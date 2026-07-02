Costa Rica: Municipal Liberia queda sin licencia para disputar el Apertura 2026 tras detectar Fedefútbol irregularidades legales y financieras

El Comité de Licencias señaló inconsistencias en la documentación presentada por Horus Fútbol Club S.A.D., sociedad administradora del equipo guanacasteco. Crédito: UNAFUT

El futuro inmediato del Municipal Liberia en la Primera División del fútbol costarricense quedó en suspenso, luego de que el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) resolviera no otorgarle la licencia para disputar el Torneo de Apertura 2026, al detectar incumplimientos legales relacionados con la sociedad que administra al club.

La resolución representa un duro golpe para la institución guanacasteca, que hace apenas unas semanas enfrentó otro episodio que sacudió su estructura dirigencial: la captura de su entonces presidente, Wilder Eusse Osorio, quien es requerido por Estados Unidos para enfrentar un proceso de extradición por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

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Aunque la Federación no vinculó directamente ambos casos, la decisión llega apenas doce días después de la detención del empresario colombiano naturalizado costarricense, quien fue arrestado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando se dirigía a una reunión de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT).

Tras ese hecho, Municipal Liberia anunció la salida inmediata de Eusse de la presidencia del club y designó a Mario Antonio Mora como nuevo jerarca, asegurando que el proyecto deportivo continuaría con normalidad.

La decisión se conoce dos semanas después de la captura del entonces presidente del club, Wilder Eusse, por una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Crédito: Teletica.com

Las consecuencias administrativas no tardaron en llegar

En un comunicado oficial, la Federación explicó que el Comité de Licencias detectó “graves faltas e inconsistencias en la información legal” presentada por Horus Fútbol Club S.A.D., sociedad encargada de administrar al equipo pampero.

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Como consecuencia, el organismo concluyó que el criterio legal exigido dentro del proceso de licenciamiento no fue satisfecho.

Según la FCRF, esas irregularidades contravienen principios fundamentales del sistema de licencias, entre ellos el Fair Play y la transparencia financiera, requisitos indispensables para autorizar la participación de los clubes en las competiciones oficiales.

La Federación indicó que, por tratarse de un procedimiento que aún permanece abierto, no divulgará mayores detalles sobre las inconsistencias detectadas, argumentando razones de confidencialidad y seguridad jurídica.

La Federación Costarricense de Fútbol negó la licencia al Municipal Liberia para disputar el Torneo de Apertura 2026 por incumplimientos legales detectados durante el proceso de licenciamiento. Crédito: Sensación Deportiva

Pese a la decisión, la resolución todavía no es definitiva

Municipal Liberia podrá presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio antes del próximo 6 de julio, con el objetivo de revertir la decisión y recuperar el derecho de disputar el campeonato nacional.

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Mientras tanto, únicamente nueve clubes cuentan con licencia aprobada para participar en la temporada 2026-2027.

Se trata de Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Club Sport Cartaginés, Sporting FC, Puntarenas FC, Municipal Pérez Zeledón, San Carlos e Inter San Carlos.

No obstante, la aprobación otorgada tampoco representa una autorización definitiva.

La Federación recordó que todos los clubes licenciados deberán demostrar, a más tardar el 17 de julio, que se encuentran al día con sus obligaciones tributarias y patronales.

Asimismo, deberán acreditar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) su condición de patronos al día.

En caso de incumplimiento, la licencia será suspendida y el club afectado no podrá ser programado para disputar partidos oficiales del Torneo de Apertura, cuyo inicio está previsto para el 26 de julio.

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La decisión supone un fuerte revés para un proyecto deportivo que durante el último campeonato había despertado expectativas dentro del fútbol nacional.

Bajo la dirección técnica del paraguayo José Saturnino Cardozo, Liberia logró clasificarse a las semifinales del torneo anterior y comenzó a consolidarse como uno de los equipos revelación del campeonato.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la detención de Wilder Eusse y ahora enfrenta un nuevo desafío que amenaza su permanencia en la máxima categoría.

Municipal Liberia podrá apelar la resolución antes del 6 de julio mediante un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Crédito: UNAFUT

El caso también pone nuevamente sobre la mesa la importancia del sistema de licencias implementado por la Federación Costarricense de Fútbol, mecanismo que busca garantizar que los clubes cumplan con estándares administrativos, financieros, legales, deportivos y de infraestructura antes de autorizar su participación en las competiciones profesionales.

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En los próximos días, la dirigencia liberiana deberá decidir si recurre la resolución y aporta la documentación necesaria para intentar revertir el fallo del Comité de Licencias.

De lo contrario, Municipal Liberia podría quedar fuera del Torneo de Apertura 2026, un desenlace que hace apenas unas semanas parecía impensable para una institución que aspiraba a consolidarse entre los protagonistas del fútbol costarricense.