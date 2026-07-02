Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 2 de julio, minuto a minuto

CUERNAVACA, MEXICO - OCTOBER 06: Diego Armando Maradona, coach of Dorados de Sinaloa greets the fans prior to the 11th round match between Zacatepec and Dorados as part of the Torneo Apertura 2018 Ascenso MX at Agustin 'Coruco Diaz Stadium on October 6, 2018 in Cuernavaca, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

La 24º audiencia del juicio por la muerte de Maradona seguirá con testimonios de su entorno más cercano.

Para este jueves, los fiscales citaron a declarar a Jonathan Espósito, sobrino de Diego, y a Matías Morla, su último abogado.

Con sus relatos, la acusación comenzará a cerrar la segunda etapa de su estrategia, que se basó en reconstruir todo lo que ocurrió dentro de la casa donde murió Maradona.