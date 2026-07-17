Teleshow

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

Uno de los jugadores más nuevos debió dejar la casa por decisión del supremo. De quién se trató

Guardar
Google icon
El público votó en una placa positiva para salvar a sus favoritos y dejó a JC y Alejandra Majluf en el versus final (Video: GH, Telefe)

Este jueves 16 de julio, Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus galas más tensas de las últimas semanas. Santiago del Moro ingresó a la casa a través de la pantalla con el resultado de la placa positiva en la mano y, uno por uno, fue revelando los nombres de quienes continuaban en el juego. Al final del recorrido, solo quedaron dos participantes frente a frente: Juan Carlos López, conocido como JC, y Alejandra Majluf. Uno de los dos debía irse esa misma noche.

La semana había arrancado con la eliminación de Manuel Ibero el lunes, y el formato de esta instancia fue distinto al habitual. En lugar de una placa negativa, el público votó para salvar a sus favoritos. Los que menos respaldo cosecharon del exterior quedaron expuestos al versus final. Cuando Del Moro entró a la casa, la tensión ya era palpable: todos sabían que alguien más iba a cruzar la puerta de salida antes de que terminara la noche.

PUBLICIDAD

El conductor comenzó a despejar la incógnita de a poco. Primero anunció que Sebastián Cola bajaba de placa y seguía en el juego. Luego llegó el turno de Matías Hanssen, también salvado por la audiencia. Y finalmente, Mariela Prieto completó el grupo de los que respiraron aliviados. Con esas tres salvedades confirmadas, el panorama quedó definido: JC y Majluf se enfrentarían en el versus que decidiría quién abandonaba la competencia.

Santiago del Moro anunció la salida de JC y el participante salió por el pasillo principal
Santiago del Moro anunció la salida de JC y el participante salió por el pasillo principal

Antes de dar el veredicto, Del Moro marcó el peso del momento con una frase que subrayó la dificultad de esta etapa del juego. “No es fácil entrar en una casa que ya comenzó, que ya arrancó, pero uno o una debe salir”, expresó el conductor. La casa contuvo el aliento. Majluf y JC esperaron el anuncio en silencio, rodeados de sus compañeros.

PUBLICIDAD

“Y sale, se va ya mismo, abandona la competencia, deja la casa más famosa, ¡se va de Gran Hermano... JC!”, anunció Del Moro. La reacción fue inmediata: algunos compañeros lo abrazaron, otros no pudieron ocultar la sorpresa. JC recorrió la casa despidiéndose con calma y dejó una frase que resonó en el estudio antes de cruzar la puerta: “Disfruten, viva la vida, viva el amor, sean felices, disfruten este proceso. Recuerden que no siempre el fin justifica los medios. Que gane el mejor”. Desde afuera, la voz de Gran Hermano le dedicó un cierre: “Solo espero que te lleves el mejor de los recuerdos de tu paso por mi casa”.

Con la eliminación resuelta, la noche no terminó ahí. Los participantes pasaron por el confesionario para la gala de nominación de la semana 21, y el resultado dejó una placa negativa de seis integrantes de cara al lunes 20 de julio: Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián Cola, Sol Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen. La sorpresa fue la presencia de Cola entre los nominados: el participante, cercano a Charlotte Caniggia, comenzó a acumular roces internos que se tradujeron en votos esta semana.

La semana 21 de Gran Hermano dejó una placa negativa con Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián Cola, Sol Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen
La semana 21 de Gran Hermano dejó una placa negativa con Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián Cola, Sol Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen

El detalle voto a voto mostró una dispersión de targets que refleja el estado actual del juego. Sol Abraham realizó la nominación espontánea y volcó 3 puntos contra Emanuel y 2 contra Yipio. Charlotte y Cinzia Francischiello también apuntaron a Emanuel, quien terminó siendo el más votado de la noche con puntos de cuatro participantes distintos. Yipio acumuló votos de Sol, Campanita, Cinzia, Emanuel, Luana y Majluf. Cola recibió los votos de Pincoya, Tamara y Mariela. Zilli fue nominada por Yipio y Hanssen, mientras que sus propios votos fueron anulados a causa de Manuel Ibero.

La gala de eliminación del lunes 20 de julio tendrá una particularidad en el calendario: se realizará al día siguiente de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un detalle que Del Moro mencionó en vivo al confirmar que la placa completa pasaba directamente al lunes. Con seis participantes en riesgo y figuras que generan reacciones tanto dentro como fuera de la casa, Gran Hermano llega a una de sus semanas de mayor definición.

Temas Relacionados

GHGran HermanoGran Hermano Generación Dorada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Desde Italia, el personaje publicó una imagen del volante argentino tras el gol a los ingleses y felicitó a la Albiceleste por meterse en la final

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

La madre de Dalma y Gianinna Maradona llevó a La cocina rebelde el abrigo que se volvió símbolo de una época, reconstruyó cómo lo eligió en Italia y por qué terminó en sus manos

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

El conductor pidió salir al aire en LAM luego de escuchar la respuesta de su hermano sobre un rumor gravísimo y negó la versión de forma tajante. Su palabra

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

La ex Gran Hermano recordó en una entrevista el viaje que compartió con su pareja a Brasil que terminó en la llegada de sus mellizas, Laia y Aimé

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

Marcelo Tinelli recordó a Juan Alberto Badía al hablar del partido de Argentina contra Inglaterra en 1986

Tras el triunfo por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026, el conductor rememoró cómo vivió los últimos cruces contra este país y el valor que tuvo compartirlo con sus seres queridos

Marcelo Tinelli recordó a Juan Alberto Badía al hablar del partido de Argentina contra Inglaterra en 1986

DEPORTES

Gary Neville redobló la apuesta y le respondió al Cuti Romero: “Debería ir y abrazar a Messi cada minuto del día”

Gary Neville redobló la apuesta y le respondió al Cuti Romero: “Debería ir y abrazar a Messi cada minuto del día”

Por qué la derrota ante Argentina fue “la más dolorosa en 60 años de sufrimiento”, según un prestigioso medio inglés

De Qatar 2022 a la semifinal del Mundial 2026: la historia detrás del cambio de Enzo Fernández que fue clave contra Inglaterra

Exclusivo: la carta que tiene Franco Colapinto para seguir como titular en Alpine en la F1 en 2027

Quién es Slavko Vincic, el árbitro que la FIFA designó para la final del Mundial entre Argentina y España

TELESHOW

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

Marcelo Tinelli recordó a Juan Alberto Badía al hablar del partido de Argentina contra Inglaterra en 1986

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades dominicanas detienen a una joven acusada de causarle la muerte a su pareja con arma blanca

Autoridades dominicanas detienen a una joven acusada de causarle la muerte a su pareja con arma blanca

Christopher Nolan convierte ‘La Odisea’ en un clásico instantáneo del cine

Coreano prende fuego su casa y se lanza desde el segundo nivel durante un desalojo judicial en Guatemala

El Salvador registra 783 muertes por siniestros viales hasta el 15 de julio de 2026

Velocidad y alcohol al volante dejan saldo mortal en Costa Rica: 330 personas han fallecido en carreteras este año