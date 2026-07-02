Universal Studios abrió las puertas de su primer parque temático diseñado exclusivamente para niños de 3 a 8 años: esto es todo lo que debes saber

El complejo ubicado en Frisco, Texas, reúne siete áreas inspiradas en populares franquicias, un hotel con acceso anticipado y experiencias adaptadas para toda la familia. (Universal Kids Resort)

La ciudad de Frisco, en la zona metropolitana de Dallas, fue escenario de la apertura de Universal Kids Resort, el primer parque temático de Universal Destinations & Experiences orientado exclusivamente a niños de entre tres y ocho años. El evento, que tuvo lugar el 1 de julio, representa un cambio relevante en la oferta de entretenimiento familiar en Estados Unidos, ya que es la primera vez que la compañía destina un complejo de estas características a un público infantil específico.

De acuerdo con CBS News Texas, la inauguración oficial incluyó una ceremonia de corte de cinta con la presencia de autoridades locales, familias invitadas y organizaciones comunitarias como Cub Scouts y Boys and Girls Club of Frisco. El acto contó con espectáculos de personajes emblemáticos y recorridos por las distintas áreas temáticas del parque. Según NBC Miami, la jornada inaugural permitió a los primeros visitantes acceder a las atracciones y servicios del complejo, que promete un enfoque adaptado a las necesidades de los niños pequeños.

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Este lanzamiento responde a la estrategia de Universal de diversificar su portafolio y captar un segmento del público que tradicionalmente no encontraba propuestas exclusivas en los grandes parques temáticos. Según declaró Molly Murphy, presidenta de Universal Creative, a USA Today, el objetivo es “diseñar una experiencia regional pensada solo para niños”, eliminando las restricciones de altura y edad presentes en otras instalaciones del sector.

¿Dónde está Universal Kids Resort y cómo llegar?

Universal Kids Resort se encuentra en Frisco, al norte de Dallas, Texas, junto al Dallas North Tollway. Según detalló NBC Miami, el parque ocupa un predio de 97 acres (39 hectáreas), con 32 acres (13 hectáreas) destinados a áreas de atracciones y zonas de juego. El acceso principal está claramente señalizado y el complejo dispone de un hotel de 300 habitaciones en la entrada, lo que facilita la llegada de visitantes tanto locales como provenientes de otras regiones.

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Los visitantes pueden llegar en vehículo particular, con estacionamiento estándar por 20 dólares y premium por 30 dólares, según Axios Dallas. El parque se ubica cerca de otras atracciones y servicios de la ciudad, lo que lo convierte en una opción de fácil acceso para familias de la zona metropolitana de Dallas y turistas de otros estados.

La inauguración de Universal Kids Resort incluyó un corte de cinta con autoridades locales, familias invitadas y organizaciones comunitarias de Frisco. (@universalkidsresort)

¿Qué atracciones y áreas temáticas ofrece Universal Kids Resort?

El parque está organizado en siete zonas temáticas inspiradas en franquicias de Universal. Entre los espacios más destacados figuran áreas dedicadas a Shrek, Jurassic World, SpongeBob SquarePants, Minions, Trolls, Puss in Boots y la “Isle of Curiosity”. Según CBS News Texas, cada área incluye juegos mecánicos, actividades acuáticas, zonas de exploración sensorial, áreas de descanso climatizadas y opciones de juego al aire libre.

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Las atracciones están diseñadas para que los niños de tres a ocho años puedan acceder a la mayoría de ellas sin restricciones de estatura. Los menores de dos años ingresan de forma gratuita, mientras que los mayores pueden disfrutar de montañas rusas adaptadas, áreas de agua y actividades interactivas, según NBC Miami. El parque también cuenta con jardines sensoriales y zonas inclusivas para niños con diferentes necesidades.

¿Cuánto cuestan las entradas y cuáles son los horarios?

El precio de la entrada general de un día comienza en 54,99 dólares, mientras que el pase de dos días inicia en 73,99 dólares, según datos de USA Today. El parque ofrece pases anuales y experiencias VIP, así como tarifas especiales para grupos grandes. Los pases anuales estaban agotados en la fecha de apertura, de acuerdo con NBC Miami.

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El horario de funcionamiento habitual es de 10:00 a 19:00 de domingo a jueves, y de 10:00 a 20:00 los viernes y sábados. Los huéspedes del hotel en el complejo pueden ingresar al parque a partir de las 9:00, una hora antes que el resto del público, según Axios Dallas. La compra anticipada de boletos está disponible a través de los canales oficiales de Universal.

Universal Kids Resort forma parte de la estrategia de Universal Destinations & Experiences para captar al público infantil con una experiencia sin las restricciones de altura y edad de otros parques temáticos. (@universalkidsresort)

¿Cómo es el hotel del Universal Kids Resort?

