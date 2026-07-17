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De cereales a legumbres: cuál es la dieta ideal para impulsar la microbiota intestinal

Bacterias, virus y hongos forman una comunidad de billones de microorganismos cuya diversidad depende de la alimentación, la genética, el estilo de vida y la edad de cada persona

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Primer plano de una pared intestinal con vellosidades, bacterias luminosas, partículas de luz, frutos rojos, granada abierta y nueces en el fondo.
La microbiota intestinal reúne más de 100 billones de bacterias, además de virus y hongos, y cumple funciones clave en el sistema digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal reúne a más de 100 billones de bacterias, además de virus y hongos, que habitan en el intestino humano. Según explica la Escuela de Salud Pública de Harvard, solo una parte de esta microbiota es común entre las personas; el resto depende de factores individuales como la alimentación, el uso de medicamentos, el estilo de vida, la genética y la edad.

La variedad y la cantidad de estos microorganismos influyen directamente en la salud intestinal y en el estado general del organismo. La microbiota protege frente a organismos nocivos, facilita la digestión de ciertos alimentos, refuerza el sistema inmune y contribuye a la síntesis de vitaminas y a la absorción de nutrientes.

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Un desequilibrio en la composición de la microbiota afecta el bienestar global. Un predominio de bacterias dañinas puede provocar problemas gastrointestinales, un sistema inmunológico debilitado y una menor absorción de nutrientes.

Ilustración de órganos internos del torso: hígado, estómago, páncreas, intestino delgado y grueso, con microorganismos azules y rojos.
La composición de la microbiota intestinal varía según la alimentación, los medicamentos, el estilo de vida, la genética y la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, mantener la diversidad y la estabilidad de estos microorganismos resulta esencial para el correcto funcionamiento del aparato digestivo. La microbiota actúa como una barrera natural en el organismo y participa activamente en procesos digestivos, metabólicos y defensivos.

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Factores que afectan el equilibrio de la microbiota

Diversas circunstancias pueden alterar la composición y el equilibrio de la microbiota intestinal. Una alimentación alta en azúcares, alimentos procesados y grasas saturadas, así como una dieta baja en fibra y poco variada, figuran entre las causas principales.

Mujer con cabello castaño sonríe. Ilustración del cerebro iluminado y sistema digestivo con microbiota de colores en su torso. Fondo liso beige.
La microbiota intestinal protege frente a organismos nocivos, refuerza el sistema inmune y favorece la síntesis de vitaminas y la absorción de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés, el consumo de tabaco y la privación del sueño también influyen negativamente en la salud de la microbiota. Además, el uso frecuente de antibióticos y trastornos gastrointestinales como la diarrea o el síndrome de intestino irritable pueden romper el equilibrio microbiano.

Cuando la microbiota se altera, proliferan bacterias dañinas que afectan la salud digestiva y la inmunidad. Los desequilibrios suelen manifestarse con síntomas digestivos, malestar general y mayor susceptibilidad a infecciones. Cuidar los hábitos de vida y la alimentación ayuda a evitar estas alteraciones. Adoptar una rutina saludable contribuye a mantener la diversidad y la funcionalidad de los microorganismos intestinales.

Qué son los prebióticos y cómo actúan en el intestino

Los prebióticos son sustancias presentes en la dieta, compuestas por hidratos de carbono que el cuerpo no puede digerir. Aunque no puedan ser absorbidos directamente, estimulan el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas y ayudan a restaurar y mantener la microbiota. Al consumir estos carbohidratos no digeribles, las bacterias intestinales producen ácidos grasos de cadena corta, que protegen la barrera intestinal frente a organismos patógenos.

Ilustración digital de una silueta humana oscura con un sistema digestivo brillante y colorido, bacterias intestinales luminosas y un escudo de luz azul claro en el abdomen.
Un desequilibrio de la microbiota intestinal puede causar problemas gastrointestinales, debilitar la inmunidad y reducir la absorción de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto positivo de los prebióticos se basa en su capacidad para servir de alimento a las bacterias buenas presentes en el colon. Así, promueven la multiplicación de microorganismos beneficiosos y dificultan el desarrollo de bacterias perjudiciales.

Este proceso fortalece la salud intestinal y repercute en el bienestar general, ya que una flora equilibrada es clave para la digestión y la defensa inmunitaria. Los prebióticos no solo restauran la flora, sino que ayudan a prevenir trastornos digestivos.

Principales fuentes alimentarias de prebióticos

Los prebióticos se encuentran principalmente en alimentos ricos en fibra vegetal, como los cereales integrales derivados del trigo, la avena y la cebada. Verduras, frutas y legumbres también son fuentes destacadas, así como los oligosacáridos presentes en la leche materna.

Ilustración 3D de un hígado central, con bacterias intestinales a izquierda (marrón) y derecha (verde) y secciones del intestino. Flechas y ADN de fondo.
Una dieta alta en azúcares, alimentos procesados y grasas saturadas, junto con el estrés, el tabaco y la falta de sueño, altera la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir estos alimentos en la dieta diaria es esencial para favorecer el equilibrio y la diversidad de la microbiota intestinal. Una alimentación rica en fibra natural promueve la presencia de bacterias beneficiosas en el intestino.

La variedad en el consumo de estos alimentos es clave para obtener todos los tipos de fibra prebiótica necesarios. Preparar cremas, sopas o purés de verduras y alternar diferentes clases de legumbres y cereales integrales ayuda a cubrir las necesidades diarias de prebióticos.

Incluir cinco raciones de frutas y verduras al día y consumir de tres a cuatro raciones de legumbres a la semana son recomendaciones prácticas para potenciar la salud intestinal. La dieta se convierte así en la principal herramienta para cuidar la microbiota.

Ilustración del torso de una persona mostrando un intestino luminoso con microbiota colorida, rodeado de burbujas y escudos translúcidos de protección.
El uso frecuente de antibióticos y trastornos como la diarrea o el síndrome de intestino irritable pueden romper el equilibrio de la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y recomendaciones para el consumo de prebióticos

El consumo regular de prebióticos contribuye a mejorar la digestión y disminuye el riesgo de infecciones gastrointestinales. También estimulan y fortalecen el sistema inmune, aumentan el número de bacterias beneficiosas en el colon, como lactobacillus y bifidobacterium, y favorecen la absorción de minerales como calcio, hierro, magnesio y zinc.

Además, ayudan a prevenir la diarrea y el estreñimiento, favoreciendo el tránsito intestinal. Una flora intestinal equilibrada repercute en la energía y el rendimiento físico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los prebióticos son hidratos de carbono no digeribles que estimulan bacterias beneficiosas y favorecen la producción de ácidos grasos de cadena corta en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para incorporar prebióticos en la alimentación diaria, se recomienda priorizar alimentos frescos y poco procesados, ricos en fibra. Mantener una dieta variada y equilibrada, baja en azúcares y productos ultraprocesados, resulta fundamental.

Adoptar hábitos saludables como evitar el estrés y dormir bien también favorece el equilibrio de la microbiota. De este modo, la combinación de una alimentación adecuada y un estilo de vida saludable se traduce en una mejor salud intestinal y un mayor bienestar integral.

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