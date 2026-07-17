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Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

La madre de Dalma y Gianinna Maradona llevó a La cocina rebelde el abrigo que se volvió símbolo de una época, reconstruyó cómo lo eligió en Italia y por qué terminó en sus manos

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La empresaria llevó a La cocina rebelde el abrigo que se volvió símbolo de una época, reconstruyó cómo lo eligió en Italia y por qué terminó en sus manos (Video: La cocina rebelde/ Eltrece)

La aparición de Claudia Villafañe en La cocina rebelde (Eltrece) coincidió con los festejos por el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, pero fue su elección de vestuario lo que capturó la atención: el icónico tapado que le regaló Diego Maradona y que se volvió una imagen viral los últimos años.

Este reencuentro televisivo con la prenda histórica despertó recuerdos y anécdotas. Claudia relató en el programa: “Nosotros fuimos invitados a un desfile en Milán. No me acuerdo la marca de la peletería, pero era una peletería que nos había invitado al desfile. Fuimos porque me querían regalar un tapado. Pasaron un montón de tapados espectaculares, divinos, pero este fue el que... ¿viste cuando le ponés el ojo?”, compartió sobre el momento de la elección.

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claudia villafañe
Claudia Villafañe apareció en el ciclo de Jimena Monteverde luciendo el tapado de su foto viral (La cocina rebelde, Eltrece)

En ese evento, que ella cree fue a fines de los años 80, la firma organizadora le regaló un tapado, pero no era el que ella prefería. “Ellos me regalaron un tapado que no era este. Y cuando me vienen con el obsequio, se ve que Diego me vio la cara. Se dio cuenta que no era el que me gustaba y después me compró este”, recordó Villafañe, sumando que el exfutbolista también era fanático de este tipo de abrigos.

Jimena Monteverde, conductora del ciclo, encantada por el gesto de Claudia, quien antes había llevado la camiseta original que usó Maradona en el Mundial de 1986, sorprendió al público al desfilar con el tapado en el estudio, mientras en las pantallas se proyectaba la imagen original de la pareja en Milán. El gesto de Claudia en aquella foto se transformó en meme y fue tema de bromas en el ciclo: “Es que yo no puse nunca esa cara. No sé quién sacó esa foto. Cuando yo veo esa foto que me mandan, dije ‘¿Qué pasó? ¿Por qué tengo esa cara?’”, comentó entre risas.

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La madre de Dalma y Gianinna Maradona detalló que la icónica foto fue tomada entre 1986 y 1990, en pleno apogeo de la relación con Maradona. “Esto habrá sido entre el ’86 y el ’90, más o menos”, afirmó, resaltando que fue un momento especial en su vida.

claudia villafañe
"No sé quién sacó esa foto. Cuando yo veo esa foto que me mandan, dije ‘¿Qué pasó? ¿Por qué tengo esa cara?’”, aseguró Claudia Villafañe

La prenda, inmortalizada en revistas y redes sociales, volvió a escena con algunos cambios. Claudia confesó: “Me doy cuenta que reformé el tapado porque le saqué el cuello y manga también”, y aclaró que lo hizo para modernizarlo. “Es divino, chicos. No pesa”, agregó sobre el abrigo, que es de piel de marta, un mamífero cuya piel es considerada una de las más lujosas del mundo, mientras aclaraba que en aquellos años no había conciencia sobre el uso de pieles naturales y resaltaba la calidad que hoy gozan las pieles sintéticas.

En el contexto del triunfo argentino en la semifinal mundialista, la presencia del tapado fue interpretada como un guiño simbólico. La propia Villafañe celebró la victoria de la Selección con la prenda, reafirmando el valor sentimental del objeto.

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En los festejos de la la Scaloneta, Claudia Villafañe publicó su recordada foto viral intervenido su tapado con los colores de la albiceleste (Instagram)

La prenda representa un fragmento de su historia personal con Diego Maradona y, a la vez, un símbolo que conecta dos épocas doradas del fútbol argentino. Durante el programa, se recreó la icónica escena de la foto: “Claudia tiene que poner esa cara, como diciendo ‘Acá estoy yo, loco’”, pidió la chef para emular la imagen junto a Maradona. Villafañe, divertida, afirmó que nunca supo cómo surgió ese gesto y que solo lo reconoció cuando la foto se viralizó.

El reestreno del tapado en televisión fue un acto de memoria y celebración. Como explicó la empresaria, cada detalle del abrigo guarda una historia y un guiño a la Selección, en un momento en que el país revive sus glorias futbolísticas y sus recuerdos familiares más entrañables.

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