Mundo

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Qatar, Jordania, Bahréin y Kuwait fueron los países bombardeados por Teherán luego de la ofensiva de Washington contra “decenas de objetivos militares iraníes”. Además, lanzó proyectiles contra la base de Al-Tanf en Siria

Guardar
Google icon

Estados Unidos intensificó durante la madrugada del viernes su campaña de bombardeos aéreos contra el régimen iraní y atacó varios puentes, además de derribar una torre en un puerto estratégico del país. En ese contexto, el presidente Donald Trump advirtió con lanzar una ofensiva aún mayor contra la infraestructura crítica iraní para presionar a Teherán a desistir del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra países aliados de Washington en Medio Oriente. Qatar, Jordania, Bahréin y Kuwait fueron alcanzados por los bombardeos iraníes después de la ofensiva estadounidense contra “decenas de objetivos militares iraníes”. Además, el régimen disparó proyectiles contra la base de Al-Tanf, en Siria. Qatar confirmó la interceptación de "varios ataques contra el Estado“, reivindicados por la Guardia Revolucionaria Islámica en comunicados difundidos por la agencia Tasnim.

En paralelo, la Casa Blanca aseguró que Irán mantiene interés en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar. Sin embargo, Reuters informó que el régimen pidió a sus aliados hutíes en Yemen que estén preparados para cerrar el estrecho Bab el-Mandeb, la ruta petrolera del Mar Rojo, si el Comando Central de Estados Unidos ataca la infraestructura eléctrica iraní.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

05:52 hsHoy

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Qatar, Jordania, Bahréin y Kuwait fueron los países bombardeados por Teherán luego de la ofensiva de Washington contra “decenas de objetivos militares iraníes”. Además, lanzó proyectiles contra la base de Al-Tanf en Siria

Un misil iraní con munición de racimo (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
Un misil iraní con munición de racimo (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

El Ejército de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo este viernes por la madrugada, tras una sexta noche consecutiva de bombardeos de Estados Unidos sobre posiciones militares iraníes. La tregua alcanzada el mes pasado se convirtió en una serie de ataques y contraataques diarios en Medio Oriente.

Leer la nota completa
05:24 hsHoy

La Guardia Revolucionara afirmÓ haber atacado la base militar de Al-Tanf en Siria

Una imagen de satélite muestra la base de Al-Tanf, en Siria, en esta fotografía tomada el 20 de julio de 2025 (REUTERS)
Una imagen de satélite muestra la base de Al-Tanf, en Siria, en esta fotografía tomada el 20 de julio de 2025 (REUTERS)

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este viernes que llevó a cabo un ataque contra la base militar de Al-Tanf en Siria. “La Guardia Revolucionaria anuncia un ataque sorpresa contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales del enemigo en la región siria de Al-Tanf en represalia por la sangre de los soldados iraníes mártires en Iranshahr”, informó la emisora estatal a través de Telegram.

04:22 hsHoy

El petróleo sube ante la amenaza de cierre del Mar Rojo

Imagen de archivo de una refinería de petróleo (EFE/TATYANA ZENKOVICH)
Imagen de archivo de una refinería de petróleo (EFE/TATYANA ZENKOVICH)

Los precios del petróleo registraron un aumento este viernes tras la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, situación que restringió los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz.

La ruptura de la tregua entre ambos países contribuyó a la reducción de exportaciones en la región, mientras Teherán instó a la organización política y militar hutí a prepararse para un posible cierre de la ruta de exportación del mar Rojo, según informó Reuters.

A las 03:12 GMT, los futuros del crudo Brent subieron 70 centavos, equivalente a un 0,83%, y se ubicaron en 84,93 dólares por barril. Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaron 81 centavos, o 1,03%, hasta 79,76 dólares por barril, recuperando las pérdidas de la sesión anterior.

03:26 hsHoy

El director de la AIE advierte del riesgo para la seguridad energética mundial si Ormuz permanece cerrado

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que la seguridad energética mundial enfrenta riesgos si no se incrementan los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz. “La seguridad petrolera sigue siendo un asunto crítico”, afirmó Birol durante un evento del Consejo de Relaciones Exteriores. “Deberíamos estar preocupados, y yo lo estoy, si la situación no mejora en las próximas semanas”.

El estrecho de Ormuz, un angosto paso marítimo entre Irán y Omán, canalizaba aproximadamente una quinta parte de los envíos globales de energía antes del inicio de la guerra el 28 de febrero. Actualmente, se encuentra bloqueado en su mayor parte desde el estallido del conflicto.

Se trata principalmente de Asia, porque Asia obtenía entre el 80 y el 90 por ciento de esta energía del estrecho de Ormuz”, agregó Birol. La AIE mantiene el monitoreo de la situación y evalúa posibles impactos sobre los mercados internacionales de energía.

