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El reclamo de Paula Chaves a Pergolini, a 23 años de Súper M, y la reacción de Mario: “Vamos a juicio que te lo gano”

La modelo y conductora visitó el ciclo del conductor y recordó su consagración en el reality show que la catapultó a la fama. El momento

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La modelo y conductora visitó el ciclo de Mario Pergolini y recordó su consagración en el reality show que la catapultó a la fama (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Paula Chaves recordó su salto a la fama en la televisión argentina al revivir su paso por Súper M 20/03, el reality de modelos de Eltrece, durante una entrevista en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini. En un intercambio cargado de humor y nostalgia, la animadora y modelo hizo un reclamo público por un viaje a París que nunca recibió, 23 años después de su consagración en el certamen.

La animadora compartió anécdotas y detalles inéditos de una experiencia que marcó el inicio de su carrera, mientras el conductor y productor reconocía, entre risas, la deuda pendiente con la ganadora del ciclo que fue furor en 2003.

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El reclamo de a animadora a Mario Pergolini, entre carcajadas: “Tenía un viaje a París que nunca me dieron” (Otro día perdido/ Eltrece)

El reencuentro entre Paula Chaves y Mario Pergolini en Eltrece se dio en un clima relajado. La charla giró rápidamente hacia el pasado, cuando la modelo apenas tenía dieciocho años y se convertía en la ganadora de la segunda temporada de Súper M, el reality que buscaba a la próxima top model argentina.

Paula recordó la convivencia con otras participantes en una casa y los lazos de amistad que surgieron en ese contexto. “Hay un montón de amigas que me quedaron de esa época. Estuvimos conviviendo en una casa, después nos fuimos a Cariló. Yo tengo los mejores recuerdos”, contó la conductora.

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Uno de los momentos más divertidos de la charla se produjo cuando la modelo rememoró los premios que prometía el reality: un auto, un viaje a París y un contrato con la agencia de modelos de Ricardo Piñeiro. “Me gané un auto”, celebró, mientras Pergolini confirmaba la entrega de ese premio del ciclo que él produjo. Sin embargo, la situación cambió de tono cuando la animadora lanzó, entre carcajadas: “Tenía un viaje a París que nunca me dieron”.

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Paula Chaves se consagró ganadora de Súper M 20/03, la segunda temporada del reality de modelos

La reacción de Pergolini y Evelyn Botto fue inmediata, con risas y bromas sobre la situación. El conductor admitió: “Yo te di el auto, Diego Guebel no te dio el viaje a París”. Chaves redobló la apuesta: “Yo soy la caja vengadora”, y sugirió entre risas la posibilidad de iniciar acciones legales: “Yo estoy re para hacer un juicio”. Pergolini, fiel a su estilo, respondió: “Vamos a juicio. Yo estoy para ganártelo”.

Súper M, el reality show que fue un semillero de figuras

Súper M fue un reality show emitido por Eltrece que tuvo dos ediciones, en 2002 y 2003. El ciclo seleccionaba a seis finalistas entre jóvenes aspirantes a modelo, quienes convivían en una casa y recibían entrenamiento profesional. La ganadora obtenía un contrato anual con la agencia de Ricardo Piñeiro, un auto y un viaje a París.

El formato resultó un éxito absoluto y se convirtió en el puntapié inicial para varias figuras del espectáculo, entre ellas Mery del Cerro, Jazmín De Grazia, Agustina Córdova, Soledad Fandiño, Chechu Bonelli y Luli Fernández. Paula, quien se consagró ganadora en 2003, recordó: “El programa fue un éxito absoluto, creo que nunca fui muy consciente de eso. Sin dudas cambió mi vida”.

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“Mi primer auto me lo dieron ustedes, me lo gané a mucha honra”, recordó Paula Chaves sobre su premio en Súper M

El reality fue producido en una época de auge de los formatos de telerrealidad en la televisión argentina, cuando surgieron ciclos que marcaron a una generación y lanzaron carreras mediáticas.

Tras su triunfo en Súper M, Paula Chaves comenzó a trabajar en la agencia de modelos de Ricardo Piñeiro. El reality no solo le permitió ingresar al mundo del modelaje profesional, sino que también le abrió las puertas a la televisión y la conducción.

La modelo destacó el valor de la experiencia y el aprendizaje que obtuvo durante el certamen: “Mi primer auto me lo dieron ustedes, me lo gané a mucha honra”. A lo largo de la conversación, Chaves también mencionó la importancia de las amistades formadas en el programa y la huella que dejó en su vida personal y profesional.

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