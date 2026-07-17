Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

El público votó en una placa positiva para salvar a sus favoritos y dejó a JC y Alejandra Majluf en el versus final (Video: GH, Telefe)

Este jueves 16 de julio, Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus galas más tensas de las últimas semanas. Santiago del Moro ingresó a la casa a través de la pantalla con el resultado de la placa positiva en la mano y, uno por uno, fue revelando los nombres de quienes continuaban en el juego. Al final del recorrido, solo quedaron dos participantes frente a frente: Juan Carlos López, conocido como JC, y Alejandra Majluf. Uno de los dos debía irse esa misma noche.

La semana había arrancado con la eliminación de Manuel Ibero el lunes, y el formato de esta instancia fue distinto al habitual. En lugar de una placa negativa, el público votó para salvar a sus favoritos. Los que menos respaldo cosecharon del exterior quedaron expuestos al versus final. Cuando Del Moro entró a la casa, la tensión ya era palpable: todos sabían que alguien más iba a cruzar la puerta de salida antes de que terminara la noche.

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El conductor comenzó a despejar la incógnita de a poco. Primero anunció que Sebastián Cola bajaba de placa y seguía en el juego. Luego llegó el turno de Matías Hanssen, también salvado por la audiencia. Y finalmente, Mariela Prieto completó el grupo de los que respiraron aliviados. Con esas tres salvedades confirmadas, el panorama quedó definido: JC y Majluf se enfrentarían en el versus que decidiría quién abandonaba la competencia.

Santiago del Moro anunció la salida de JC y el participante salió por el pasillo principal

Antes de dar el veredicto, Del Moro marcó el peso del momento con una frase que subrayó la dificultad de esta etapa del juego. “No es fácil entrar en una casa que ya comenzó, que ya arrancó, pero uno o una debe salir”, expresó el conductor. La casa contuvo el aliento. Majluf y JC esperaron el anuncio en silencio, rodeados de sus compañeros.

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“Y sale, se va ya mismo, abandona la competencia, deja la casa más famosa, ¡se va de Gran Hermano... JC!”, anunció Del Moro. La reacción fue inmediata: algunos compañeros lo abrazaron, otros no pudieron ocultar la sorpresa. JC recorrió la casa despidiéndose con calma y dejó una frase que resonó en el estudio antes de cruzar la puerta: “Disfruten, viva la vida, viva el amor, sean felices, disfruten este proceso. Recuerden que no siempre el fin justifica los medios. Que gane el mejor”. Desde afuera, la voz de Gran Hermano le dedicó un cierre: “Solo espero que te lleves el mejor de los recuerdos de tu paso por mi casa”.

Con la eliminación resuelta, la noche no terminó ahí. Los participantes pasaron por el confesionario para la gala de nominación de la semana 21, y el resultado dejó una placa negativa de seis integrantes de cara al lunes 20 de julio: Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián Cola, Sol Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen. La sorpresa fue la presencia de Cola entre los nominados: el participante, cercano a Charlotte Caniggia, comenzó a acumular roces internos que se tradujeron en votos esta semana.

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La semana 21 de Gran Hermano dejó una placa negativa con Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián Cola, Sol Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen

El detalle voto a voto mostró una dispersión de targets que refleja el estado actual del juego. Sol Abraham realizó la nominación espontánea y volcó 3 puntos contra Emanuel y 2 contra Yipio. Charlotte y Cinzia Francischiello también apuntaron a Emanuel, quien terminó siendo el más votado de la noche con puntos de cuatro participantes distintos. Yipio acumuló votos de Sol, Campanita, Cinzia, Emanuel, Luana y Majluf. Cola recibió los votos de Pincoya, Tamara y Mariela. Zilli fue nominada por Yipio y Hanssen, mientras que sus propios votos fueron anulados a causa de Manuel Ibero.

La gala de eliminación del lunes 20 de julio tendrá una particularidad en el calendario: se realizará al día siguiente de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un detalle que Del Moro mencionó en vivo al confirmar que la placa completa pasaba directamente al lunes. Con seis participantes en riesgo y figuras que generan reacciones tanto dentro como fuera de la casa, Gran Hermano llega a una de sus semanas de mayor definición.

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