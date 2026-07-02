Tendencias

Cuáles son las 3 señales silenciosas que pueden revelar una amistad tóxica

Los lazos que aportan historia compartida pueden verse afectados cuando el apoyo se vuelve condicional y el vínculo afecta el bienestar emocional. Claves para revertirlo

Guardar
Google icon
Tres hombres sentados en una mesa de madera de un café exterior con tazas de café y un periódico. Hay edificios y otras personas al fondo.
Una amistad tóxica aparece cuando el desgaste pesa más que el apoyo y el vínculo deja malestar incluso fuera de los momentos compartidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de una amistad tóxica no siempre saltan a la vista, en parte porque estos vínculos también pueden ofrecer compañía o recuerdos valiosos. Según una revisión publicada en ScienceDirect, el problema aparece cuando el desgaste pesa más que el apoyo y la relación deja malestar incluso fuera de los momentos compartidos.

Las amistades en la adultez se asocian con mejor salud a largo plazo, bienestar y satisfacción con la vida, según . Ese trabajo añade que la tensión en la amistad, como dudar de si un amigo ofrecerá apoyo cuando haga falta, puede predecir enfermedades crónicas más adelante.

PUBLICIDAD

Cansancio emocional

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro y suéter marrón rojizo, sentada en un sofá con la mano derecha en la frente, con expresión de dolor.
GQ señala que una señal de amistad tóxica es el cansancio emocional causado por manipulación, comentarios pasivo-agresivos y presión para aceptar lo que uno no quiere (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una primera señal aparece cuando la relación se agota. GQ plantea que una amistad tóxica termina por vaciar emocionalmente a una persona, sobre todo si se repiten dinámicas como la manipulación, los comentarios pasivo-agresivos, hacer que el otro dude de su propia percepción o la presión para aceptar algo que no quiere.

Ese desgaste puede derivar en ansiedad, según el estudio, y el obstáculo es que muchas veces la persona no identifica el origen del malestar. También puede pensar que el problema está en ella y no poner freno a tiempo, con el riesgo de que el impacto alcance otras áreas de su vida.

PUBLICIDAD

El trabajo añade que un vínculo tóxico no solo provoca sensaciones desagradables en presencia de la otra persona. También altera la relación con uno mismo y puede empujar al aislamiento dentro del resto del círculo cercano o a una forma de dependencia.

Soledad incluso en grupo

Adolescente con cabello rizado y acné, con expresión de tristeza, sentada sola en gradas de estadio. Al fondo, grupo de jóvenes borrosas en pista de atletismo.
GQ advierte que una amistad tóxica también altera la relación con uno mismo y puede empujar al aislamiento o a la dependencia dentro del círculo cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pista aparece cuando la compañía no evita la sensación de estar solo. GQ describe esa experiencia como una presencia vacía: la persona está dentro del grupo, pero siente que nadie la ve y que el otro ocupa el centro de cualquier conversación o situación.

Esa dinámica empuja a fingir pertenencia, según GQ, aunque por dentro predomine la idea de quedar relegado a un segundo plano. La soledad, en este caso, no nace de la ausencia de gente, sino de un vínculo que no da espacio ni reconocimiento.

La investigación citada en ScienceDirect no enumera estas tres señales concretas, pero sí ofrece un marco más amplio para entender por qué importan. El artículo académico subraya que las amistades adultas suelen estudiarse por sus beneficios y que se ha prestado menos atención a sus dimensiones negativas y a los procesos por los que terminan.

Desconexión

Hombre con ropa oscura sentado en el borde de una cama sin hacer, con las manos en la cabeza y el rostro oculto, iluminado por luz lateral de una ventana.
La desconexión emocional marca una tercera señal de amistad tóxica, cuando la persona deja de buscar validación en el otro por reflexión o agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera señal es la desconexión emocional. GQ explica que, llegado cierto punto, la persona deja de buscar validación en el otro, a veces después de reflexionar sobre el vínculo y otras por puro agotamiento.

Mantenerse en ese paso no siempre resulta sencillo. GQ plantea que la clave pasa por reconstruir la propia valoración y recordar el propio valor, sobre todo cuando la relación ha empujado a creer lo contrario.

