Crimen y Justicia
GoogleAgregar Infobae en Google

“Mal ahí Pichilo”: la despedida tumbera al ladrón que murió tras un enfrentamiento con un policía de la Ciudad de Buenos Aires

Benjamín Lautaro Moralez murió tras intentar robarle la moto a un efectivo de la fuerza porteña. Su cómplice continúa prófugo

Así fue la despedida tumbera al delincuente que murió tras intentar robarle la moto a un policía de la Ciudad

Guardar

Este domingo, un efectivo de la Policía de la Ciudad fue asaltado por dos delincuentes que intentaron sustraerle la moto en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Como consecuencia, se produjo un tiroteo en el que murió Benjamín Lautaro Moralez, un adolescente de 17 años conocido como “Pichilo”. Tras su deceso, comenzaron a circular en redes sociales las imágenes del adiós “tumbero” que le organizaron familiares y amigos.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, a “Pichilo” lo despidieron con una caravana de motos y la quema de un vehículo, mientras hacían rugir motores durante el recorrido.

PUBLICIDAD

“Mal ahí Pichilo, tan buena persona amigo descansá en paz. Pocos momentos compartidos, pero te hiciste querer enano”, compartió un usuario. “Te voy a extrañar por siempre, hermano Pichilo”, fue otro mensaje que utilizaron sus amigos para despedirlo.

Despedida José C Paz
“Mal ahí Pichilo tan buena persona descansá en paz”, compartió un usuario en sus redes (Facebook/@CiudadanosyUniformados movilizados)

De acuerdo con el flyer difundido por la familia de Moralez, el velatorio comenzará este lunes a las 20 en una empresa de servicios fúnebres ubicada sobre la calle Zuviría al 4800, en José C. Paz, y se extenderá hasta las 8 del martes.

PUBLICIDAD

Joven con gorra y sudadera sentado en moto roja frente a establecimiento nocturno. Texto de despedida a Benjamín con horario y dirección
El flyer para despedir a "Pichilo" (Facebook/@JoséC.Pazinformado)

El caso

Todo comenzó este domingo 26 de julio cuando dos motochorros abordaron a un agente de la Policía de la Ciudad mientras circulaba en su motocicleta por la esquina de la Ruta Nacional 8 y la calle Chile, en la localidad de Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

El oficial, de 28 años, estaba de franco y viajaba junto a un acompañante en una Honda Tornado cuando los sospechosos intentaron robarle.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, los delincuentes se movilizaban en otra Honda Tornado de color negro y amenazaron al efectivo con un arma de fuego con el objetivo de apoderarse de su vehículo.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos: los asaltantes abrieron fuego sin lograr herir al policía, quien respondió con su pistola reglamentaria.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia. En las imágenes que están a continuación se observa que, tras el tiroteo, los sospechosos intentaron escapar. Sin embargo, a los pocos metros Moralez cayó sobre la calzada y murió pese a la llegada del personal de emergencias. Su cómplice, en tanto, logró huir herido a bordo de la motocicleta por la Ruta Provincial 197.

Así fue el intento de robo a un policía de la Ciudad

Tras el hecho, la escena fue preservada por los agentes y los peritos criminalísticos analizaron los rastros balísticos y las demás evidencias. Según supo Infobae, en poder del adolescente fallecido se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, que no tenía pedido de secuestro en los sistemas de consulta.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 18 de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Ezequiel Ermelo, quien la caratuló como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado. Mientras tanto, la investigación continúa para identificar y detener al segundo sospechoso, que permanece prófugo.

Temas Relacionados

RoboMalvinas ArgentinasJosé C. PazPolicía de la CiudadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

Lucía Sosa (44) fue arrestada este lunes por orden de la Justicia. Está acusada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo

Detuvieron a la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

Conocían hombres en boliches, los drogaban y los desvalijaban: cayó otra banda de “viudas negras”

La investigación comenzó tras la denuncia efectuada a comienzos de junio por un hecho ocurrido en Palermo. Tras varios allanamientos en Villa Zavaleta y Castelar, la Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres y una adolescente

Conocían hombres en boliches, los drogaban y los desvalijaban: cayó otra banda de “viudas negras”

El video que dos ex policías usaban para reclutar mercenarios argentinos para la guerra de Ucrania

Griselda Ortiz, ex agente de la Bonaerense, se negó a declarar ante el juez Luis Armella, acusada de trata de personas. Su pareja, el fisicoculturista Jorge Agote, alias “Trembo”, huyó a Brasil. La red de Telegram que los expuso

El video que dos ex policías usaban para reclutar mercenarios argentinos para la guerra de Ucrania

El nutricionista de la Selección declaró en el juicio por Maradona y recordó la tarde que Diego le gritó a Luque

Luciano Spena, que no había podido testificar antes porque estaba en el Mundial, prestó declaración este lunes y explicó a los jueces por qué nunca pudo atender al Diez

El nutricionista de la Selección declaró en el juicio por Maradona y recordó la tarde que Diego le gritó a Luque

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el nutricionista de la selección argentina

Se trata de Luciano Spena, que visitó a Diego una semana antes del fallecimiento. Había sido citado antes pero no pudo testificar porque estaba en el mundial

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el nutricionista de la selección argentina

DEPORTES

El guiño de Nicolás Tagliafico a Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial

El guiño de Nicolás Tagliafico a Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial

Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno por sus dichos sobre el posteo del club en el que no estaba Messi

El polémico lugar que le asignaron a Colapinto en el ranking de un medio inglés tras el GP de Hungría de F1: la diferencia con Gasly

La lista de los Pumas para enfrentar a Sudáfrica y Australia

Boca Juniors pelea con dos clubes de Europa por uno de los goleadores del fútbol argentino: la importante oferta que prepara

TELESHOW

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

Susana Giménez sobre Verónica Castro: “No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...”

Mauro Icardi escala su enfrentamiento con Wanda Nara con un posteo provocador

Tensión y reproches en la noche de nominados en Gran Hermano: Mariela y Cola marcaron el clima de la casa

Lali Esposito opinó sobre el polémico gesto de Rosalía antes de su visita a la Argentina: “Yo prefiero creerle”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández presenta seis proyectos para endurecer la lucha contra el crimen y presiona a diputados para acelerar su aprobación

Laura Fernández presenta seis proyectos para endurecer la lucha contra el crimen y presiona a diputados para acelerar su aprobación

Laura Fernández rechaza acusaciones de autoritarismo y asegura que “la democracia de Costa Rica está más viva que nunca”

Grandes felinos recorren las montañas panameñas, bajo algún grado de amenaza

La percepción turística global de Guatemala sube 3.7% en el primer semestre de 2026

El gobierno de Abelardo de la Espriella romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba desde el 7 de agosto