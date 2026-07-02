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El método Madcow 5x5: por qué es una de las rutinas más recomendadas para ganar fuerza

Un informe de Men’s Health detalló cómo funciona este plan de entrenamiento, orientado a personas con experiencia en el gimnasio que buscan continuar progresando, mediante una distribución específica de las sesiones y las cargas

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Vista posterior de un hombre sentado en un banco de gimnasio, levantando mancuernas pesadas por encima de los hombros. Sus hombros musculosos son prominentes.
El Madcow 5x5 adapta el sistema 5x5 con una progresión semanal de cargas para desarrollar fuerza e hipertrofia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los programas de entrenamiento de fuerza evolucionaron con el paso del tiempo, aunque algunos métodos desarrollados hace décadas continúan ocupando un lugar destacado entre quienes buscan aumentar el rendimiento con ejercicios básicos.

Uno de ellos es el Madcow 5x5, una propuesta que mantiene la esencia del clásico sistema 5x5, aunque incorpora una progresión diferente para facilitar el incremento gradual de las cargas.

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Según un informe de Men’s Health, esta rutina apunta a quienes ya superaron la etapa inicial de adaptación al entrenamiento y necesitan un esquema que permita seguir avanzando sin incrementar el peso en cada sesión. Su estructura combina jornadas de distinta intensidad y prioriza tanto la recuperación como la progresión semanal mediante ejercicios compuestos.

En qué consiste el método Madcow 5x5

El Madcow 5x5 nació hace dos décadas gracias a un usuario de un foro de culturismo identificado como “Madcow”. De acuerdo con Men’s Health, el objetivo era ofrecer una alternativa a los programas basados en divisiones por grupos musculares, con un plan que favoreciera tanto el desarrollo de la fuerza como de la hipertrofia.

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Hipertrofia
La rutina Madcow 5x5 está orientada a personas con experiencia en entrenamiento de fuerza que ya no pueden aumentar peso en cada sesión (Crédito: Freepik)

Con el paso de los años, el método se consolidó entre la comunidad del entrenamiento y comenzó a ser aplicado por numerosos entrenadores y practicantes del levantamiento de pesas debido a su estructura de progresión semanal.

La propuesta toma como punto de partida el sistema 5x5 creado por el entrenador y especialista en levantamiento de pesas Bill Starr, aunque modifica la manera en que se distribuye el esfuerzo durante la semana.

Mientras el programa tradicional suele aumentar el peso después de cada entrenamiento, el método Madcow organiza las sesiones con diferentes niveles de exigencia y plantea incrementos de carga una vez por semana.

Hombre musculoso con camiseta sin mangas y pantalones cortos oscuros realizando una sentadilla con barra pesada en un gimnasio moderno con suelo negro.
El método Madcow 5x5 prioriza ejercicios compuestos como sentadilla, press de banca, remo con barra y peso muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina gira alrededor de levantamientos compuestos, es decir, movimientos que involucran varios grupos musculares al mismo tiempo. Entre ellos aparecen la sentadilla, el press de banca, el remo con barra y el peso muerto, además de ejercicios complementarios opcionales.

Para quiénes está recomendado

De acuerdo con Men’s Health, este método resulta más apropiado para personas que ya poseen experiencia en el gimnasio. El medio explicó que quienes todavía pueden aumentar el peso en cada entrenamiento probablemente obtengan mejores resultados con un programa básico para principiantes que incorpore sobrecarga progresiva.

En cambio, cuando ese avance comienza a desacelerarse, el Madcow 5x5 ofrece una estrategia más gradual para continuar desarrollando fuerza sin convertir cada sesión en un esfuerzo máximo.

Cómo se organiza la rutina semanal

El programa se realiza normalmente tres veces por semana, dejando un día completo de descanso entre cada entrenamiento para favorecer la recuperación. Cada jornada trabaja prácticamente todo el cuerpo, aunque cambia el nivel de intensidad.

