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“No debería estar en el Mundial”: la cruda confesión de un goleador tras ser clave en la heroica remontada de su selección

Tras avanzar a los octavos de final, Romelu Lukaku habló de su convocatoria y sus problemas personales en la previa al inicio de la cita internacional

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Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

Romelu Lukaku calificó como “una de las victorias más bonitas” la clasificación de Bélgica ante Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, subrayando el valor de este triunfo para la unión del grupo y su propio camino personal durante el torneo. El delantero valoró el esfuerzo y la resiliencia del equipo en un encuentro en el que la selección europea logró revertir un 0-2 adverso y selló el pase a la siguiente ronda con un penal en la prórroga.

Bélgica se vio al borde de la eliminación hasta los minutos finales del tiempo reglamentario. Lukaku, quien ingresó tras el descanso, relató en conferencia de prensa: “Ya he vivido suficientes partidos de este tipo. Fue intenso, pero demostramos carácter y garra. Necesitamos victorias como esta para unir aún más al grupo. Estas son las victorias más bonitas para nosotros y para la afición”.

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El propio atacante destacó el nivel del rival: “Senegal es uno de los mejores equipos de este Mundial. Técnica, física y tácticamente, fue realmente difícil”, puntualizó. El partido, disputado en Seattle, estuvo marcado por la superioridad africana durante más de 80 minutos, hasta el doble golpe belga en los minutos finales y el penal convertido por Youri Tielemans en el 125.

Lukaku habló en conferencia de prensa tras la victoria de Bélgica (Reuters)
Lukaku habló en conferencia de prensa tras la victoria de Bélgica (Reuters)

En sus declaraciones, Lukaku se refirió también a su momento personal. “Yo, la verdad, estoy feliz de estar aquí. Porque, bueno, si miras cómo ha ido mi temporada, normalmente, nunca debería haber estado aquí en el Mundial. Así que para mí, estar aquí, jugar, ayudar a mi equipo, ser decisivo, ser decisivo en un partido, sí, es genial”, afirmó el delantero. Explicó que hasta finales de abril hubo dudas sobre su presencia en la lista de convocados, pero tras una conversación privada con el seleccionador Rudi García, y tras entrenar en Bruselas, supo cuál sería su papel en la cita mundialista.

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Las estadísticas refuerzan el peso de Lukaku en el rendimiento ofensivo de los Diablos Rojos. Con el delantero en cancha, el promedio de goles de Bélgica se eleva a 2,5 por partido; sin él, la cifra desciende a 1,2. Estos datos, reflejan el impacto del máximo goleador histórico de la selección, quien suma 92 tantos en 132 partidos.

La confianza depositada por el entrenador resultó determinante. “El simple hecho de tenerlo ahí para mí ya es una bendición. Así que estoy feliz”, reconoció. En la misma línea, Lukaku describió la importancia del grupo por encima de las individualidades, como se evidenció en el penalti que selló la clasificación. “¿Quería lanzar el penalti? Sí, pero mentalmente aún estoy pasando por momentos difíciles, así que prefiero dejarle un momento tan importante a Youri. El equipo es lo primero”, sostuvo el jugador del Napoli.

El propio futbolista se emocionó al recordar a su familia y su recorrido personal reciente: “Creo que es mi padre ayudándome desde arriba”, expresó tras el encuentro. Para Lukaku, la superación de las dificultades físicas y emocionales ha convertido esta participación en una experiencia significativa.

El seleccionador Rudi García justificó la convocatoria del delantero por su peso dentro y fuera del campo: “Hablamos del ‘9’ de la selección, del máximo goleador histórico de la selección de Bélgica. Es un jugador importante en cuanto a liderazgo y no podíamos hacer una lista sin Lukaku. Está claro”, declaró el técnico. El encuentro ante Senegal dejó a Bélgica a como el próximo rival de una de las selecciones anfitrionas, Estados Unidos, que venció a Bsonia por 2-0 en su presentación.

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