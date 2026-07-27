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La industria no repunta: la producción volvió a caer en junio, según la UIA

El informe del CEU de la Unión Industrial mostró que, pese a leves avances puntuales en distintos rubros, el escenario general se mantuvo estancado y sin señales claras de recuperación

Amplio interior de una fábrica industrial donde varios trabajadores, equipados con máscaras, sueldan piezas metálicas, rodeados de chispas, maquinaria pesada y una grúa puente.
La industria volvió a caer en junio, según la UIA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La actividad industrial volvió a caer en junio, según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA). La entidad fabril estimó una baja interanual de alrededor de 1,8% y una variación mensual desestacionalizada de -0,2% frente a mayo.

Según el Informe de Actualidad industrial, los indicadores adelantados mostraron una dinámica heterogénea entre sectores, aunque sin alterar el panorama general de bajo nivel productivo.

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Entre los sectores con bajas figuraron la construcción, la metalmecánica, el acero y los autos, mientras que hubo mejoras puntuales en bebidas, faena vacuna, consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales y patentamiento de maquinaria industrial.

La estimación surge de cálculos propios del CEU-UIA elaborados con datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes sectoriales. En ese relevamiento, la entidad describió una dinámica heterogénea durante junio, pero sostuvo que el cuadro general de producción siguió débil.

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Los sectores que siguieron en retroceso en junio

Los indicadores ligados a la construcción mostraron nuevas bajas mensuales en el sexto mes del año. Los despachos de cemento cayeron 2,7% frente a mayo, 2,1% respecto de 2025 y 24,1% frente a 2022. El Índice Construya retrocedió 2,0% en el mes, subió 0,5% interanual y quedó 29,8% por debajo de 2022.

La actividad industrial también registró descensos en ramas manufactureras sensibles. La metalmecánica bajó 0,3% mensual, 5,7% frente a 2025 y 18,1% respecto de 2022. La producción de acero retrocedió 4,6% frente a mayo, aunque subió 10,2% interanual y quedó 9,4% por debajo de 2022.

El sector automotor casi no mostró cambios en la comparación mensual, con un alza de 0,2 por ciento. Aun así, fue uno de los rubros de peor desempeño anual: cayó 18,3% frente a 2025 y 16,0% respecto de 2022, de acuerdo a los números de la UIA.

Las mejoras puntuales no cambiaron el cuadro general

En alimentos y bebidas, junio dejó resultados mixtos. La producción de bebidas avanzó 4,2% frente a mayo, pero cayó 2,8% interanual y 13,2% frente a 2022. La faena vacuna subió 5,3% mensual y retrocedió 5,7% frente a 2025 y 5,2% respecto de 2022.

Otros segmentos sí mejoraron en la comparación anual. La producción láctea bajó 1,2% mensual, pero quedó 5,2% por encima de 2025 y 2,1% arriba de 2022. La molienda de oleaginosas cedió 0,6% frente a mayo y mostró subas de 1,5% interanual y 2,5% frente a 2022.

Vacas lecheras en el campo
La faena vacuna creció 5,3% mensual en junio, según la UIA. (Revista Chacra)

Entre los indicadores con repunte también apareció el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales. Ese dato subió 1,4% mensual, 6,2% frente a 2025 y todavía se ubicó 5,6% por debajo de 2022.

El patentamiento de maquinaria industrial creció 9,4% frente a mayo. Pese a esa mejora, quedó 0,1% por debajo de 2025 y 5,3% debajo de 2022.

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil mostraron una mejora de 15,6% frente a mayo. También crecieron 3,8% respecto de 2025 y 4,0% frente a 2022.

La UIA atribuyó ese avance a mayores ventas de productos primarios, molienda, combustibles, aluminio y autos. A la vez, la liquidación de divisas agroindustriales aumentó 17,9% mensual, aunque cayó 13,4% frente a 2025 y 30,3% respecto de 2022.

El antecedente de mayo

Para dar contexto a junio, el informe incorporó los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec). En mayo, la producción industrial cayó 5,7% interanual y mostró una variación mensual desestacionalizada de 0,4%, que la UIA interpretó como estabilidad frente a abril.

Vista aérea de una línea de ensamblaje en una fábrica de autos con vehículos semiterminados, trabajadores y maquinaria en un entorno industrial con líneas naranjas
La producción automotriz creció 0,2% en junio, según la UIA. (Infobae)

El detalle sectorial de mayo mostró una baja extendida. Catorce de los 16 sectores del índice retrocedieron en la comparación interanual y solo crecieron refinación de petróleo y producción de tabaco, mientras 11 sectores mejoraron en la medición mensual.

Entre las caídas más profundas de mayo aparecieron textiles, con 26,2%; maquinaria y equipo, con 23,4%; automotores y autopartes, con 15,9%; y prendas de vestir, cuero y calzado, con 14,7 por ciento. En sentido contrario, refinación del petróleo avanzó 19,4 por ciento.

En los primeros cinco meses de 2026, el nivel general de la industria quedó 3,1% por debajo del mismo período de 2025 y 10% por debajo de 2022. Según la UIA, entre los principales aportes a la baja figuraron durables y semidurables, con una caída de 22,5% e incidencia de -1,8 puntos porcentuales.

También restaron prendas de vestir, cuero y calzado, con -15,3% e incidencia de -0,7 puntos porcentuales; las industrias vinculadas a la cosecha, con -7,1% y -0,7 puntos porcentuales; y los insumos industriales, con -1,3% y -0,4 puntos porcentuales. En cambio, consumo masivo aportó en positivo, con un alza acumulada de 0,4% e incidencia de +0,2 puntos porcentuales.

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