Para qué sirve poner paneles de espuma de poliestireno en las paredes de casa

El poliestireno expandido funciona como aislante térmico y, al no absorber agua, dificulta que se convierta en soporte para hongos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El moho es un hongo microscópico que aparece comúnmente en los hogares, sobre todo en ambientes con humedad persistente y escasa ventilación. Su presencia va mucho más allá de una simple molestia estética: las manchas oscuras que surgen en paredes, techos o muebles, además de arruinar superficies y objetos, pueden indicar un problema de fondo relacionado con las condiciones ambientales de la vivienda.

La proliferación de moho genera preocupación por los riesgos que implica tanto para la estructura del hogar como para la salud de sus habitantes. Diversas especies de moho, como Stachybotrys chartarum, liberan esporas y compuestos orgánicos volátiles en el aire. La inhalación de estas partículas puede provocar reacciones alérgicas, irritaciones en ojos y vías respiratorias, e incluso agravar cuadros de asma o enfermedades pulmonares preexistentes. Quienes presentan sistemas inmunológicos debilitados, enfrentan un riesgo aún mayor ante la exposición prolongada, ya que podrían desarrollar infecciones fúngicas graves.

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Además, el moho puede afectar la calidad de vida de manera silenciosa: síntomas como fatiga, dolores de cabeza y dificultades de concentración han sido asociados a la exposición continua a ciertas especies que producen micotoxinas. Por eso, surgen estrategias para enfrentar la problemática, mantener el hogar seco y sin humedad y que son una nueva tendencia.

Para qué sirve poner paneles de espuma de poliestireno en casa

Colocar paneles de espuma de poliestireno expandido (EPS) en las paredes se ha convertido en una estrategia cada vez más utilizada para combatir los problemas de humedad y moho en el hogar. Esta técnica, que ha ganado popularidad en los últimos meses a través de redes sociales, ofrece una solución práctica y eficaz para quienes buscan romper el ciclo de la condensación y proteger tanto la estructura de la vivienda como la salud de sus habitantes.

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El moho aparece en hogares con humedad persistente y escasa ventilación, y suele manifestarse en paredes, techos o muebles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El EPS actúa como una barrera térmica que reduce el contraste de temperatura entre la superficie y el aire interior. Al instalar estos paneles, la pared deja de ser un punto frío donde el vapor de agua se condensa fácilmente, lo que dificulta la formación de gotas de humedad y, en consecuencia, el desarrollo de hongos. Gracias a su composición, que es 98% de aire en celdas cerradas, dificulta el paso del calor y ayuda a equilibrar la temperatura superficial, indica la British Plastics Federation. Esto se traduce en una menor probabilidad de que el vapor de agua presente en el ambiente se condense sobre las paredes, como explican los especialistas en técnicas de aislamiento.

Además, se trata de un material no higroscópico, lo que significa que no absorbe agua. Esta característica impide que el panel en sí mismo se convierta en un soporte para el moho, a diferencia de otros materiales que pueden retener humedad y favorecer la proliferación de hongos. La técnica consiste en fijar placas de EPS directamente sobre la pared con un adhesivo adecuado, reforzarlas con cinta de malla y aplicar un acabado decorativo, como papel pintado, logrando así una superficie más cálida y protegida.

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Consejos para elegir paneles de poliestireno para casa

Seleccionar los paneles adecuados es clave para obtener un aislamiento efectivo y duradero en la vivienda. El primer aspecto a considerar es el espesor, ya que este factor determina en gran parte el nivel de aislamiento térmico alcanzado.

Otro punto fundamental es verificar la densidad. A mayor consistencia, ofrecen mejor resistencia a la compresión, lo que resulta conveniente en aplicaciones que requieren soportar cargas, como suelos o zonas donde se instalarán muebles pesados. Para paredes interiores, una densidad estándar suele ser suficiente, pero en usos estructurales o bajo losas de hormigón, conviene optar por versiones más compactas, siguiendo las recomendaciones de la British Plastics Federation.

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Las placas de EPS ayudan a cortar la condensación porque reducen el contraste de temperatura entre el muro y el aire interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el momento de la compra, conviene asegurarse de que el material cuente con certificaciones que garanticen su comportamiento ante el fuego y la ausencia de sustancias nocivas. Algunos fabricantes ofrecen ejemplares tratados con retardantes de llama, lo que aporta una capa extra de seguridad en ambientes residenciales.

Cuál es la diferencia entre paneles de poliestireno y poliuretano

Los paneles de poliestireno expandido (EPS) y de poliuretano se distinguen principalmente por su estructura y rendimiento como aislantes. El EPS está compuesto por pequeñas perlas de poliestireno fusionadas, lo que le otorga una estructura ligera de celda cerrada, compuesta mayoritariamente por aire, como indica la British Plastic Federation. El poliuretano, en cambio, se obtiene mediante una reacción química que genera una espuma rígida y compacta, con una mayor densidad y capacidad aislante.

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El poliuretano ofrece un mayor nivel de aislamiento térmico por cada centímetro de espesor, lo que permite lograr el mismo rendimiento con menos grosor que la otra alternativa. Además, muestra mejor resistencia a la compresión y menor absorción de agua, aspectos que lo hacen adecuado para aplicaciones en ambientes húmedos o donde se requiere mayor capacidad estructural.

Por su parte, el EPS se destaca por su bajo costo, facilidad de corte e instalación, y suficiente aislamiento para la mayoría de los usos domésticos. Es una opción práctica y ligera para paredes, techos y suelos donde la carga estructural no sea determinante. No obstante, la otra alternativa sirve para situaciones en donde se requiere más trabajo, mayor exigencia térmica y durabilidad.

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