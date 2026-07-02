Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

La entrevista completa a Mica Viciconte y Fabián Cubero en "Lo de Pampita"

Micaela Viciconte y Fabián Cubero se conocieron en agosto de 2017 durante la transmisión de Un sol para los chicos, el programa solidario de El Trece que reúne a distintas figuras para recaudar fondos. Aunque ese primer encuentro no derivó en un romance, ambos dejaron una buena impresión y fueron sus amigos en común quienes les insistieron en que podían formar una gran pareja.

Tiempo después, Cubero consiguió el teléfono de Mica a través de una amiga que compartían y comenzó la historia de amor. Hoy llevan casi nueve años juntos y son padres de Luca, nacido en 2022, el primer hijo de la panelista y el cuarto del exfutbolista. Además, conforman una familia ensamblada junto a Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas que Cubero tuvo durante su anterior relación.

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Antes de convertirse en una figura de la televisión, Micaela Viciconte nació en Mar del Plata y se instaló en Buenos Aires con el objetivo de trabajar como guardavidas. Su salto a la popularidad llegó en 2014 con Combate, donde rápidamente se destacó y dio inicio a una carrera que la llevó a participar en distintos programas de entretenimiento. En la actualidad integra el equipo de Ariel en su Salsa, por Telefe.

La carrera de Fabián Cubero, en cambio, quedó marcada por su extensa trayectoria en Vélez Sarsfield. Llegó al club en 1996 por recomendación del preparador físico Julio Santella, comenzó a trabajar bajo las órdenes de Carlos Bianchi y desde 1998 se consolidó como titular. Se retiró del fútbol profesional en 2020, con un homenaje acompañado por excompañeros y entrenadores, y mantiene el récord de ser el futbolista con más partidos disputados en la historia de la institución.

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"¿Otro hijo? Fue espectacular. Al principio estaba un poquito dudoso porque ya tenía tres. Pero ella venía primeriza y dijo: '¡Yo ya quiero uno!'”

Aquí, los momentos más destacados de la charla:

—Fabián, ¿cómo fue para vos tener de vuelta a un hijo?

Fabián Cubero: —Para mí fue espectacular. Al principio estaba un poquito dudoso con el tema porque ya tenía tres. Y venía con bastante laburo con los chicos y ella venía primeriza y dijo: “Yo ya quiero uno”. Y yo le dije: “Bueno...”.

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—¿Cómo fue esa charla?

Micaela Viciconte: —Le digo “Pongamos una fecha para comenzar a buscar”. Esto fue en febrero y él me dijo: “Bueno, arranquemos en diciembre”. Después “octubre”. No, le digo.

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—Te la iba pateando...

FC: —Iba bajando de a uno, viste: “Bueno, septiembre”.

MV: —Yo ya me estaba calentando y le digo: “esperá”. Pasaron cuatro años y tenemos la idea de tener un hijo. Me dice no, que sí, que no, bueno... quedamos en abril. Y ahí empezamos a ir con los médicos y al toque quedamos. Yo sabía que él podía, pero uno tiene la duda si vos podés, no podés, ¿viste? Entonces dije bueno, voy y me hago el chequeo de todo y me sale que tenía como ovarios de cuarenta años y que era probable que tenía que hacer un tratamiento.

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FC: —Ovarios más de otra edad, digamos.

MV: —Claro.

—Había que estimular un poco.

MV: —Claro. Y me acuerdo que saqué pasajes para ir a las Cataratas ese fin de semana. El médico me dijo: “Tenés este día, este día y este día”. Entonces le dije: “Tenemos estos tres días con uno descanso”.

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FC: —Te tenés que preparar mentalmente para cumplir con los días.

MV: —Son días muy importantes. No es como que fluye, como que sabés que lo estás haciendo porque estás en búsqueda de eso. Me acuerdo que cenamos con un vinito, que esto, que lo otro, y fue en la primera. A los tres días sigue sin venir mi periodo. Le digo: “Andá a comprar un Evatest. No, comprá dos”, le digo, “porque si uno falla, tenemos otro”. Fue a comprar. Compró uno en vez de dos.

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FC: —Yo soy mucho así.

FC: —Me mandaste a comprar de vuelta, ¿no?

MV: —Sí, porque me recalenté. Te dije dos.

FC: —Volví, tuve que ir a comprar otro.

—¿Y entonces...?

MV: —Probamos el electrónico y... marcaba error. Entonces me llevé el Evatest en el auto porque tenía que trabajar. Y en el medio de la pausa de la radio me voy al baño.

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—¿Solita?

MV: —Sola. ¡La ansiedad que tenía! Y dice embaraza... la foto, es un horror. Estoy en un baño casi público y dice positivo. Y yo dije “¡no, no puede ser!”. Así que fue como muy rápido...

—¿No llegaste a diciembre?

FC: —No llegué a nada. Mi objetivo era diciembre, pero no lo cumplí.

“Hay veces que yo le voy a hablar y me dice: “No, ahora no quiero, porque estoy muy enojada. Salí de acá”.

—¿Qué pasa cuando se pelean?

FC: —Con ella se pudre, conmigo como que todo sigue igual, digamos. Yo no peleo, o sea...