Un hombre joven vestido con camiseta de tirantes negra levanta una barra con discos de pesas. Se observa el equipo de gimnasio al fondo
El entrenamiento A del Madcow 5x5 concentra mayor volumen con sentadilla, press de banca y remo con barra en 5 series de 5 repeticiones (Freepik)

Entrenamiento A: mayor volumen

Esta jornada concentra un volumen importante de trabajo y sirve como base para el resto de la semana.

  • Sentadilla: 5 series de 5 repeticiones.
  • Press de banca: 5 series de 5 repeticiones.
  • Remo con barra: 5 series de 5 repeticiones.

Entrenamiento B: sesión más ligera

El segundo entrenamiento reduce la intensidad y permite recuperarse sin dejar de estimular los principales movimientos. Según detallaron entrenadores de Men’s Health, el menor nivel de exigencia brinda tiempo para recuperarse antes de afrontar la sesión más intensa.

  • Sentadilla: 4 series de 5 repeticiones.
  • Press de banca inclinado o press militar: 4 series de 5 repeticiones.
  • Peso muerto: 4 series de 5 repeticiones.
Peso muerto ejercicio
El entrenamiento B del Madcow 5x5 reduce la intensidad e incluye sentadilla, press inclinado o press militar y peso muerto en 4 series de 5 repeticiones (Crédito: Freepik)

Entrenamiento C: día de intensidad

La tercera jornada incorpora un esquema distinto. Antes de alcanzar la serie más pesada, las cargas aumentan de forma progresiva en las series iniciales, en lugar de utilizar el mismo peso durante todo el entrenamiento.

  • Sentadilla: 4 series de 5 repeticiones, 1 serie principal de 3 repeticiones y 1 serie de descarga de 8 repeticiones.
  • Press de banca: 4 series de 5 repeticiones, 1 serie principal de 3 repeticiones y 1 serie de descarga de 8 repeticiones.
  • Remo con barra: 4 series de 5 repeticiones, 1 serie principal de 3 repeticiones y 1 serie de descarga de 8 repeticiones.
Hombre atlético realiza remo con barra cargada con discos en un gimnasio con rack de pesas y suelo de goma.
El entrenamiento C del Madcow 5x5 funciona como día de intensidad con una serie principal de 3 repeticiones y una serie de descarga de 8 repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo progresa la carga semana tras semana

Uno de los rasgos distintivos del Madcow 5x5 consiste en que el aumento del peso no ocurre después de cada entrenamiento. Según detalló Men’s Health, el nuevo peso primero se utiliza en la serie de tres repeticiones del entrenamiento de mayor intensidad.

Si ese objetivo se cumple correctamente, durante la semana siguiente esa misma carga pasa a emplearse para realizar cinco repeticiones en el entrenamiento A, antes de intentar un nuevo incremento en la última sesión semanal.

Este sistema permite trabajar regularmente con pesos elevados sin buscar un nuevo récord personal de cinco repeticiones en cada entrenamiento. Los entrenadores también indicaron que, si no se completan las repeticiones previstas con una carga determinada, la recomendación consiste en mantener ese mismo peso durante una semana adicional antes de volver a intentar progresar.

Primer plano de un rack de mancuernas con pesos de 2.5, 5, 7.5, 10 y 12.5 kg en un gimnasio moderno con máquinas al fondo.
La progresión del Madcow 5x5 indica mantener la carga si no se completan las repeticiones y empezar con menos peso para evitar fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, señalaron que conviene comenzar con una carga inferior a la que podría levantarse inicialmente. Esa estrategia favorece una adaptación progresiva y evita acumular fatiga desde las primeras semanas.

Debido a que el programa incluye sentadillas tres veces por semana y varios levantamientos compuestos de alta exigencia, también recomendaron mantener un volumen razonable de ejercicios complementarios, respetar los días de descanso y asegurar una alimentación suficiente para sostener el rendimiento durante el plan de entrenamiento.

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