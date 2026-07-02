Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 2 de julio, minuto a minuto

El último abogado del Diez y el familiar que vivió con él en la internación domiciliaria donde murió fueron citados este jueves por la fiscalía. Los detalles

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Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
CUERNAVACA, MEXICO - OCTOBER 06: Diego Armando Maradona, coach of Dorados de Sinaloa greets the fans prior to the 11th round match between Zacatepec and Dorados as part of the Torneo Apertura 2018 Ascenso MX at Agustin 'Coruco Diaz Stadium on October 6, 2018 in Cuernavaca, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

La 24º audiencia del juicio por la muerte de Maradona seguirá con testimonios de su entorno más cercano.

Para este jueves, los fiscales citaron a declarar a Jonathan Espósito, sobrino de Diego, y a Matías Morla, su último abogado.

Con sus relatos, la acusación comenzará a cerrar la segunda etapa de su estrategia, que se basó en reconstruir todo lo que ocurrió dentro de la casa donde murió Maradona.

13:46 hsHoy

Gianinna Maradona llegó con pochoclos a la audiencia

Cerca de las 10:30, Gianinna entró a la sala con dos paquetes de pochoclos para escuchar a los testigos del día. Atrás ingresó Verónica Ojeda, que no venía al juicio desde su fuerte pelea con Luque; y Jana Maradona.

El comienzo de la jornada está unos minutos demorado.

13:23 hsHoy

Expectativa por las declaraciones de hoy: Dalma ya está en tribunales

La mayor de las hijas de Diego llegó al palacio judicial de San Isidro junto a su marido para presenciar la audiencia de este jueves. Entró a la sala a las 10, saludó a los pocos presentes para ese momento y se sentó en el espacio reservado para la familia. Espera a su hermana Gianinna y a Jana, que vienen todos los días de debate.

13:10 hsHoy

Por qué Morla y Espósito son importantes para la fiscalía

Para los acusadores, el testimonio del sobrino de Diego es fundamental porque fue quien vivió con él en la internación domiciliaria de Tigre. Es de los pocos que podría hacer un relato día a día de cómo estaba su tío hasta que falleció.

Morla, por su parte, es importante para los fiscales porque lo visitó en el domicilio del hecho y advirtió que tenía “la voz rara”.

Esa descripción la hicieron muchos testigos a lo largo del juicio, dando cuenta que el Diez estaba desmejorando.

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