El presidente de Ecuador reorganizó el Gobierno y creó seis gabinetes para coordinar las políticas públicas

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa habla con la prensa, el 14 de mayo de 2026, en Washington (AP/Jacquelyn Martin)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el jueves la creación de seis gabinetes interinstitucionales conformados por ministerios y secretarías de sectores afines, según informó la Presidencia en un comunicado. El objetivo es definir prioridades, articular acciones y monitorear el cumplimiento de los compromisos estratégicos en cada área.

De acuerdo con el Gobierno, los nuevos gabinetes serán: Social, Seguridad, Económico Productivo, Infraestructura y Energía, Banca Pública e Ingresos. Cada uno estará integrado por las máximas autoridades de las respectivas carteras de Estado y serán presididos por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien liderará la articulación y el seguimiento sectorial.

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El gabinete Social agrupará a los ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Deporte y Cultura, Desarrollo Humano, Gobierno y la Secretaría de Gestión de Riesgos. El gabinete de Seguridad incluirá a los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia. Por su parte, el Económico estará conformado por los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Ambiente y Energía.

“Este nuevo modelo de coordinación permanente permitirá que las instituciones de la Función Ejecutiva trabajen bajo una sola hoja de ruta, con responsabilidades claras, seguimiento continuo y decisiones articuladas para fortalecer la ejecución de las políticas públicas y el cumplimiento de las prioridades del Gobierno en beneficio de los ecuatorianos”, señaló el Ejecutivo.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el 15 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

La decisión reemplaza la figura de los antiguos gabinetes sectoriales, que también estaban integrados por varios ministerios para coordinar la política pública. La creación de estos gabinetes ocurre un mes después de que el presidente decretara la reducción de los ministerios de catorce a diez, en el marco de un proceso de “optimización institucional” que sigue en marcha. El año pasado, la administración había reducido los ministerios de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres.

Este ajuste estructural se suma a otras reformas económicas impulsadas por Noboa, con el propósito de disminuir el déficit fiscal en línea con un programa crediticio vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé préstamos por USD 5.000 millones entre 2024 y 2028.

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Cabe mencionar que Daniel Noboa designó hace una semana atrás a Juan Carlos Aveiga como nuevo ministro de Salud, tras la salida de Jaime Bernabé, quien ocupó el cargo poco más de dos meses desde el 27 de abril. La decisión se oficializó mediante un decreto ejecutivo, de acuerdo con informes oficiales.

Vista del Palacio presidencial de Carondelet, en Quito (Ecuador) (Foto de archivo/EFE/ José Jácome)

La gestión de Bernabé concluyó sin resolver la crisis de desabastecimiento de medicinas e insumos en el sistema público de salud, una problemática que persiste desde administraciones anteriores. Antes de Bernabé, el Ministerio estuvo cinco meses bajo la responsabilidad de la vicepresidenta María José Pinto, quien en diciembre manifestó a la EFE su intención de superar la crisis durante el primer trimestre de 2026.

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Aveiga, cirujano y ex director médico de un hospital privado en Guayaquil, ciudad más poblada del país, se convierte en el octavo titular de Salud desde la llegada de Noboa al poder, a finales de 2023.

El sector enfrenta además múltiples denuncias de corrupción en la compra de medicamentos e insumos hospitalarios, lo que llevó al Gobierno a implementar adquisiciones centralizadas y a establecer una empresa pública responsable del abastecimiento, infraestructura y logística en los establecimientos de salud.

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(Con información de EFE)