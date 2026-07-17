Política

Javier Milei participará del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

Este año, el reclamo por justicia estará acompañado de un llamado a reforzar la memoria colectiva. Además, se realizarán intervenciones artísticas y culturales

Guardar
Google icon
Javier y Karina Milei en el acto de la AMIA
Desde que asumió la presidencia, Milei estuvo presente en todos los aniversarios del atentado a la AMIA

Este viernes, el presidente Javier Milei encabezará la comitiva oficial que asistirá al acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Como resultado del acto terrorista que fue perpetrado el 18 de julio de 1994, se registró una cifra de 85 personas muertas.

De acuerdo con la convocatoria anunciada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el acto se realizará a partir de las 09:30 horas. El punto de encuentro será en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía.

PUBLICIDAD

La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat. Según acordó la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, este año el lema será: “Hoy no podemos perder, la memoria”.

Está previsto que el mandatario se presente alrededor de las 09:45 horas. Además, estaría en compañía de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.

PUBLICIDAD

La DAIA, la AMIA y los Familiares de las Víctimas convocaron a participar del acto central en Pasteur 633
La DAIA, la AMIA y los Familiares de las Víctimas convocaron a participar del acto central en Pasteur 633

Según la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el evento formal comenzará a las 09:53 horas con el sonido de la sirena que recuerda el minuto exacto de la explosión ocurrida hace más de tres décadas. A partir de ahí, se daría inicio a los discursos, que tendrán como foco el reclamo por justicia y la falta de condenas hacia los responsables.

A 32 años del atentado que destruyó con coche bomba el edificio de Pasteur y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, la causa judicial sigue sin condenados. Sin embargo, a finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”.

La medida había sido anunciada por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, en donde dispusieron la inclusión de la CGRI en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Asimismo, le atribuyeron la autoría de los dos ataques contra la comunidad judia registrados en la década de los 90.

En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, en 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó 85 muertos y más de 300 heridos.

atentado a la AMIA DAIA fallo
Luego del atentado, la sede de la AMIA tuvo que reconstruirse (X: @DAIAArgentina)

Luego de una extensa investigación judicial, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.

Junto con la inclusión de la CGRI en el RePET, también se habían formalizado las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes. “El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, sostuvieron en el comunicado.

La decisión del Gobierno tuvo lugar en un contexto internacional que estuvo marcado por la escalada militar en Medio Oriente, debido a que se habían reportado varios enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, respondió a revalidar las causas judiciales abiertas en Argentina y al reclamo histórico de justicia por los atentados.

Desde que la Guardia Revolucionaria fue incluida en el listado oficial, se aplicó un congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales. Además, fortaleció los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.

Por último, en el comunicado oficial, las autoridades ratificaron que la decisión apuntaba a que “la República Argentina vuelva a alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.

Temas Relacionados

Javier MileiAMIAAtentadoAniversarioActo centralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina participó de la cumbre contra el Resurgimiento del Terrorismo Político organizada por Estados Unidos

La reunión se realizó en Washington, exhibe la preocupación de Donald Trump respecto a los movimientos extremistas de izquierda, y el canciller Quirno fue orador en la cumbre multilateral

Argentina participó de la cumbre contra el Resurgimiento del Terrorismo Político organizada por Estados Unidos

Frigerio logró superar el escollo más difícil y se encamina a una reforma previsional que haga sostenible el sistema

El proyecto impulsado por el gobernador, que entre otras cosas establece un mínimo de 35 años de aportes en regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad, fue aprobado en el Senado provincial

Frigerio logró superar el escollo más difícil y se encamina a una reforma previsional que haga sostenible el sistema

La Ley de Inocencia Fiscal llegará a Diputados la próxima semana en medio de una parálisis legislativa

El Senado no pudo avanzar este jueves con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la Cámara baja no tendrá actividad hasta después del receso invernal. No hay fecha para recibir la reforma del BCRA y el shutdown

La Ley de Inocencia Fiscal llegará a Diputados la próxima semana en medio de una parálisis legislativa

Las claves del Gobierno post Mundial: una narrativa para el bolsillo y un plan para ahuyentar el peligro del balotaje

La eliminación de las PASO aún es uno de los temas primordiales en la agenda del oficialismo. La estrategia para acortar distancias con los gobernadores y los posibles escenarios que barajarían para la futura campaña electoral

Las claves del Gobierno post Mundial: una narrativa para el bolsillo y un plan para ahuyentar el peligro del balotaje

Giro de Bullrich en su interna con los Milei: cerró filas para criticar a Villarruel

La referente de PRO bajó las armas tras el empoderamiento e de Santilli y el involucramiento directo de Karina en el Congreso

Giro de Bullrich en su interna con los Milei: cerró filas para criticar a Villarruel

DEPORTES

Franco Colapinto inicia su actividad en el GP de Bélgica con las primeras prácticas: hora, TV y lo que hay que saber

Franco Colapinto inicia su actividad en el GP de Bélgica con las primeras prácticas: hora, TV y lo que hay que saber

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

River se enfrentará a Aldosivi por la Copa Argentina con la expectativa por los flamantes refuerzos: hora, TV y formaciones

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos cumplió la advertencia de Trump y destruyó puentes claves en Irán durante su última ofensiva nocturna

Estados Unidos cumplió la advertencia de Trump y destruyó puentes claves en Irán durante su última ofensiva nocturna

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

La UE debatirá una nueva reforma sobre el mercado del carbono en busca de un equilibrio entre gobiernos y activistas

El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con el principal ideólogo de Xi Jinping en Pyonyang para reforzar las relaciones bilaterales

El presidente de Ecuador reorganizó el Gobierno y creó seis gabinetes para coordinar las políticas públicas