Crimen y Justicia

Chaco: un hombre murió apuñalado y otro resultó herido tras una pelea en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

La celebración por el pase a la final de la Selección derivó en violencia en La Leonesa, donde un enfrentamiento entre dos familias dejó una víctima fatal, un herido grave y cinco detenidos

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Cuatro de los detenidos tras el enfrentamiento familiar en el barrio Belgrano de La Leonesa
Cuatro de los detenidos tras el enfrentamiento familiar en el barrio Belgrano de La Leonesa

Pasada la medianoche del jueves, un enfrentamiento entre dos familias en el barrio Belgrano de La Leonesa derivó en la muerte de un hombre apuñalado, un herido grave y cinco detenidos. El episodio se produjo alrededor de las 00:50, cuando vecinos alertaron a la Policía del Chaco acerca de una pelea violenta en la zona.

Al llegar, los efectivos encontraron a dos hombres con lesiones producidas por armas blancas. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital de La Leonesa. Uno de ellos ingresó sin signos vitales, mientras que el otro fue derivado al Hospital Perrando de Resistencia debido a la gravedad de las heridas. El diagnóstico médico indicó hemotórax a raíz de heridas cortopunzantes y lesiones en el hombro y la pierna derecha. Tras una cirugía, el paciente permanecía internado y bajo observación.

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Durante el operativo desplegado por la policía, cuatro personas fueron demoradas de inmediato, y posteriormente, los investigadores lograron detener a un quinto sospechoso. La investigación quedó a cargo del Equipo Fiscal Nº 14, liderado por la fiscal Julieta Arolfo, quien instruyó actuaciones por supuesto homicidio y busca determinar la secuencia de los hechos y la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Los cinco detenidos permanecen a disposición de la Justicia.

El quinto detenido fue localizado tras nuevas tareas investigativas y quedó a disposición de la fiscalía local
El quinto detenido fue localizado tras nuevas tareas investigativas y quedó a disposición de la fiscalía local

En el lugar del enfrentamiento, se incautaron dos armas blancas: un cuchillo tipo carnicero con cabo plástico blanco y un machete de aproximadamente 40 centímetros con empuñadura de goma negra. Ambos elementos serán sometidos a peritajes en el marco de la causa judicial.

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El caso motivó operativos de seguridad y tareas de peritaje en el barrio Belgrano a fin de recolectar elementos de prueba y reconstruir las circunstancias que desencadenaron la violenta pelea entre los dos clanes familiares. El estado de salud del herido continúa siendo monitoreado por personal médico, mientras que la investigación judicial sigue su curso para esclarecer los motivos y el grado de participación de los implicados.

Las armas secuestradas en el lugar del enfrentamiento, entre ellas un cuchillo tipo carnicero y un machete de 40 centímetros
Las armas secuestradas en el lugar del enfrentamiento, entre ellas un cuchillo tipo carnicero y un machete de 40 centímetros

El caso de La Leonesa se produjo en el marco de una serie de incidentes violentos registrados en todo el país tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026. Miles de personas se congregaron en puntos céntricos de las ciudad y hacia medianoche, se registraron corridas, peleas, robos de celulares.

Festejaba el triunfo de Argentina y fue apuñalado

Durante los festejos por la victoria de la Selección argentina en Paraná, Entre Ríos, un hombre de 38 años fue apuñalado tras un enfrentamiento con el ex novio de su pareja. El hecho ocurrió la noche del miércoles, cerca de las 20, en la Plaza 1° de Mayo, frente a la catedral, donde cientos de personas se habían concentrado para celebrar el pase a la final.

Según la denuncia, el conflicto se desencadenó cuando la mujer y su actual pareja se cruzaron con el ex, quien realizó gestos provocadores. Luego de una discusión verbal, intervino la actual pareja del ex novio, quien arrojó una botella y agredió a la mujer, lo que derivó en una pelea entre ambos hombres.

En medio de la multitud y la confusión, la víctima resultó herida en la zona abdominal. Fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó consciente, aunque debió ser intervenida quirúrgicamente. Por la gravedad de la lesión, los médicos no lograron tomarle declaración en el momento.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Sonia Vives, y la División Homicidios de la policía provincial, quienes realizan tareas para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y determinar responsabilidades. Según fuentes policiales, el enfrentamiento tiene antecedentes. El herido y su agresor mantenían una disputa previa originada en un homicidio ocurrido en 2017. Tras ese hecho, la víctima había estado detenida en la Unidad Penal N° 1 y recuperó su libertad en 2024.

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