El hotel cuenta con 300 habitaciones tematizadas y está ubicado en la entrada del parque. Ofrece servicios de alojamiento, piscina, restaurante y salones para eventos familiares. Según NBC Miami, las primeras familias se hospedaron en el establecimiento la noche anterior a la inauguración. Los huéspedes pueden acceder antes al parque y disfrutar de servicios exclusivos como acceso prioritario a ciertas atracciones y actividades especiales para niños.

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El hotel forma parte de la estrategia de Universal Destinations & Experiences para ofrecer una experiencia integral de ocio y descanso, facilitando a las familias la organización de estancias prolongadas o escapadas de fin de semana en la región de Dallas.

¿Qué medidas de seguridad y accesibilidad se han implementado?

Según CBS News Texas, Universal Kids Resort cuenta con protocolos de seguridad y asistencia para visitantes, incluyendo señalización clara, personal capacitado, y servicios de primeros auxilios. El parque dispone de áreas de sombra y zonas climatizadas, recomendando a los visitantes mantenerse hidratados, especialmente durante los meses de verano, cuando las temperaturas en Texas suelen superar los 35°C (95°F).

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Además, según NBC Miami, se han implementado jardines sensoriales y zonas adaptadas para personas con necesidades especiales, en línea con la política de Universal de garantizar una experiencia inclusiva para todos los visitantes. Las atracciones cuentan con accesos adaptados y hay personal disponible para asistir a familias que lo requieran.

Universal Kids Resort está ubicado junto al Dallas North Tollway, en un predio de 97 acres, y cuenta con un hotel de 300 habitaciones en la entrada del complejo. (@universalkidsresort)

¿Qué impacto económico y social tiene Universal Kids Resort en Frisco?

La apertura del parque representa una inversión significativa en infraestructura turística y de servicios en la región. Según datos de la Cámara de Comercio de Frisco citados por USA Today, el complejo ha generado varios centenares de empleos directos y ha impulsado el desarrollo de servicios complementarios en la zona. El parque espera recibir a miles de visitantes durante la temporada alta, lo que refuerza la posición de Frisco como destino turístico familiar en el centro-sur de Estados Unidos.

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De acuerdo con CBS News Texas, las autoridades locales consideran que la llegada de Universal Kids Resort dinamiza la economía regional y amplía las opciones de ocio para residentes y turistas. El parque se proyecta como una de las principales atracciones para familias con niños pequeños, diferenciándose de otros complejos de entretenimiento por su enfoque específico en la primera infancia.

¿Qué opinan las autoridades y responsables de Universal sobre el nuevo parque?

En declaraciones recogidas por USA Today, Molly Murphy, presidenta de Universal Creative, afirmó que la intención es “crear un parque que represente la primera experiencia temática para muchos niños”. De acuerdo con NBC Miami, la empresa busca consolidar su presencia en nuevos mercados y responder a la demanda de propuestas adaptadas para públicos específicos.

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Autoridades locales y representantes de la comunidad, como los responsables de Boys and Girls Club of Frisco, expresaron su satisfacción por contar con una opción de entretenimiento familiar de estas características. “Es una propuesta diferente, porque la mayoría de los parques tienen restricciones por estatura, y aquí mi hijo de tres años puede subir a casi todas las atracciones”, destacó una madre en entrevista con CBS News Texas.

El parque temático Universal Kids Resort reúne siete zonas inspiradas en Shrek, Jurassic World, SpongeBob SquarePants, Minions, Trolls, Puss in Boots y la Isle of Curiosity. (@universalkidsresort)

¿Cómo comprar boletos y planificar una visita a Universal Kids Resort?

La compra de boletos puede realizarse a través de la página web oficial de Universal Destinations & Experiences. Se recomienda adquirir las entradas con antelación, especialmente durante fines de semana y festivos, debido a la alta demanda registrada en los primeros días de funcionamiento. Según NBC Miami, para el fin de semana del 4 de julio los boletos estaban agotados en varias fechas.

El parque ofrece información detallada sobre horarios, precios, servicios y accesibilidad en sus canales oficiales. Las familias interesadas pueden consultar la disponibilidad de paquetes de hotel y entradas combinadas, así como las normas y recomendaciones para la visita.

¿Qué se espera para el futuro de Universal Kids Resort y su influencia en el sector?

La apertura de Universal Kids Resort marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de Universal Destinations & Experiences. Según USA Today, la compañía evalúa la posibilidad de ampliar la oferta de actividades y eventos especiales en el parque, en función de la respuesta del público y la demanda estacional.

El impacto inmediato se refleja en la dinamización del turismo y el ocio en el norte de Dallas, así como en la creación de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo local. Las autoridades y responsables de Universal prevén que el modelo adaptado a la infancia pueda replicarse en otras regiones en el futuro, dependiendo del éxito del complejo en Frisco.