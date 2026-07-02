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Estándares de fuerza y resistencia en la población promedio: parámetros de entrenamiento y tiempos de maratón

Un análisis de Men’s Health, basado en estadísticas y estudios, examinó cómo distintos niveles de condición física se ubican frente a referencias habituales y rendimiento aeróbico en diferentes etapas de la vida

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Hombre corredor de maratón con dorsal 64 HOBBS bebe de botella; hombre levanta barra con pesas en banco de gimnasio con grandes ventanas
Menos del 1% de la población mundial completó una maratón y una proporción todavía menor logró un press de banca de 100 kilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales cambiaron la percepción del rendimiento físico. La difusión constante de corredores, levantadores de pesas y atletas con marcas extraordinarias contribuye a instalar la idea de que esos resultados son habituales, aunque las estadísticas muestran una realidad muy distinta.

Un informe publicado por Men’s Health examinó cómo el contenido de fitness difundido en plataformas digitales influye sobre la percepción de la fuerza y la resistencia, al convertir en referencias cotidianas logros que solo alcanza una proporción reducida de la población.

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A partir de estadísticas deportivas, datos sobre levantamiento de pesas e investigaciones científicas, el análisis contextualizó cuáles son los parámetros físicos más representativos entre la población general.

La realidad detrás de las marcas que dominan internet

Según datos compartidos por Men’s Health, menos del 1% de la población mundial completó una maratón y una proporción todavía menor logró realizar un press de banca de 100 kilos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aumento de corredores recreativos elevó el tiempo medio en carreras populares de 22:17 en 2005 a 30:37 en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno también se refleja en el running. Mientras los videos suelen destacar tiempos cercanos o inferiores a las tres horas para recorrer los 42,195 kilómetros, los estudios y registros generales muestran otra realidad.

En el Reino Unido, el tiempo promedio para finalizar una maratón ronda las 4 horas y 37 minutos. Además, apenas el 6% de quienes terminaron la Maratón de Londres 2026 cruzó la meta antes de las tres horas, mientras que el grupo más numeroso registró tiempos de entre cuatro y 4:59 horas.

El crecimiento del deporte también modificó los promedios. De acuerdo con los datos citados por Men’s Health, en 2005 el tiempo medio para completar una carrera popular era de 22:17, mientras que en 2025 ascendió a 30:37. La publicación atribuyó esa diferencia al incremento de participantes recreativos, que salen a correr por salud o disfrute más que por rendimiento.

Qué indican los parámetros de fuerza

La misma tendencia aparece en el entrenamiento con pesas. Videos donde se levantan cargas muy elevadas pueden transmitir la idea de que esos registros son habituales, aunque los datos de distintas investigaciones indican otra cosa.

Un hombre joven vestido con camiseta de tirantes negra levanta una barra con discos de pesas. Se observa el equipo de gimnasio al fondo
Los datos de Strength Level indican que un practicante constante puede alcanzar un press de banca de 1,25 veces su peso corporal y que los principiantes suelen rondar la mitad (Freepik)

El informe citó estadísticas de Strength Level, elaboradas a partir de una comunidad con más de 48 millones de levantamientos registrados.

Según esa base de datos, un practicante constante puede alcanzar un press de banca equivalente a 1,25 veces su peso corporal en una repetición máxima. Entre quienes recién comienzan, ese valor suele ubicarse cerca de la mitad del peso corporal.

La publicación también propuso parámetros generales para distintos niveles de experiencia, aunque aclaró que variables como la edad, el historial de lesiones, la estatura o la longitud de las extremidades influyen de manera importante sobre el rendimiento individual.

Peso muerto. (Freepik)
La edad, el historial de lesiones, la estatura y la longitud de las extremidades influyen sobre los parámetros de fuerza (Freepik)

Principiante

  • Press de banca (1RM): 0,75 veces el peso corporal.
  • Sentadilla (1RM): 1 vez el peso corporal.
  • Peso muerto (1RM): 1,25 veces el peso corporal.

Intermedio

  • Press de banca (1RM): entre 1 y 1,5 veces el peso corporal.
  • Sentadilla (1RM): entre 1,25 y 1,5 veces el peso corporal.
  • Peso muerto (1RM): 2 veces el peso corporal.

Avanzado

  • Press de banca (1RM): entre 1,5 y 2 veces el peso corporal.
  • Sentadilla (1RM): entre 1,75 y 2 veces el peso corporal.
  • Peso muerto (1RM): 2,5 veces o más el peso corporal.

Los efectos del entrenamiento de resistencia

El informe también incorporó evidencia científica sobre las exigencias del deporte de resistencia. Una investigación que comparó a 576 corredores de maratón con participantes del Estudio Longitudinal Irlandés sobre el Envejecimiento (TILDA) encontró que los corredores de larga distancia presentaban mayores niveles de ansiedad y depresión.

A ese trabajo se suma otro estudio publicado en la revista BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, cuyos investigadores señalaron que los atletas de resistencia experimentaron diversas emociones después de la carrera, tanto físicas como mentales, además de reportar “pérdida de energía, ambivalencia y melancolía”.

Estándares orientativos para corredores

Además de los parámetros de fuerza, Men’s Health recopiló tiempos considerados superiores al promedio para las cuatro distancias más populares, diferenciados por grupos etarios. La edad influye de manera significativa en el rendimiento al correr, por lo que las referencias varían según cada etapa de la vida.

Un hombre blanco con chaqueta beige, pantalón negro y guantes negros corre en una calle urbana. Lleva un dorsal con el número 18210. Se ven árboles y edificios.
Estudios sobre entrenamiento de resistencia vincularon a los corredores de maratón con mayores niveles de ansiedad, depresión, pérdida de energía y otras exigencias físicas y mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

De 20 a 30 años

  • 5 km: 22:31
  • 10 km: 46:43
  • Media maratón: 1 h 43 min
  • Maratón: 3 h 34 min

De 30 a 40 años

  • 5 km: 22:53
  • 10 km: 47:09
  • Media maratón: 1 h 44 min
  • Maratón: 3 h 36 min

De 40 a 50 años

  • 5 km: 24:38
  • 10 km: 50:26
  • Media maratón: 1 h 51 min
  • Maratón: 3 h 50 min

De 50 a 60 años

  • 5 km: 26:40
  • 10 km: 54:53
  • Media maratón: 2 h 01 min
  • Maratón: 4 h 11 min

De 60 a 70 años

  • 5 km: 29:05
  • 10 km: 1 h 00 min 11 s
  • Media maratón: 2 h 13 min
  • Maratón: 4 h 37 min

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