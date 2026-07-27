Herencia de moda en la realeza británica: cómo el príncipe George replica el estilo clásico de William

El príncipe George adopta una estética sobria inspirada en el príncipe William (REUTERS/Marko Djurica)

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Desde sus primeras apariciones públicas, el príncipe George dejó ver una clara inspiración en el estilo de su padre, el príncipe William. La elección de atuendos, la coordinación de colores y los accesorios seleccionados para eventos oficiales y ceremonias reflejaron una coherencia estética que captó la atención de los especialistas en moda.

La imagen del joven heredero, con solo trece años, ofreció una versión juvenil de la elegancia tradicional asociada a la familia real británica y se consolidó como un referente de sobriedad entre las nuevas generaciones. La influencia paterna resultó evidente tanto en la selección de las prendas como en la adopción de códigos formales y casuales propios de la realeza.

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En cada compromiso junto a su padre, George reprodujo detalles y siluetas que caracterizaron el sello clásico de William, adaptándolos con naturalidad a su edad y posición institucional.

La impronta de William en el estilo de George

La coordinación de vestuario entre padre e hijo refuerza la idea de continuidad generacional (REUTERS/Marko Djurica)

El análisis de las apariciones conjuntas de George y su padre permitió detectar una clara transferencia de estilo. William apostó históricamente por trajes de corte tradicional, preferentemente en tonos azul marino y gris, camisas claras y corbatas discretas con patrones geométricos o colores lisos. George, siguiendo este modelo, optó por conjuntos similares.

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En varias oportunidades, se observaron atuendos coordinados: George lució traje azul marino, camisa blanca y corbata de rayas diagonales en azul y blanco, mientras William optó por un traje azul grisáceo, camisa celeste y corbata marrón con rayas blancas.

Los trajes de corte tradicional dominan las apariciones públicas del joven heredero (REUTERS/File Photo)

El joven príncipe demostró una habilidad para adaptar el clasicismo de su padre a situaciones diversas, alternando entre corbatas lisas y estampadas, y variando sutilmente los tonos de azul, blanco y verde, siempre dentro de una paleta sobria y elegante.

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Coordinación y adaptación en eventos públicos

La coordinación de vestimenta entre George y William fue especialmente notoria durante eventos oficiales y actos públicos. En ceremonias diurnas, George apareció con trajes oscuros, camisas claras y corbatas ajustadas, siempre en combinaciones que dialogaban con los looks de su padre.

En un evento, por ejemplo, George llevó una chaqueta azul marino, camisa azul clara y corbata de rayas, mientras William presentaba un traje de similares características, rodeados de asistentes con atuendos igualmente formales.

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La paleta azul marino, blanco y verde sostiene el sello institucional de la familia real británica (REUTERS)

Durante una ceremonia nocturna, ambos apostaron por trajes oscuros y corbatas lisas: George eligió el verde y William optó por una azul estampada. Destacó la textura y calidad de las prendas, evidenciando la meticulosa selección de materiales y cortes.

La pareja padre-hijo asistió a diferentes eventos con trajes coordinados, George con corbata roja y William armonizando su atuendo con detalles en tonos similares, lo que subrayó el carácter solemne del evento.

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En actos militares, George mantuvo la fidelidad al traje azul marino y la corbata azul, mientras William lució uniforme de gala, estableciendo una sutil distinción jerárquica pero sin romper la armonía visual entre ambos.

Las corbatas alternan entre rayas, lisas y tonos discretos según el tipo de ceremonia (REUTERS/File Photo)

Accesorios y detalles en la imagen de George

La elegancia de George no se limitó a la ropa. En Wimbledon 2026, destacó el uso de accesorios como el sombrero blanco de ala ancha con cinta verde y las anteojos de sol marrones, elementos que cumplieron una función práctica y estética.

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Estos accesorios, replicaron la lógica de elegancia funcional que William implementó en múltiples ocasiones. La selección de corbatas también fue un elemento diferenciador en cada aparición.

George alternó entre modelos de rayas, lisas y en colores como el verde, azul y rojo, buscando integrar su atuendo a la paleta general de la familia real y demostrando un conocimiento temprano de la etiqueta británica.

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Los accesorios funcionales completan la imagen con elegancia práctica en eventos al aire libre (REUTERS/Andrew Couldridge)

Los cortes tradicionales de las prendas, la elección de materiales y la ausencia de ornamentos innecesarios consolidaron la imagen de sobriedad que ambos portaron en cada evento.

Paleta cromática y sello institucional

La predominancia de los tonos azul marino, blanco y verde en los looks de George obedeció a una estrategia deliberada para mantener la imagen institucional de la familia real.

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La selección de materiales y cortes privilegia la sobriedad por encima del ornamento (REUTERS)

Estos colores, asociados históricamente con la monarquía británica, transmitieron valores de estabilidad, continuidad y respeto por la tradición. El traje azul oscuro, recurrente en las apariciones públicas del joven príncipe, reforzó la percepción de seriedad y compromiso con su futuro rol.

La coherencia cromática entre George y William facilitó la proyección de una imagen sólida y alineada con los valores de la realeza. Las combinaciones elegidas evitaron excesos y privilegiaron el equilibrio visual, con énfasis en la sobriedad y la adecuación al contexto de cada acto.