Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 2 de julio, minuto a minuto

La 24º audiencia del juicio por la muerte de Maradona seguirá con testimonios de su entorno más cercano.
Para este jueves, los fiscales citaron a declarar a Jonathan Espósito, sobrino de Diego, y a Matías Morla, su último abogado.
Con sus relatos, la acusación comenzará a cerrar la segunda etapa de su estrategia, que se basó en reconstruir todo lo que ocurrió dentro de la casa donde murió Maradona.
Gianinna Maradona llegó con pochoclos a la audiencia
Cerca de las 10:30, Gianinna entró a la sala con dos paquetes de pochoclos para escuchar a los testigos del día. Atrás ingresó Verónica Ojeda, que no venía al juicio desde su fuerte pelea con Luque; y Jana Maradona.
El comienzo de la jornada está unos minutos demorado.
Expectativa por las declaraciones de hoy: Dalma ya está en tribunales
La mayor de las hijas de Diego llegó al palacio judicial de San Isidro junto a su marido para presenciar la audiencia de este jueves. Entró a la sala a las 10, saludó a los pocos presentes para ese momento y se sentó en el espacio reservado para la familia. Espera a su hermana Gianinna y a Jana, que vienen todos los días de debate.
Por qué Morla y Espósito son importantes para la fiscalía
Para los acusadores, el testimonio del sobrino de Diego es fundamental porque fue quien vivió con él en la internación domiciliaria de Tigre. Es de los pocos que podría hacer un relato día a día de cómo estaba su tío hasta que falleció.
Morla, por su parte, es importante para los fiscales porque lo visitó en el domicilio del hecho y advirtió que tenía “la voz rara”.
Esa descripción la hicieron muchos testigos a lo largo del juicio, dando cuenta que el Diez estaba desmejorando.