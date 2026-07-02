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Gran Hermano: Andrea del Boca fue salvada por el público y apuntó contra sus rivales en la casa

La actriz celebró su permanencia en el reality, en una semana marcada por las tensiones y las críticas por su estrategia de bajo perfil

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Andrea del Boca es salvada, lo cual genera una reacción visible de celebración por su parte, incluyendo un abrazo de otro concursante

La noche del miércoles en Gran Hermano Generación Dorada tuvo como protagonista a Andrea del Boca, quien experimentó un momento de alivio tras ser salvada por el público. En un clima de máxima tensión, la actriz no solo agradeció el apoyo recibido, sino que aprovechó para enviar un mensaje directo a dos de sus mayores adversarias dentro de la casa, Solange Abraham y Cinzia Francischiello, marcando así un nuevo capítulo en la convivencia.

Andrea se encontraba en la placa de nominados positiva, una instancia que definía la permanencia de los participantes en el reality en el marco de la “Placa planta”, que busca castigar a los jugadores de bajo perfil. Al anunciarse la decisión del público, la reacción de la intérprete fue inmediata y cargada de emoción. En medio de la celebración, dedicó unas palabras que dejaron en evidencia el trasfondo de las relaciones en la competencia: “Gracias a la gente que permitió que esta planta vuelva a florecer”

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El mensaje, aunque indirecto, estaba dirigido especialmente a Solange y Cinzia, con quienes la relación se deterioró en las últimas semanas. La tensión entre ellas se intensificó a partir de los reiterados comentarios y señalamientos sobre la actitud de Andrea en el juego.

Mujer de mediana edad con cabello castaño, diadema dorada con estrella y ojo, chaqueta negra de lentejuelas, manos cubriendo su cara, y boca abierta sonriendo.
La emoción de Andrea del Boca tras ser salvada en Gran Hermano

La permanencia de la actriz en la casa se produjo en un contexto donde la etiqueta de “planta” cobró protagonismo. Varios compañeros la acusaron de no involucrarse activamente en la dinámica y de adoptar un perfil bajo, lo que generó un debate interno sobre el verdadero sentido de la estrategia dentro del reality. A pesar de estas críticas, el respaldo del público resultó determinante y permitió que Andrea continúe en competencia, desmintiendo así la percepción de sus detractores.

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Antes de su recorrido desde el SUM hacia el living, se permitió un gesto de desahogo. Lanzó el grito que sintetizó su postura frente a las acusaciones: agradeció a quienes la apoyaron y utilizó la misma palabra con la que la habían atacado para resignificarla. Su reacción se interpretó como una respuesta directa a la hostilidad que enfrentó de parte de Solange y Cinzia. El clima de rivalidad sumó un nuevo episodio, y la salvación de la participante reavivó el debate sobre las diferentes formas de jugar dentro de la casa.

La enemistad con Solange y Cinzia no surgió de un solo hecho, sino que fue el resultado de una serie de desencuentros y comentarios cruzados a lo largo de los días previos. La relación entre las tres participantes quedó marcada por la desconfianza y la competencia, elementos que se intensificaron en la medida en que avanzaba la dinámica de nominaciones.

La placa planta de Gran Hermano quedó integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, JC López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro
La placa planta de Gran Hermano quedó integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, JC López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro

El uso del calificativo “planta” se convirtió en uno de los ejes centrales de la convivencia. En el reality, este término se emplea para señalar a quienes adoptan un rol pasivo o no participan activamente de las estrategias y conflictos grupales. Andrea, lejos de rechazar la etiqueta, decidió apropiársela y devolverla con ironía, reivindicando su forma de estar en el juego. La reacción del público, que la salvó de la eliminación, puso en discusión la validez de las distintas estrategias y el valor del juego silencioso en contraste con los métodos más confrontativos.

Cabe recordar que en esta modalidad, el público eligió a sus 12 favoritos entre los 19 participantes que estaban en placa, y los siete que no alcanzaron los votos esperados, quedaron en la “placa planta”, grupo que enfrentará la votación negativa hasta el lunes 6 de julio, cuando uno de ellos abandonará la casa.

Todo había arrancado la semana pasada, cuando Santiago del Moro anunció que, tras la eliminación de Nenu López, todos los participantes quedaban nominados por decisión de Gran Hermano. La medida respondía al pedido insistente de varios jugadores, que desde hacía semanas cantaban al unísono “todos a placa” con la intención de que el público pudiera sacar a quienes consideraban que no jugaban. La producción los escuchó y les dio el gusto: primero una votación positiva para salvar a los más queridos, y luego, con los que quedaran, una votación negativa hasta la eliminación.

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