Hospital de Costa Rica usa un robot para reemplazos de rodilla y cadera

Un sistema robótico busca mejorar la precisión en prótesis de rodilla y cadera (Cortesía CCSS)

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El Hospital Calderón Guardia incorporó un sistema robótico llamado Rosa para cirugías ortopédicas y, en los últimos tres meses, sus especialistas realizaron cerca de 50 intervenciones de reemplazo protésico de rodilla y cadera, según informó la Caja Costarricense de Seguro Social.

Según confirmó este sábado Roberto Ulloa González, jefe de Ortopedia del hospital, la llegada de Rosa busca beneficiar a los pacientes que requieren este tipo de procedimientos.

“El servicio de ortopedia del Hospital Calderón Guardia hace tres meses adquirió un sistema robótico llamado Rosa, el cual viene a beneficiar a los pacientes a la hora de colocar un reemplazo protésico, llámese rodilla o cadera”, explicó el especialista en declaraciones recogidas por la CCSS.

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La herramienta permite una mayor exactitud en la colocación de implantes, facilita la planificación personalizada de cada operación y contribuye a una alineación más precisa de las prótesis, de acuerdo con la CCSS. Esa adaptación a la anatomía de cada paciente se traduce en una reducción de complicaciones y en mejores resultados postoperatorios.

Aunque el centro médico se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de San José, se espera que beneficie a pacientes de diversas zonas.

El Hospital Calderón Guardia incorpora a Rosa, el robot que mejora la precisión en cirugías de rodilla y cadera (Cortesía CCSS)

Recuperación tras las cirugías

El reporte de la CCSS detalla que la mayoría de los pacientes que se someten a estas cirugías pueden movilizar la extremidad intervenida el mismo día o en la jornada siguiente, lo que acelera el proceso de rehabilitación.

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“Lo que se va a hacer es aumentar la precisión y disminuir las complicaciones de estas patologías donde es necesario colocar, llámese un reemplazo de rodilla o de cadera en el caso que lo necesite”, puntualizó Ulloa González en declaraciones difundidas por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Aplicación de la tecnología y avances continuos

La Caja Costarricense de Seguro Social señaló que la incorporación de Rosa responde a la necesidad de fortalecer la atención en ortopedia y optimizar la experiencia y recuperación de los pacientes.

A medida que se consolida el uso de esta tecnología, el hospital proyecta ampliar su aplicación en otros procedimientos ortopédicos.

Según el hospital, la herramienta Rosa ayuda a alinear mejor los implantes y adaptar la cirugía a la anatomía de cada persona, con la expectativa de reducir complicaciones y favorecer una rehabilitación más rápida (Cortesía CCSS)

Además, este mismo mes, la CCSS puso en marcha un plan piloto en el Hospital Calderón Guardia para contactar pacientes y depurar listas de espera durante un mes. La iniciativa usará inteligencia artificial para verificar si las personas aún requieren atención médica y para actualizar sus datos de contacto.

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La herramienta, denominada CLEO, es un asistente virtual que se comunicará con los pacientes mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp y correo electrónico. Según la Unidad Técnica de Listas de Espera, el sistema permitirá confirmar si la persona todavía necesita la consulta, el procedimiento o la cirugía programados, así como actualizar los datos necesarios. Dicho plan piloto se consideró para ser ejecutado durante un mes.

Por otra parte, auxiliándose también de la IA, el personal de salud de la Caja lo usa en el área de imágenes médicas. La CCSS explora algoritmos para identificar zonas sospechosas en mamografías y radiografías priorización de casos y mejorando la capacidad de respuesta ante diagnósticos complejos.

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