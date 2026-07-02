Educación

Mendoza suspendió las clases presenciales en toda la provincia por el frío extremo

Las autoridades educativas resolvieron que no haya asistencia a los establecimientos en todos los niveles. Ayer habían suspendido en algunas zonas

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Una calle nevada con casas, árboles con ramas cubiertas de nieve y dos vehículos estacionados en el lado derecho de la vía
Una postal típica de Mendoza durante una nevada (Foto: Archivo)

Este jueves, las clases presenciales quedaron suspendidas en toda la provincia de Mendoza para el turno mañana. Así lo informó oficialmente la Dirección General de Escuelas (DGE), ante el alerta meteorológica por la ola polar.

La decisión, que inicialmente alcanzaba solo a zonas de montaña, el Valle de Uco, el Sur y el Este provincial, se extendió al Gran Mendoza debido a los “pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones”.

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La medida se adoptó tras la recomendación de la Dirección de Defensa Civil. Las autoridades educativas indicaron que, pese a la suspensión de la presencialidad, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Durante la mañana, la DGE evaluará la evolución de las condiciones climáticas para definir si la suspensión se extiende a los turnos tarde, vespertino y nocturno. Se recomendó a la comunidad educativa mantenerse informada por los canales oficiales ante posibles actualizaciones.

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Infografía azul con texto blanco y ocre sobre suspensión de clases presenciales el jueves 2 de julio en Mendoza por temperaturas bajo cero y nevadas
El aviso oficial de la provincia de Mendoza

Durante la jornada, se espera una brisa leve proveniente del norte entre las 14 y las 21. El pronóstico indica heladas generales, y podrían registrarse lloviznas aisladas tras el aumento de la nubosidad a partir de las 9, que se mantendrá el resto del día.

En la zona de alta montaña de la región, el cielo se mantendrá despejado hasta las 16, momento en que se incrementará la nubosidad en el sector norte. Para el llano, la temperatura máxima será de 5°C y la mínima alcanzará los -4°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia la mínima será de -1°C.

Aula con pizarrón verde, tres estudiantes sentados en pupitres, sillas, ventana con persianas, cortinas amarillas, pared de madera, techo con luces
La provincia dictó la suspensión de las clases presenciales

Hasta el momento, el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado para el tránsito entre las 9 y las 21. En la localidad de Uspallata se registra una temperatura de –8°C, en Punta de Vacas de –12°C, en Puente del Inca de –15°C y en Las Cuevas de –16°C.

La ola polar ya provocó complicaciones adicionales en el tránsito. En las primeras horas de este jueves, un choque en cadena involucró a diez vehículos sobre la autopista Panamericana a la altura de Pueyrredón. Aunque el accidente fue de magnitud, no se registraron heridos. El incidente se produjo cuando varios automovilistas perdieron el control de sus vehículos al circular sobre una calzada cubierta de hielo.

En otro hecho, una mujer resultó herida tras un choque en cadena de cuatro vehículos sobre la Ruta 40, a la altura del puente sobre el río Mendoza. La persona afectada fue trasladada a la Clínica Luján para recibir atención médica. El accidente ocurrió cuando un Volkswagen Gol Trend perdió adherencia por el hielo acumulado, realizó un trompo e impactó contra las defensas metálicas.

Tres automóviles blancos circulan por una carretera cubierta de nieve. Montañas con nieve y vegetación escasa se observan bajo un cielo gris
Varios vehículos circulan por una carretera cubierta de nieve en Malargüe, Mendoza, con montañas nevadas de fondo.

Las medidas en los colegios preuniversitarios

En paralelo, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) suspendió las clases presenciales del turno mañana en todas sus escuelas preuniversitaria, siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil y en sintonía con la decisión provincial.

La suspensión abarca actividades académicas y administrativas en el Colegio Universitario Central (CUC), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio, el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Martín Zapata y la Escuela de Agricultura.

Fachada de un edificio beige con columnas de piedra en la entrada, escaleras, árboles y arbustos con nieve sobre el suelo y un cielo nublado
El pronóstico indica heladas generales

Durante la jornada, las autoridades de la UNCuyo analizarán la evolución del clima para decidir si la suspensión se extiende al turno tarde.

Por otro lado, la Universidad Maza resolvió trasladar a la virtualidad todas las mesas de exámenes presenciales previstas para el jueves en sus diferentes sedes. Además, quedaron suspendidas las actividades académicas en el Campus Universitario Maza (CUMaza) y en el Campo de Deportes. Las actividades administrativas, de investigación, extensión y gestión continuarán con normalidad, y se solicitó a estudiantes, docentes y personal estar atentos a las comunicaciones oficiales.

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