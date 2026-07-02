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Hablaron los youtubers argentinos luego de su detención durante el Mundial: “Nosotros fuimos a trabajar”

Después de recuperar la libertad, Pato Perrotta y Beni Marmol relataron cómo fue el cruce con la seguridad en Miami por el que estuvieron demorados

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Los youtubers argentinos, quienes fueron acusados de haber burlado los controles del Hard Rock Stadium para entrar a ver el partido entre Colombia y Portugal, se defendieron frente a las cámaras (Tik Tok/marmol.clips)

Mientras el Mundial 2026 convertía el Hard Rock Stadium de Miami en una fiesta de banderas y cánticos, dos youtubers argentinos quedaron en el centro de la escena por motivos ajenos al fútbol. Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta cambiaron la tribuna por una celda luego de que la seguridad los detuviera en pleno acceso al partido entre Colombia y Portugal. El motivo: un juego de credenciales vencidas, controles de seguridad y una explicación que sumó capítulos en redes apenas recuperaron la libertad tras pagar la fianza. Y ahora, ambos explicaron lo que ocurrió frente a las cámaras.

De regreso en sus redes, los influencers eligieron hacer una transmisión en vivo para contar su versión de los hechos. En el relato, Patricio Perrotta explicó: “Primero que nada, muchachos, quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando vinimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos lo dio un medio público argentino muy, muy conocido. Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos del Mundial. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita y Uruguay, un buen partido, lo fuimos a ver, filmamos todo de adentro, es más, subimos historias, todo”.

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Y Perrotta continuó: “Y esa credencial que teníamos habilitaba hasta para la final. Era una credencial de miembro de la FIFA como media partner. El problema acá fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, durante ese transcurso que pasaron el partido de Uruguay-Arabia Saudita y Colombia-Portugal, nos dieron de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja y que nos habían suspendido la entrada a los estadios. Y nosotros fuimos pensando que podíamos pasar como si nada, porque el carnet era original, es un carnet original de la FIFA”.

Los creadores de contenido explicaron paso a paso por qué terminaron en una comisaría durante el partido Colombia-Portugal (Instagram)
Los creadores de contenido explicaron paso a paso por qué terminaron en una comisaría durante el partido Colombia-Portugal (Instagram)

A su turno, Mármol sumó: “Como fuimos la primera vez, te escanean, te escanean, te escanean, entrás”. Perrotta retomó: “Entrás”. Y Mármol completó: “Caminando”. Así, ambos detallaron que su experiencia previa había sido sencilla y, por tratarse de una credencial original, no encontraron obstáculos al ingresar en otros partidos. Perrotta remarcó que en los primeros tres controles de seguridad nadie escaneó la credencial. “No es que los burlamos. No te escanean el carnet y como el carnet es original, te dejan pasar. Se lo mostrás, pasás. Hasta que llegás al cuarto y en el cuarto sí lo hacen. Cuando escanean el carnet aparece mi cara, aparece la cara de Mármol, porque el carnet claramente es original, pero aparecía en rojo, con un borde rojo, y el borde rojo significa que el carnet está vencido, está caducado. Que lo dieron de baja, básicamente”.

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La situación cambió cuando el sistema marcó el carnet en rojo. De inmediato, el personal de seguridad intervino y les negó el ingreso. “Me agarran de la mano a mí, lo agarran de la mano a él, y dice: ‘No, no, no, paren, paren, no pueden entrar, no pueden entrar’. Y yo digo: ‘Pará, vengo a trabajar’, porque literalmente el medio que nos llevó, nos llevó para mostrar cómo se vive la experiencia del mundial en Miami. Y entrando al partido de Portugal-Colombia podíamos mostrar cómo la gente hinchaba, más que los colombianos tienen un público bastante eufórico”, sumó Perrotta.

Tras pagar la fianza, Mármol y Perrotta eligieron sus redes para aclarar el motivo detrás del confuso episodio en el estadio de Miami (Instagram)
Tras pagar la fianza, Mármol y Perrotta eligieron sus redes para aclarar el motivo detrás del confuso episodio en el estadio de Miami (Instagram)

Mientras esperaban una respuesta, presenciaron cómo un grupo de seis colombianos, algunos ciudadanos chinos y un francés intentaron colarse al estadio y también fueron detenidos. “Bueno, claramente a esos sí los agarraron porque se quisieron colar realmente y los tiraron a todos al lado nuestro”, relató Perrotta, aclarando los hechos que dieron la vuelta al mundo y que, afortunadamente, terminó con final feliz.

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