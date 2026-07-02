Política

Hartfield defendió la gestión legislativa del oficialismo y negó que el Congreso haya estado paralizado tras la causa Adorni

El diputado nacional por Misiones aseguró que la actividad parlamentaria continuó pese a las controversias que atravesó el Gobierno

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Hartfield defendió la gestión legislativa del oficialismo y negó que la actividad parlamentaria haya quedado paralizada en la Cámara de Diputados

Debates, negociaciones y cambios atraviesan la agenda legislativa argentina. El Congreso enfrenta tensiones internas, proyectos trabados y discusiones sobre el rumbo del país, en un contexto donde las alianzas y los estilos de liderazgo también generan debate. En una entrevista con Infobae en VivoDiego Hartfield, diputado nacional por Misiones de La Libertad Avanza, analizó el presente parlamentario, el impacto de los recientes escándalos y su visión sobre el funcionamiento político actual.

Hartfield aseguró que el trabajo en el Congreso no se detuvo pese a la renuncia de Manuel Adorni y las controversias en el Gobierno nacional. “Siempre dije lo mismo. Es un tema que debe definir la justicia y, en última instancia, el presidente”, sostuvo.

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El legislador remarcó que, aunque la oposición intentó enfocar el debate en ese caso, la actividad parlamentaria se mantuvo. “No estoy de acuerdo en que se paró completamente la agenda legislativa. Al contrario, no paramos de trabajar”, afirmó.

El diputado destacó avances concretos, como la discusión y sanción del Super RIGI —una ley para atraer inversiones superiores a mil millones de dólares— y la Ley Joaquín, orientada a la seguridad en el deporte. Según Hartfield, la Cámara de Diputados trató “un montón de temas” y siguió trabajando en comisiones, incluyendo acuerdos internacionales y normas que buscaban mejorar el clima de inversiones.

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Diego Hartfield afirmó que el Congreso mantuvo la agenda legislativa activa pese a la causa Adorni y las controversias del Gobierno nacional (Instagram)
Diego Hartfield afirmó que el Congreso mantuvo la agenda legislativa activa pese a la causa Adorni y las controversias del Gobierno nacional (Instagram)

Hartfield subrayó que la controversia sobre Adorni no frenó el funcionamiento del Congreso. “No me frenó en todas las cuestiones que estuvimos charlando”, afirmó. Señaló que la oposición buscó emplazar comisiones y condicionar debates, pero el oficialismo mantuvo la agenda activa.

El diputado remarcó que la falta de quórum en ciertas sesiones se debió a tensiones políticas, pero no a una parálisis generalizada. Explicó que temas como la interpelación al jefe de Gabinete generaron demoras, pero la agenda central continuó.

Negociaciones políticas y rol de Misiones

En cuanto a las alianzas y acuerdos, Hartfield describió una dinámica de negociaciones “ley a ley”. Remarcó que los diputados del Frente Renovador de Misiones acompañaron proyectos nacionales cuando lo consideraron conveniente. “Hay diputados de todas las otras provincias con la cual se negocia, se charla y se intenta llegar a un acuerdo”, relató.

El legislador remarcó que la prioridad es lograr la aprobación de leyes que, según su visión, permiten el avance del proceso de cambio impulsado por el Gobierno nacional.

Cambios en el Gobierno y nuevos referentes

Sobre los recientes cambios en el gabinete, Hartfield valoró la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Destacó su “músculo político” y la capacidad de mantener buen vínculo con gobernadores y legisladores. “Percibo que hay un buen clima”, afirmó, aludiendo a la recepción positiva entre funcionarios y periodistas de los nuevos voceros y referentes.

diego santilli milei karina milei
Hartfield respaldó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y la vinculó con una nueva etapa política y comunicacional del Gobierno

El diputado señaló que estos cambios responden a la necesidad del Gobierno de escuchar a la sociedad y ajustar su estrategia política y comunicacional. Mencionó a otros funcionarios, como Adrián Rabier y Fabián Fernández, como parte de esta nueva etapa.

Debate interno y autocrítica en La Libertad Avanza

Hartfield también analizó la dinámica interna de La Libertad Avanza. “Creo que hay muchas cosas que hay que charlar las puertas adentro”, sostuvo. Relató que en reuniones recientes los legisladores intercambiaron opiniones y destacó la importancia de la autocrítica y el debate sincero dentro del bloque.

El diputado citó como ejemplo su desacuerdo el año anterior con la estrategia del Banco Central sobre la acumulación de reservas. “Yo en ese momento me mostré en desacuerdo”, indicó, y resaltó la importancia de fortalecer la entidad monetaria para enfrentar eventuales crisis.

Estilo presidencial y comunicación política

Consultado sobre el estilo de Javier Milei, Hartfield reconoció diferencias, pero valoró la autenticidad del presidente. “Me gusta que sea sincero y genuino. Hay ciertas cosas que yo no haría. Mi genuinidad es tener este tono tranquilo”, explicó.

El legislador consideró que la comunicación directa de Milei es una de las razones que impulsaron su crecimiento político. “Yo escucho mucho al presidente sobre la batalla cultural, las ideas de la libertad y me parece que en eso es el uno indiscutido de Javier Milei”, aseguró.

Para cerrar, Hartfield también se refirió a las discusiones intensas en el Congreso y a la capacidad de alcanzar acuerdos tras debates públicos. Destacó el caso de Patricia Bullrich y Milei, quienes, tras una campaña polarizada, lograron consensos para avanzar en la gestión nacional.

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