02:35 hsHoy

Estados Unidos completó una nueva ola de ataques contra “decenas de objetivos militares” de Irán

Por medio de un comunicado publicado en X, el Ejército informó que “está degradando aún más las capacidades iraníes y responsabilizando a Teherán por los recientes ataques contra buques mercantes”. Además, señaló que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en toda la región y “se mantienen vigilantes, letales y preparados”

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó este jueves una nueva ola de bombardeos contra Irán por sexta jornada consecutiva, con el objetivo declarado de “degradar aún más las capacidades militares iraníes”.

Leer la nota completa
01:59 hsHoy

El Ministerio de Defensa de Qatar afirma haber interceptado un ataque con misiles

Estelas de fuego y luz surcan el cielo nocturno mientras se intercepta un misil iraní (REUTERS/Tyrone Siu)
Estelas de fuego y luz surcan el cielo nocturno mientras se intercepta un misil iraní (REUTERS/Tyrone Siu)

El Ministerio de Defensa de Qatar informó, a través de un comunicado difundido en X, que sus fuerzas armadas interceptaron un ataque con misiles dirigido contra el país.

01:22 hsHoy

Donald Trump afirmó que Estados Unidos está ganando en Irán

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 16 de julio de 2026 (SAUL LOEB/REUTERS)
El presidente de EE. UU., Donald Trump, se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 16 de julio de 2026 (SAUL LOEB/REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el país “ha ganado en Venezuela”, que actualmente colabora con Washington en la producción de millones de barriles de petróleo, y que “igualmente está ganando mucho en Irán”.

Verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto”, declaró Trump en un discurso dirigido a la nación.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIránEstados UnidosIsraelLíbanoDonald TrumpBenjamin NetanyahuGuardia revolucionaria iraníHezbollahEstrecho de OrmuzPetróleoÚltimas noticias américa

Últimas noticias

Japón reformó la ley de sucesión imperial, pero mantuvo la prohibición de que las mujeres accedan al Trono del Crisantemo

La nueva legislación permite que familiares varones lejanos de la familia imperial, mayores de 15 años y solteros, regresen al registro imperial. Además, establece que los futuros hijos varones de esos integrantes podrán ser considerados elegibles para suceder al emperador

Japón reformó la ley de sucesión imperial, pero mantuvo la prohibición de que las mujeres accedan al Trono del Crisantemo

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Qatar, Jordania, Bahréin y Kuwait fueron los países bombardeados por Teherán luego de la ofensiva de Washington contra “decenas de objetivos militares iraníes”. Además, lanzó proyectiles contra la base de Al-Tanf en Siria

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

El Ejército de Rusia bombardeó la ciudad portuaria de Odesa en Ucrania: al menos dos muertos y nenes heridos

El gobernador regional, Oleh Kiper, comunicó personal municipal y un cuartel de operaciones fueron desplegados en la zona para atender la situación, mientras el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania detalló que un edificio residencial de tres plantas fue afectado

El Ejército de Rusia bombardeó la ciudad portuaria de Odesa en Ucrania: al menos dos muertos y nenes heridos

El Partido Laborista confirmará a Andy Burnham como su nuevo líder y el lunes asumirá como primer ministro del Reino Unido

A sus 56 años, Burnham se convertirá en el séptimo premier británico en una década, una nueva muestra de la inestabilidad en el liderazgo político del país pese a que el Partido Laborista conserva una cómoda mayoría en el Parlamento

El Partido Laborista confirmará a Andy Burnham como su nuevo líder y el lunes asumirá como primer ministro del Reino Unido

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Entre los detenidos se encuentran un ex colaborador de Radio Farda, un hombre condenado tras un viaje a Israel para asistir a un evento familiar y una mujer cuya identidad no fue revelada

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detectaron irregularidades en la VTV del colectivo que atropelló y mató en Mar del Plata: se esperan nuevas citaciones

Detectaron irregularidades en la VTV del colectivo que atropelló y mató en Mar del Plata: se esperan nuevas citaciones

El crimen del zar Nicolás II: una familia masacrada, cuerpos enterrados en secreto y la codicia de sus captores

La joven que fue asesinada de 47 puñaladas por un “vecino ejemplar” cuando se preparaba para una cita con un actor de Hollywood

Atraparon a un hombre que pedía dinero para iniciativas solidarias y todo era una estafa

Rescataron a tres turistas que quedaron varados en la alta montaña de Mendoza tras el temporal de nieve

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

Japón reformó la ley de sucesión imperial, pero mantuvo la prohibición de que las mujeres accedan al Trono del Crisantemo

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

El humo de los incendios forestales de Canadá se expande sobre Estados Unidos: cuáles son los riesgos para la salud

El Ejército de Rusia bombardeó la ciudad portuaria de Odesa en Ucrania: al menos dos muertos y nenes heridos

DEPORTES

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

El origen de la íntima relación de amistad entre Scaloni y De la Fuente que tendrá su clímax en la final del Mundial: “Soy su admirador”

Pasticceria Tagliafico: buscando raíces, el jugador de la Selección se cruzó en Génova con un posible pariente de 84 años

7 frases de Arruabarrena tras el triunfo ante Sarmiento: elogios para Aranda y Flores, el mercado de pases y el gesto de Paredes