El estudio de ScienceDirect propone un modelo conceptual sobre cómo se disuelven las amistades en la adultez. Ese esquema distingue entre vías activas y pasivas para poner fin al vínculo y plantea que factores personales, situacionales e interpersonales influyen en el modo en que esa ruptura ocurre, así como en su costo psicológico y emocional.

Dos mujeres de espaldas caminan por un sendero adoquinado. La mujer de la izquierda lleva chaqueta vaquera. La mujer de la derecha lleva suéter de lana marrón.
ScienceDirect plantea que el fin de una amistad en la adultez puede seguir vías activas o pasivas, y GQ sostiene que poner límites protege la salud mental y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar atrás una amistad dañina puede resultar incluso más difícil que cerrar una relación romántica, según GQ, porque muchas veces se pierde un lazo apreciado durante años. Aun así, el texto sostiene que, si la situación no cambia, tomar distancia resulta necesario para proteger la salud mental y emocional.

Poner límites no equivale a dejar de querer a alguien. GQ lo presenta como un acto de cuidado propio y recuerda que una amistad sana debería ofrecer apoyo, respeto y tranquilidad, no culpa, miedo o agotamiento.

Temas Relacionados

Amistades TóxicasSalud MentalRelaciones InterpersonalesScienceDirectGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El método Madcow 5x5: por qué es una de las rutinas más recomendadas para ganar fuerza

Un informe de Men’s Health detalló cómo funciona este plan de entrenamiento, orientado a personas con experiencia en el gimnasio que buscan continuar progresando, mediante una distribución específica de las sesiones y las cargas

El método Madcow 5x5: por qué es una de las rutinas más recomendadas para ganar fuerza

Alertan que el daño a la capa de ozono empezó décadas antes de lo que se creía

Un análisis basado en simulaciones climáticas y datos históricos revela que la intervención humana sobre la atmósfera generó efectos negativos mucho antes del hallazgo del agujero antártico en la década de 1980

Alertan que el daño a la capa de ozono empezó décadas antes de lo que se creía

No importa la dosis o el trimestre: el paracetamol en el embarazo no aumenta el riesgo de autismo

Así lo asegura un macroestudio que analizó más de 500.000 niños y concluyó que la exposición prenatal al analgésico no se asoció con un mayor riesgo de Trastorno del Espectro Autista ni de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

No importa la dosis o el trimestre: el paracetamol en el embarazo no aumenta el riesgo de autismo

Los siete hábitos que recomienda Conrado Estol para vivir más y mejor: las claves que la ciencia respalda

En La Fórmula Podcast, el neurólogo cuestionó algunas de las tendencias más populares sobre salud y longevidad y explicó, con respaldo científico, por qué muchas de ellas son falsas. Sostuvo que no existen atajos para vivir más y mejor: lo principal sigue siendo mantener hábitos saludables. Además, habló sobre los riesgos de los alimentos ultraprocesados, defendió la dieta mediterránea y analizó los avances en los tratamientos para la obesidad

Los siete hábitos que recomienda Conrado Estol para vivir más y mejor: las claves que la ciencia respalda

Por qué orinar en la ducha podría estar asociado con problemas de vejiga, según expertos

Especialistas en urología y fisioterapia señalan que esta práctica puede reforzar la necesidad de orinar al escuchar agua corriendo, y suman una alerta por higiene cuando existen cortes o lesiones en la piel

Por qué orinar en la ducha podría estar asociado con problemas de vejiga, según expertos

DEPORTES

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Por qué Modric se convirtió en el motor de Croacia y buscará eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo

El récord de Messi que nadie le cuenta: los hinchas que le regaló a la selección argentina en el Mundial

La conexión invisible entre Cabo Verde y la imagen que protege a la selección argentina durante el Mundial

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

TELESHOW

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

El reclamo de Paula Chaves a Pergolini, a 23 años de Súper M, y la reacción de Mario: “Vamos a juicio que te lo gano”

Volvió la “Placa planta” a Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron para la eliminación

La última publicación de Santiago Ríos, actor de Los Roldán y Cha Cha Cha, unos días antes de su muerte

Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

Venezuela, dolor y rabia

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití