hijo en su cumpleaños: “Me cuesta tenerte lejos”

Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

INFOBAE AMÉRICA

La Sala guatemalteca desafía a la Corte de Constitucionalidad y beneficia a exministro señalado de corrupción

La Sala guatemalteca desafía a la Corte de Constitucionalidad y beneficia a exministro señalado de corrupción

Aumenta la morosidad con la CSS: empleadores en Panamá adeudan más de $301 millones

Alcaldesa alerta por nuevas inundaciones en el este de Honduras tras el aumento del caudal del río Patuca

El Reino Unido prepara su mayor ejercicio de defensa desde la Guerra Fría ante el avance de la amenaza rusa

Un nuevo proyecto de ley de sanciones petroleras rusas apunta a China e India con aranceles