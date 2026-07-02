El presidente de Cabo Verde contó el regalo que le darán a Lionel Messi en la previa del duelo ante Argentina por el Mundial

El presidente de Cabo Verde habló en Radio Mitre

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, expresó el significado histórico que representa para su nación enfrentar a la selección argentina, vigente campeona del mundo, en los 16avos de final del Mundial 2026. En diálogo con Radio Mitre, el mandatario declaró: “Estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del Mundo”. La participación de Cabo Verde ha captado la atención internacional, consolidando al país africano como una de las revelaciones del torneo.

Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el programa “Alguien tiene que decirlo”, Neves subrayó: “Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia. No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del Mundo lo estamos logrando”. El presidente remarcó el valor del cruce ante Argentina, destacando el respeto por el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Hemos enfrentado a campeones del mundo. Hemos empatado con España, con Uruguay, y ahora, con gran orgullo, vamos a enfrentar a Argentina. Sabemos que es una de las mejores selecciones del mundo”, precisó.

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La campaña de Cabo Verde se ha caracterizado por una sólida defensa y resultados inesperados. El equipo clasificó invicto en el Grupo H, tras igualar 0-0 con España, empatar 2-2 frente a Uruguay y cerrar la fase de grupos con otro empate sin goles ante Arabia Saudita. Con tres puntos y una destacada actuación de su arquero Vozinha, quien mantuvo su portería sin goles en dos partidos, el conjunto africano accedió a la instancia de eliminación directa.

Cabo Verde clasificó como una de las mejores terceras (Reuters)

En relación al próximo encuentro, Neves anticipó un homenaje especial para Lionel Messi. “Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre. Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo”, explicó. El presidente elogió al capitán argentino al considerarlo una “referencia del fútbol mundial” y agregó: “Para nosotros es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol”.

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Consultado sobre la posibilidad de vencer a Argentina, Neves fue contundente: “Sería un gran premio para nuestro pueblo. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del Mundo”. El mandatario informó que, en caso de lograr el triunfo, las celebraciones en el país se extenderán durante dos días, sábado y domingo.

El enfrentamiento está programado para este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, a las 19:00 (hora argentina). El partido se perfila como un choque de extremos: por un lado, la ilusión de un país que vive su momento más alto en la historia deportiva; por el otro, la responsabilidad de una selección argentina que fue líder absoluta del Grupo J tras vencer a Argelia, Austria y Jordania.

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La expectativa sobre el rendimiento de Lionel Messi y la capacidad de Cabo Verde para desafiar a los grandes equipos del mundo marcan la antesala del partido. El propio entrenador argentino, Lionel Scaloni, reconoció que el rival puede presentar dificultades y que la lógica del favoritismo no garantiza el pase a la siguiente ronda. El que salga vencedor de duelo disputará los octavos de final ante el ganador del partido entre Egipto y Australia.