“Mal ahí Pichilo”: la despedida tumbera al ladrón que murió tras un enfrentamiento con un policía de la Ciudad de Buenos Aires

Así fue la despedida tumbera al delincuente que murió tras intentar robarle la moto a un policía de la Ciudad

Guardar

Este domingo, un efectivo de la Policía de la Ciudad fue asaltado por dos delincuentes que intentaron sustraerle la moto en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Como consecuencia, se produjo un tiroteo en el que murió Benjamín Lautaro Moralez, un adolescente de 17 años conocido como “Pichilo”. Tras su deceso, comenzaron a circular en redes sociales las imágenes del adiós “tumbero” que le organizaron familiares y amigos.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, a “Pichilo” lo despidieron con una caravana de motos y la quema de un vehículo, mientras hacían rugir motores durante el recorrido.

PUBLICIDAD

“Mal ahí Pichilo, tan buena persona amigo descansá en paz. Pocos momentos compartidos, pero te hiciste querer enano”, compartió un usuario. “Te voy a extrañar por siempre, hermano Pichilo”, fue otro mensaje que utilizaron sus amigos para despedirlo.

“Mal ahí Pichilo tan buena persona descansá en paz”, compartió un usuario en sus redes (Facebook/@CiudadanosyUniformados movilizados)

De acuerdo con el flyer difundido por la familia de Moralez, el velatorio comenzará este lunes a las 20 en una empresa de servicios fúnebres ubicada sobre la calle Zuviría al 4800, en José C. Paz, y se extenderá hasta las 8 del martes.

PUBLICIDAD

El flyer para despedir a "Pichilo" (Facebook/@JoséC.Pazinformado)

El caso

Todo comenzó este domingo 26 de julio cuando dos motochorros abordaron a un agente de la Policía de la Ciudad mientras circulaba en su motocicleta por la esquina de la Ruta Nacional 8 y la calle Chile, en la localidad de Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

El oficial, de 28 años, estaba de franco y viajaba junto a un acompañante en una Honda Tornado cuando los sospechosos intentaron robarle.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, los delincuentes se movilizaban en otra Honda Tornado de color negro y amenazaron al efectivo con un arma de fuego con el objetivo de apoderarse de su vehículo.

PUBLICIDAD

En ese momento se produjo un intercambio de disparos: los asaltantes abrieron fuego sin lograr herir al policía, quien respondió con su pistola reglamentaria.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia. En las imágenes que están a continuación se observa que, tras el tiroteo, los sospechosos intentaron escapar. Sin embargo, a los pocos metros Moralez cayó sobre la calzada y murió pese a la llegada del personal de emergencias. Su cómplice, en tanto, logró huir herido a bordo de la motocicleta por la Ruta Provincial 197.

PUBLICIDAD

Así fue el intento de robo a un policía de la Ciudad

Tras el hecho, la escena fue preservada por los agentes y los peritos criminalísticos analizaron los rastros balísticos y las demás evidencias. Según supo Infobae, en poder del adolescente fallecido se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, que no tenía pedido de secuestro en los sistemas de consulta.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 18 de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Ezequiel Ermelo, quien la caratuló como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado. Mientras tanto, la investigación continúa para identificar y detener al segundo sospechoso, que permanece prófugo.

PUBLICIDAD