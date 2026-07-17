Tendencias

6 ideas para que la cocina y el comedor sean los rincones más cálidos este invierno

Muebles adaptables, vajilla artesanal y soluciones de orden móvil son algunas de las propuestas para transformar estos espacios, con mayor funcionalidad y comodidad en el día a día

Guardar
Google icon
Una mesa de comedor de madera con seis puestos, vajilla, copas, vasos, botellas de vino, pan, velas encendidas y plantas. Detrás un sofá con almohadones y sillas.
Las propuestas de invierno renuevan la cocina con cambios puntuales y funcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de bajas temperaturas, el bienestar en la cocina y el comedor cobra un nuevo protagonismo en la vida cotidiana. Un ambiente cálido y funcional no solo mejora el disfrute de las comidas diarias, sino que influye en el ánimo y la dinámica familiar.

Sin necesidad de obras ni grandes desembolsos, es posible transformar estos espacios con ajustes simples que multiplican la comodidad y la practicidad en invierno.

PUBLICIDAD

Glamour, revista especializada en moda y tendencias, reunió una serie de ideas para renovar la cocina y el comedor este invierno, con propuestas centradas en muebles, menaje y soluciones de orden para espacios de uso diario.

Infografía de Infobae con cocina y comedor ilustrados. Muestra estantería, silla, mesa, ollas, sartenes, vajilla, estantes, carro auxiliar, cestas y sillas de comedor.
Pequeños cambios en mobiliario, iluminación y organización permiten crear una cocina y comedor más cálidos y funcionales este invierno, sin reformas ni grandes gastos. Ajustar materiales, incorporar soluciones móviles y elegir piezas versátiles mejora el bienestar diario y transforma el ambiente en espacios más agradables para compartir en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de cocinas funcionales también considera la distribución de zonas clave como la de cocción, fregadero y áreas de preparación.

Según especialistas en decoración citados por El Español, elegir materiales duraderos y fáciles de limpiar, así como disponer de suficiente superficie de trabajo, es esencial para quienes buscan comodidad y eficiencia durante el invierno. Además, la iluminación práctica y ambiental ayuda a crear un ambiente cálido para las comidas diarias.

PUBLICIDAD

1. Estilo rústico

Una habitación con una mesa de comedor de madera larga rodeada de sillas de madera, dos lámparas colgantes, cuadros de paisajes y cortinas blancas.
El diseño prioriza una distribución eficiente entre cocción, fregadero y preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cocinas de inspiración rústica apuestan por la madera natural y líneas sencillas para aportar calidez y durabilidad. Las piezas fabricadas con materiales nobles pueden reutilizarse en otras zonas del hogar, lo que permite una mayor versatilidad en la decoración. El uso de acabados naturales es uno de los rasgos centrales de este estilo.

2. Mesas adaptables para distintos espacios

Comedor de estilo moderno con mesa de madera, sillas y dos lámparas colgantes redondas. Un árbol interior y ventanales con vista a un jardín de bambú.
Los materiales duraderos y fáciles de limpiar ganan protagonismo en el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan una mesa ajustada a sus necesidades suelen optar por modelos personalizables o ajustables. Es común combinar superficies con diferentes tipos de patas para lograr una mesa funcional tanto para cocina como para comedor.

El almacenaje vertical y los organizadores internos transforman la manera de aprovechar cajones y armarios en la cocina. Instalar estantes ajustables o soportes en pared ayuda a liberar espacio en la mesada y mantener a mano los utensilios de uso frecuente. Estas soluciones permiten lograr una cocina ordenada y funcional, adaptada a las necesidades del día a día, según Ok Diario.

3. Ollas, sartenes y utensilios resistentes

Una olla de hierro fundido negra con guiso de cordero humeante en una mesa de madera. Se ven pan, vino tinto y hierbas frescas en una cocina.
Los utensilios resistentes y de bajo mantenimiento se consolidan como tendencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia actual pone el foco en utensilios de cocina que ofrecen comodidad y tranquilidad gracias a su durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Muchos fabricantes ofrecen garantías prolongadas en funcionamiento y materiales, siempre que se sigan las instrucciones de uso. Este respaldo permite confiar en que los productos mantendrán su rendimiento durante años, incluso con uso doméstico frecuente.

4. Vajilla con acabado artesanal

Mesa de madera oscura con seis puestos, cada uno con plato, cubiertos, copa y servilleta. Hay una ensaladera con hojas verdes y cuencos con aceitunas.
La vajilla artesanal con esmaltado reactivo aporta un toque singular y atemporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vajilla con acabado artesanal y esmaltado reactivo aporta un toque singular a la mesa diaria. Los diseños suelen ser clásicos y depurados, con una estética atemporal que resulta fácil de combinar. Este tipo de menaje está pensado para decorar la mesa y acompañar tanto comidas cotidianas como ocasiones especiales.