MV: —No peleás porque yo creo que es de los hombres en general, no quiero hablar por todos, pero como que nunca saben qué hicieron, ¿entendés? Como que les decís: “Che, pero ¿yo hice eso?“. Como que no tienen ni idea. Y yo soy la mujer que necesita hablar. Para que todo esté bien, necesito hablar. Si vos estás tres días sin hablarme, esa pelota va creciendo y después va a ser cada vez peor ablandarme. Entonces, al otro día sentémonos. ”Che, ¿cómo hacemos?" Y esa es la parte que a él no le gusta. Entonces, ahí hay un problema. Termino yo: “Fabián, bajá que tenemos que hablar”.

FC: —¡Pará, que diga la verdad! Hay veces que yo le voy a hablar y me dice: “No, ahora no quiero porque estoy muy enojada, salí de acá”. Entonces, no sé cuándo sí, cuándo no. A veces muy temprano, a veces muy tarde.

MV: —Una vez al año.

FC: —No, he ido varias veces a hablar. “Che, amor, vamos a hablar”. “¡Salí de acá! Cuando esté enojada tenés que esperar un poquito...“.

MV: —Porque cuando me dice “no es tan grave”, para mí sí es grave.

—Mica, una vez dijiste que si te enojás no le hablás por un mes.

FC: —Es que ella es así.

MV: —He mejorado.

FC: —Ahora son veinticinco días, no es un mes.

MV: —Al principio de la relación sí, a veces los enojos me duraban mucho, pero me pasa que necesito también procesar un poco. Si hablo en caliente es peor. Yo necesito...

FC: —¿Ves cómo se pisa? Esas fueron las veces que le fui a hablar y me echó.

MV: —Si nosotros tenemos una discusión y automáticamente querés venir a hablar, no. Esperemos, bajemos ahí y a la noche o al otro día, hablamos. Vos venís automáticamente porque no querés que se pudra y decís: “Hablemos“.

FC: —Es que te juro que a veces digo no, bueno...

MV: —Es difícil.

FC: —Siento como que nada es grave. Ya está, no nos vamos a andar enojando, ya pasó, listo, ¿entendés? O sea, soy mucho de eso.

“Mi cabeza siempre está en hacer maldades”

FC: —Mi cabeza siempre está en hacer maldades. Hoy en día es algo que todavía lo tengo como incorporado, te juro. Voy al colegio a buscar a las nenas y le toco bocina a las nenas sin que se den cuenta y las asusto. O sea, soy un nene, soy un chiquilín.

MV: —Nos divierte a todos, como que ya lo conocemos y es parte de su humor y lo aceptamos.

—¿A vos te hace bromas?

MV: —Todo el tiempo. Soy fóbica a las abejas, les tengo miedo. Veo una abeja y me voy a la mierda, corro. El primer viaje que hicimos, nos conocíamos poco y yo me duermo una siesta de una hora. Mi celular estaba en la mesita de luz y él me apoya una abeja muerta que encontró.

FC: —Había una abeja, la maté, la traje y la puse arriba del celular. Ella estaba durmiendo y yo se lo puse, porque me dio bronca que duerma. No podés ir a Miami y dormir una siesta. No existe.

MV: —No, casi me muero. Me dijo: “La fobia se va con más fobia”. ¡Casi lo mato!

FC: —Es mi teoría, que la fobia se va con más fobia.

MV: —Y el nene hace bromas, se pone las máscaras de Halloween.

—¡Ay, no, salió igual a él!

FC: —“¡Quiero asustar a mamá!”.

MV: —¡Es igual! Hace todas las mismas bromas. Es como muy gracioso.

“Somos de innovar en la pareja”

FC: —Ella es muy pasional también en la intimidad...

"Ahora respondo 'No hablo del pasado'. Esa frase la tomé de vos, Caro, y de verdad siento un alivio fatal", explica Mica

—Eso los unió un montón entonces...

FC: —Sí, es muy fogosa, sí. Somos de innovar bastante nosotros como pareja. Tenemos una valijita también, ¿no?

—¿Una valijita con qué?

MV: —Y... siempre hay que innovar.

—¿Algunos juguetes, algunas cositas...?

FC: —Sí.

—En alguna entrevista dijiste: “Tengo muchos disfraces”.

MV: —Sí, hay de todo. Yo soy como más timida en ese sentido, pero bueno, hay que jugar, nos reímos.

FC: —Hay un montón de disfraces. De todo.

MV: —Porrista, enfermera... tipo angelito, tipo diablito. Mucho de encaje.

—¿Viene con acting?

MV: —No, te la debo. Es que me tiento, no puedo. Un día, en el departamento, no podía salir del baño, agarré un chupetín y dije: “No, no puedo salir con el chupetín”, es demasiado (ríe). Haciéndome, tipo, la colegiala. Digo: “Flaca, no, ya sos grande”. Y bueno... salí con el chupetín y nos cagamos de risa.

—¿Él también se pone disfraz?

FC: —No, yo no. A veces me gusta poner música, velas, masajes: yo armo todo de la nada.

