La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

El Topo Gigio reaccionó en Instagram al festejo de Enzo Fernández tras el gol de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

El gol de Enzo Fernández ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 tuvo un festejo que no pasó desapercibido ni dentro ni fuera de la cancha. El volante del Chelsea se llevó las manos a las orejas en un gesto que los argentinos reconocen de inmediato: el Topo Gigio, el clásico de Juan Román Riquelme. Y desde Italia, el personaje original no tardó en reaccionar.

El Topo Gigio publicó en su cuenta de Instagram una foto sosteniendo una tablet con la imagen de Fernández festejando, con las manos en las orejas y la cara de circunstancias, y reclamó la autoría del gesto con su humor característico.

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“¡Amigos!, ¿ustedes también vieron ayer el partido entre Inglaterra y Argentina?”, preguntó el personaje en su publicación, según se lee en el posteo original en italiano. “¿Y, por casualidad, el festejo del futbolista Fernández no les hace acordar a alguien?”, continuó. La respuesta llegó en el siguiente renglón, sin suspenso: “¡Exacto, a mi amigo Riquelme! ¡Y esas son justamente mis orejitas!”. El mensaje, acompañado de risas y emojis de ratón, generó cientos de comentarios y likes.

El personaje italiano vinculó el gesto de Enzo Fernández con Juan Román Riquelme y afirmó: “Esas son justamente mis orejitas”

El cierre del posteo fue un saludo directo a los argentinos. “¡Felicitaciones a Argentina por la victoria de ayer y ahora… todos los ojos puestos en la final! ¡Ya me tiemblan los bigotes de la emoción!”, escribió el Topo Gigio, dejando en claro que el triunfo de la Albiceleste sobre los ingleses también se festejó desde la península itálica.

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El festejo de Fernández tuvo una historia propia antes de que el Topo Gigio lo adoptara públicamente. Tras marcar el 1-1 ante Inglaterra a los 85 minutos con un derechazo cruzado desde afuera del área, el mediocampista oriundo de San Martín se llevó ambas manos a las orejas con los dedos extendidos, en el gesto que Riquelme popularizó en sus años como jugador y que los hinchas argentinos asocian directamente con el ídolo de Boca Juniors. La imagen recorrió el mundo en minutos.

Enzo Fernández marcó el 1-1 ante Inglaterra a los 85 minutos con un derechazo desde afuera del área y celebró con el Topo Gigio (REUTERS/Agustin Marcarian)

El día posterior al partido Fernández sumó otra acción que no cayó bien en Inglaterra. El volante reposteó en sus historias de Instagram una foto de la cuenta Potrero Argentino donde se lo ve riendo junto a Lionel Messi y Leandro Paredes durante un alto en los entrenamientos. El texto de la imagen decía “Los días más felices”. El detalle que encendió los comentarios fue la canción de fondo que eligió para acompañar la historia: “Wonderwall”, de Oasis, el tema que la afición inglesa adoptó como himno no oficial durante el torneo. La elección musical fue leída como una chicana directa a los hinchas del seleccionado de Thomas Tuchel, que llegaron al partido de Atlanta con la convicción de que eran favoritos.

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La conexión entre el festejo de Fernández y el Topo Gigio no es nueva en el fútbol argentino. Riquelme popularizó el gesto durante su carrera, y desde entonces quedó instalado en el imaginario futbolero local como una forma de festejar con ironía, dirigida generalmente a quienes habían dudado del jugador o del equipo. Que Fernández lo eligiera en un partido contra Inglaterra, con toda la carga histórica que ese cruce tiene para Argentina, le dio al gesto una dimensión adicional que el propio Topo Gigio no dejó pasar.

El festejo de Enzo Fernández reactivó la asociación del Topo Gigio con Riquelme, que popularizó ese gesto en el fútbol argentino

El personaje, creado por el italiano Maria Perego en la década de 1950 y convertido en figura de culto en Argentina a través de décadas de televisión, mantiene una cuenta activa en redes sociales desde donde interactúa con sus seguidores de todo el mundo. La publicación sobre el festejo de Fernández fue una de las más comentadas de su historial reciente, con usuarios de Argentina e Italia entre los más activos en los comentarios.

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Argentina jugará la final del domingo 19 de julio ante España en el New York/New Jersey Stadium, con Fernández como uno de los jugadores más destacados del torneo tras su gol ante los ingleses.