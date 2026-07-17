Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Estados Unidos intensificó durante la madrugada del viernes su campaña de bombardeos aéreos contra el régimen iraní y atacó varios puentes, además de derribar una torre en un puerto estratégico del país. En ese contexto, el presidente Donald Trump advirtió con lanzar una ofensiva aún mayor contra la infraestructura crítica iraní para presionar a Teherán a desistir del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.
En respuesta, Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra países aliados de Washington en Medio Oriente. Qatar, Jordania, Bahréin y Kuwait fueron alcanzados por los bombardeos iraníes después de la ofensiva estadounidense contra “decenas de objetivos militares iraníes”. Además, el régimen disparó proyectiles contra la base de Al-Tanf, en Siria. Qatar confirmó la interceptación de "varios ataques contra el Estado“, reivindicados por la Guardia Revolucionaria Islámica en comunicados difundidos por la agencia Tasnim.
En paralelo, la Casa Blanca aseguró que Irán mantiene interés en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar. Sin embargo, Reuters informó que el régimen pidió a sus aliados hutíes en Yemen que estén preparados para cerrar el estrecho Bab el-Mandeb, la ruta petrolera del Mar Rojo, si el Comando Central de Estados Unidos ataca la infraestructura eléctrica iraní.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Ejército de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo este viernes por la madrugada, tras una sexta noche consecutiva de bombardeos de Estados Unidos sobre posiciones militares iraníes. La tregua alcanzada el mes pasado se convirtió en una serie de ataques y contraataques diarios en Medio Oriente.
La Guardia Revolucionara afirmÓ haber atacado la base militar de Al-Tanf en Siria
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este viernes que llevó a cabo un ataque contra la base militar de Al-Tanf en Siria. “La Guardia Revolucionaria anuncia un ataque sorpresa contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales del enemigo en la región siria de Al-Tanf en represalia por la sangre de los soldados iraníes mártires en Iranshahr”, informó la emisora estatal a través de Telegram.
El petróleo sube ante la amenaza de cierre del Mar Rojo
Los precios del petróleo registraron un aumento este viernes tras la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, situación que restringió los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz.
La ruptura de la tregua entre ambos países contribuyó a la reducción de exportaciones en la región, mientras Teherán instó a la organización política y militar hutí a prepararse para un posible cierre de la ruta de exportación del mar Rojo, según informó Reuters.
A las 03:12 GMT, los futuros del crudo Brent subieron 70 centavos, equivalente a un 0,83%, y se ubicaron en 84,93 dólares por barril. Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaron 81 centavos, o 1,03%, hasta 79,76 dólares por barril, recuperando las pérdidas de la sesión anterior.
El director de la AIE advierte del riesgo para la seguridad energética mundial si Ormuz permanece cerrado
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que la seguridad energética mundial enfrenta riesgos si no se incrementan los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz. “La seguridad petrolera sigue siendo un asunto crítico”, afirmó Birol durante un evento del Consejo de Relaciones Exteriores. “Deberíamos estar preocupados, y yo lo estoy, si la situación no mejora en las próximas semanas”.
El estrecho de Ormuz, un angosto paso marítimo entre Irán y Omán, canalizaba aproximadamente una quinta parte de los envíos globales de energía antes del inicio de la guerra el 28 de febrero. Actualmente, se encuentra bloqueado en su mayor parte desde el estallido del conflicto.
“Se trata principalmente de Asia, porque Asia obtenía entre el 80 y el 90 por ciento de esta energía del estrecho de Ormuz”, agregó Birol. La AIE mantiene el monitoreo de la situación y evalúa posibles impactos sobre los mercados internacionales de energía.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó este jueves una nueva ola de bombardeos contra Irán por sexta jornada consecutiva, con el objetivo declarado de “degradar aún más las capacidades militares iraníes”.
El Ministerio de Defensa de Qatar afirma haber interceptado un ataque con misiles
El Ministerio de Defensa de Qatar informó, a través de un comunicado difundido en X, que sus fuerzas armadas interceptaron un ataque con misiles dirigido contra el país.
Donald Trump afirmó que Estados Unidos está ganando en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el país “ha ganado en Venezuela”, que actualmente colabora con Washington en la producción de millones de barriles de petróleo, y que “igualmente está ganando mucho en Irán”.
“Verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto”, declaró Trump en un discurso dirigido a la nación.