MV: —Voy a dormirme y veo la camilla de masajes abierta y digo: “¡Oh, my God!”.

FC: —Hoy toca (risas).

“Para mí, la familia ensamblada fue lo más difícil”

MV: —La familia ensamblada, para mí, fue lo más difícil. Entender, aceptar, cuál era mi rol, cuál era el de él, cuál era el de mi hijo. A mí, eso es lo que más me costó.

FC: —Lo que más disfruto es cuando hay un buen vínculo de mis hijas con ella, ¿viste? Eso es lo que más tranquilidad me da. Si pasa algo y no fluye la relación y los vínculos de mis hijas con ella, me siento como mal, ¿viste? Me siento como en una encrucijada porque están mis hijas y está ella, y no es que uno lo divida, pero no son sus hijas, ¿entendés? Entonces, a veces estoy ahí como en el medio y es lo que más cuesta. Me gustaría que no nos preguntén más nada de nuestra vida privada...

MV: —No va a pasar.

FC: —Pero es parte de lo que somos, ¿no? O sea, tenemos una historia...

MV: —Ahora respondon ”No hablo del pasado". Esa frase la tomé de vos, Caro, y de verdad siento un alivio fatal.

FC: —Sí, así que sos una inspiración para nosotros.

MV: —Sos una inspiración. Me parece que no suma, la gente sabe quiénes somos. Ya está, no suma. Me parece que hay que vivir el presente, nuestra familia, nuestros proyectos.

FC: —Tratamos de no hablar... sí hablamos de nosotros, porque es justamente lo que dijimos hace un rato; es entender un poco el juego y no volver a caer en lo mismo, porque cualquier cosita es un disparador para que se viralice.

—Puede ser usado en tu contra.

FC: —Claro, porque viste que aparte los medios, a veces, ellos mismos se van generando. Me dijeron tal cosa...

—O te vienen y te agrandan toda la versión.

¿Quién de los dos “roba” más? ¿Quién es más celoso?

La pareja se sometió al ping pong de preguntas y respondió sin filtro cómo es su relación por dentro.

—¿Quién de los dos “roba” más?

FB: —Ella.

MV: —¡¿Yo “robo”?! ¡Ah, noooo!

FC: —Yo soy carismático, soy copado, soy agradable.

MV: —¡Pará, él está robando! Porque yo tengo mucha presencia, voy al frente, soy una mujer genuina, honesta, una mujer amiguera, empática, compañera.

FC: —Bueno, ella “roba”, porque yo la amo.

MV: —¡Ay, tomátela, es mentira! (ríe). Creo que es un conjunto de las dos.

FC: —Somos como parejos en ese sentido.

—¿Quién de los dos tiene siempre la última palabra?

FC: —Y ella, claramente. Ni lo dudo.

—¿Quién es más orgulloso?

FC: —Ella.

—¿Quién es el más probable que discuta por bolu...?

"¡Fabi, vosno tenés ni fundamento cuando discutís. Yo no considero que discuto por boludeces, ¡para mí sos vos!", le retruca Mica a Fabián en el ping pong íntimo

MV: —Él. Fabi no tenés ni fundamento cuando discutís. Yo no considero que discuto por boludeces. Para mí sos vos.

FC: —Y para mí son boludeces las que discutís vos. Además, yo no discuto.

MV: —No, pero cuando discutís, discutís por pelotudeces. Planteás cosas pelotudas.

—¿Como qué?

MV: —Boludeces, no sé... cosas cotidianas de la heladera. “Che, ¿no sacaste el churrasco?”. Son boludeces.

—Mejor discutir por eso que por cosas importantes. ¿Quién es más celoso?

FC: —No, en ese sentido, ninguno de los dos.

MV: —A mí me gustaría que a veces sea un poco más... algo. “Che, quién era?”, ¿entendés? Eso. Simple.

FC: —Ella es más de preguntar todo, en realidad. “¿Qué hiciste?”. “¿Dónde fuiste?“. “¿A qué avenida?“. “¿Por dónde pasaste?“. “¿Quién es?“.

—¿Y si lo ves en una fiesta charlando con una chica mucho rato?

FC: —Me c... a piñas, de una.

MV: —Si esa chica es una amiga, no pasa nada, pero...

FC: —Ah, pero enseguida pregunta, ojo. Cuando me ve saludando a alguien, “¿Quién era?" Y no puedo dudar porque ¿viste que a veces te pone nervioso cuando te apuran?

—Parece que ella es más celosa.

MV: —Yo observo, pero no le hago un reclamo. O sea, tiene que haber un fundamento o algo que me haga sentir incómoda, sí. Cuando yo le pregunto “¿cómo te fue", “¿qué hiciste?“, ”¿qué novedades hay?“, siempre le pregunto del lado de saber cómo le fue. Él lo toma mal. Y si no, ¡¿de qué hablamos?!

FC: —Es que te pregunta tanto que a veces dudo.

—¿Quién de los dos pidió perdón más veces?

FC: —Yo.

—¿Por qué?

MV: —Y, porque se equivoca más (ríe).

FC: —Porque ella siempre tiene la razón.

Disfrutá la antrevista completa en el video.

Fotos: Gastón Taylor