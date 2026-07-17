Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Tomás Dente le respondió a Fernando Dente y anunció que iniciará acciones legales por el rumor de abuso sexual (Video: LAM, América TV)

Mientras Fernando Dente todavía hablaba en el piso de LAM (América TV), su hermano Tomás Dente ya intentaba comunicarse con la producción del programa para salir al aire. Lo que escuchó lo sacó de quicio: el actor había respondido “es mi hermano” cuando le preguntaron si alguna vez había hecho circular un rumor de abuso sexual, y esa respuesta sin desmentida explícita fue suficiente para que el periodista anunciara una demanda judicial y lanzara un encendido descargo.

El detonante inmediato fue esa frase. Según explicó Tomás en su intervención, él mismo había sido quien llevó el tema al aire semanas atrás porque estaba “cansado de escuchar” que Fernando lo esparcía en distintos ámbitos. “Lo traje al aire porque estaba cansado de escuchar que él lo estaba esparciendo. Pero después sale al aire con esa cara de mosquita muerta que pone siempre”, disparó. Para el conductor de NET TV, el silencio de su hermano equivalía a una acusación encubierta. “Al decir solo ‘es mi hermano’ deja la puerta abierta”, sostuvo.

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La negación fue categórica y repetida. “Jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona?”, preguntó con la voz al límite. Y fue más lejos: “No me voy a bancar que un maleducado, irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué”. La acusación, aclaró, no tiene sustento y tendrá consecuencias legales. “Lo voy a demandar. Esto tiene un límite. El protagonista del rumor soy yo y lo voy a demandar”, afirmó. Además, aseguró tener pruebas de que Fernando contaba con “un heraldo que se encarga de esparcir este tipo de rumores”.

omás Dente sostuvo que la frase “es mi hermano” de Fernando Dente en LAM dejó abierta una acusación sin desmentida explícita

El descargo no se limitó al episodio puntual. Tomás trazó una historia larga de desconfianza y distancia que, según dijo, arranca desde la infancia. “De chiquito me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que nos miraba desde arriba”, afirmó. Y describió un patrón de conducta que, a su entender, Fernando repite sistemáticamente: “Se adosa y se acopla a una persona cuando puede sacarle rédito. Y después, una vez que te chupa la sangre, te expele”.

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Las acusaciones personales se acumularon. Tomás habló de su tía, que habría financiado una obra de teatro cuando Fernando “era nadie” y a quien este nunca más respondió el teléfono. Habló de su madre fallecida, a quien Fernando, según su versión, no visitaba pese a que ella lo pedía, y a quien ahora le dedica historias en redes sociales. “Rogaba mi mamá que lo viniera a ver y ahora se la tatúa y sube historias. ‘Adita, te extraño, mamita de mi corazón’. No estuvo, pregúntenle a mis tías”, dijo con indignación.

La defensa de su propia trayectoria fue otro eje del descargo. “Vengo laburando honestamente hace 25 años, construyendo un nombre, para que venga un mocoso irreverente a destruirme en un día”, expresó. Y diferenció su forma de estar en pantalla de la de su hermano: “Yo pongo el corazón arriba de la mesa. No busco que me quieran todos. Soy sincero. Este busca el beneplácito de todos porque es un falluto”.

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El conductor explicó que no pretende alimentar versiones sobre el conflicto familiar y remarcó que el asunto involucra a muchas personas, por lo que eligió la cautela y la reserva (Video: LAM/ América TV)

Mientras Tomás hablaba, Ángel de Brito intentó en varias oportunidades frenar el monólogo para dar paso a los tiempos del programa, pero el conductor siguió. Nazarena Vélez, también presente en el piso, intentó contenerlo sin éxito. La intervención terminó con Tomás reiterando su postura judicial y una frase que resumió su estado de ánimo: “Ahora sí me va a conocer ese pendejo. Porque no voy a parar”.

Del otro lado, Fernando había optado por una postura opuesta. En su entrevista con De Brito, el actor dijo que lleva años buscando la manera de “acomodar en su cabeza y en su corazón” el vínculo con su hermano, y que la conclusión a la que llegó es que “Tomás es mi hermano y ahí termina el tema”. Ante la pregunta directa sobre el rumor de abuso, respondió que le daba “escalofríos” hablar del tema y que se sentía “un irresponsable” al referirse a algo que “afecta a tantas personas”. No hubo desmentida explícita ni acusación. Tomás interpretó ese silencio como una confirmación tácita. Fernando lo presentó como prudencia. Entre esas dos lecturas quedó instalado el conflicto que, según Tomás, ahora deberá resolver un juez.

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