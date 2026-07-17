Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

Daniela Celis contó cómo fue el encuentro íntimo con Thiago Medina en Brasil en el que quedó embarazada (Video: HISPA, YouTube)

Daniela Celis no esquivó ningún detalle. En una entrevista con HISPA, en el ciclo Hay Amor conducido por Nacho Elizalde, la exparticipante de Gran Hermano relató con picardía y precisión cómo fue el encuentro íntimo con Thiago Medina en el que quedó embarazada de sus hijas mellizas, Laia y Aimé: una noche en una playa, sin protección, bajo la luz de la luna, con una mantita en la arena y agua de mate como únicos elementos disponibles.

“Pasó de todo. Pasó de todo y me llevé el souvenir”, recordó entre risas. El relato arrancó cuando Elizalde le preguntó por los viajes que había tachado de su lista de deseos, y la ex Gran Hermano confirmó que Brasil fue el primero que conoció junto a Medina. Fue también el primero en avión para ambos. “Los dos volamos por primera vez en un avión, los dos conocimos otro país”, recordó. El viaje, que en principio era unas vacaciones, terminó siendo mucho más que eso.

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Daniela Celis dijo que el embarazo de sus mellizas Laia y Aime no fue planificado durante el viaje a Brasil con Thiago Medina

Según detalló Celis en la entrevista, el embarazo no fue planificado, aunque el contexto emocional entre la pareja ya era fértil en otro sentido. “No fue buscado, pero él sabía mi deseo por ser madre joven”, aclaró. Thiago conocía esa aspiración de su pareja, y esa complicidad previa tiñó de otro significado lo que ocurrió esa noche en la playa.

La descripción del momento fue detallada y sin filtros. La pareja estaba en la orilla cuando decidieron no cuidarse. La razón fue simple: no tenían nada a mano. “Lo hicimos en la playa y no teníamos nada ahí, claramente”, dijo. Lo que sí tenían era una manta para apoyarse en la arena, toallitas desmaquilladoras —que la influencer usó para higienizarse y evitar lo que describió como “la arena en el culo, que la verdad que es bastante horroroso”— y el termo con agua de mate. “Era como todo perfecto”, resumió con humor.

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La atmósfera de la noche también tuvo su peso en la decisión. La luna, el mar y la playa brasileña crearon un clima que, según contó, los llevó a asumir que nada iba a pasar. “Dijimos: ‘Bueno, no va a pasar nada. La luz de la luna en el medio del mar, de la playa de Brasil’”, recordó, imitando el razonamiento de ese momento. La lógica, como se supo después, no funcionó. “Pasó de todo. Pasó de todo y me llevé el souvenir”, sintetizó.

Laia y Aime nacieron después del viaje a Brasil que Daniela Celis y Thiago Medina hicieron tras salir de Gran Hermano (Instagram)

El embarazo de mellizas fue una sorpresa doble. Laia y Aime nacieron de ese viaje a Brasil que los creadores de contenido hicieron poco tiempo después de salir de la casa de Gran Hermano y con todo por delante. La noticia del embarazo llegó sin que ninguno de los dos lo hubiera buscado activamente, aunque Celis dejó en claro que el deseo de ser madre estaba presente en ella desde antes de ese viaje.

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La historia de Daniela y Thiago comenzó dentro del reality show de Telefe, donde la química entre ambos fue evidente desde los primeros días de convivencia. Al salir del programa, la relación continuó y se consolidó fuera de las cámaras, con el embarazo como primer gran hito de una vida en común que los convirtió en padres de dos hijas a la vez.

En la entrevista, la influencer habló del episodio con una mezcla de nostalgia y humor que caracteriza su forma de contar las cosas. No hubo pudor ni evasión: describió cada elemento de la escena con la misma naturalidad con la que podría relatar cualquier anécdota de viaje. “Fue muy romántico”, dijo en un momento, y la frase convivió sin contradicción con los detalles más prácticos del relato.

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