5. Un comedor pensado para estancias largas

Comedor moderno con mesa redonda de madera clara y seis sillas tapizadas. Grandes ventanales con cortinas blancas transparentes y luz solar.
Los muebles móviles y auxiliares suman orden flexible en espacios pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El confort gana protagonismo en los espacios de comedor, gracias a mesas de líneas depuradas y sillas con respaldo en ángulo y asiento tapizado. La intención es facilitar comidas largas y distendidas en un entorno acogedor. El conjunto busca hacer más grata la permanencia en la estancia y reforzar la sensación de calidez.

El uso de muebles deslizantes o retráctiles facilita la organización y permite liberar superficies en la cocina cuando los electrodomésticos no están en uso.

Por otro lado, según el medio citado, las cestas o contenedores decorativos son una opción práctica para almacenar pequeños aparatos si no es posible instalar nuevos estantes. Ambas propuestas contribuyen a una estética cuidada y mayor funcionalidad.

6. Orden móvil para espacios pequeños

Pasillo con carrito de bar, botellas, copas, flores y cuadros, que da a un comedor con mesa, sillas, lámpara de araña, ventana y plantas.
Los carros con ruedas y los muebles auxiliares aportan un orden móvil que se adapta a espacios pequeños, permite guardar objetos de uso diario y ofrece flexibilidad para reorganizar la cocina y el comedor según cada necesidad sin obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las soluciones móviles, como carros con ruedas o muebles auxiliares, resultan ideales para rincones reducidos y para un uso flexible dentro de la casa.

Estos elementos sirven para guardar desde utensilios de cocina hasta accesorios de tecnología o llaves, y pueden desplazarse o fijarse según la necesidad del momento. Así, el invierno se vincula con pequeños cambios funcionales que renuevan la cocina y el comedor.

Esta selección de propuestas refleja cómo el diseño, la elección de materiales y la optimización del espacio permiten transformar cualquier cocina en un lugar más cómodo y atractivo sin recurrir a grandes inversiones.

Temas Relacionados

Diseño de InterioresEstilo NórdicoMuebles para HogarInviernoMesaComedorCocinaDecoraciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De cereales a legumbres: cuál es la dieta ideal para impulsar la microbiota intestinal

Bacterias, virus y hongos forman una comunidad de billones de microorganismos cuya diversidad depende de la alimentación, la genética, el estilo de vida y la edad de cada persona

De cereales a legumbres: cuál es la dieta ideal para impulsar la microbiota intestinal

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

La investigación se hizo con adultos en riesgo de deterioro cognitivo en los Estados Unidos. Qué se halló al evaluar una rutina guiada de ejercicio, alimentación, estimulación mental y vida social

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

¿Puede la inteligencia artificial superar a los humanos? Riesgos, oportunidades y escenarios para el empleo del futuro, según Alan Daitch

En La Fórmula Podcast, el especialista en inteligencia artificial analizó cómo esta tecnología está transformando el mercado laboral y explicó por qué todavía es imposible saber si terminará creando más empleos o reemplazándolos. Además, habló de los riesgos vinculados con la privacidad, la ciberseguridad y las guerras autónomas, y sostuvo que aprender a utilizar estas herramientas será una de las habilidades más valiosas para adaptarse a los cambios que vienen

¿Puede la inteligencia artificial superar a los humanos? Riesgos, oportunidades y escenarios para el empleo del futuro, según Alan Daitch

Expertos hallaron un dato inesperado sobre crías de tiranosaurios: su verdadero tamaño al nacer

Los análisis permitieron estimar la longitud y el peso de estos dinosaurios al momento de salir del huevo, revelando detalles sobre su desarrollo temprano y sus capacidades como depredadores

Expertos hallaron un dato inesperado sobre crías de tiranosaurios: su verdadero tamaño al nacer

Día Mundial del Tatuaje: símbolos, creencias y mensajes ocultos en la piel de los jugadores de la Selección Argentina

Desde dibujos hasta frases, las inscripciones de los futbolistas argentinos que disputarán el domingo una nueva final del mundo reflejan valores, afectos y experiencias personales

Día Mundial del Tatuaje: símbolos, creencias y mensajes ocultos en la piel de los jugadores de la Selección Argentina

DEPORTES

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

El origen de la íntima relación de amistad entre Scaloni y De la Fuente que tendrá su clímax en la final del Mundial: “Soy su admirador”

Pasticceria Tagliafico: buscando raíces, el jugador de la Selección se cruzó en Génova con un posible pariente de 84 años

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

INFOBAE AMÉRICA

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

La UE debatirá una nueva reforma sobre el mercado del carbono en busca de un equilibrio entre gobiernos y activistas

El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con el principal ideólogo de Xi Jinping en Pyonyang para reforzar las relaciones bilaterales

El presidente de Ecuador reorganizó el Gobierno y creó seis gabinetes para coordinar las políticas públicas

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El petróleo continúa en aumento tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán