Tiene 15 años y cautivó a Jimena Barón con su talento y su actitud: “¿Viniste a humillar a Christina Aguilera?”

Jazmín Monzón sorprendió en Es mi sueño con una versión de Pero me acuerdo de ti y avanzó a la siguiente ronda del certamen

La noche de Es mi sueño ofreció uno de esos momentos que solo un programa de talentos y emociones puede ofrecer: Jazmín Monzón, de solo quince años, se presentó en la tercera etapa del certamen y sorprendió a todos con una interpretación de "Pero me acuerdo de ti", el clásico de Christina Aguilera. La joven, que ya había demostrado destreza vocal en presentaciones anteriores, logró avanzar a la siguiente ronda del concurso gracias a su destacada actuación.

El jurado no tardó en reaccionar. Jimena Barón, visiblemente impactada, recurrió al humor para expresar su asombro: “¿Jazmín, vos viniste a humillar a Christina Aguilera? Esto no es respetuoso”, soltó entre risas. La frase, mitad elogio y mitad broma, marcó el tono de una velada en la que el talento juvenil fue el verdadero protagonista.

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Es mi sueño exige versatilidad y solvencia para interpretar temas emblemáticos de distintos géneros en cada etapa

La Cobra no se quedó solo en esa comparación. Tras unos segundos, elogió la técnica de la concursante y subrayó: “Hiciste todo bárbaro. Pensé que no ibas a hacer el agudo de Christina y lo hiciste en vivo. No sé cómo seguir con mi carrera”. La genuina admiración de la cantante y actriz se transformó luego en una afirmación contundente: “Sos una genia, una diosa. Tiene 15 años, Jazmín, chicos”, enfatizó para destacar su actuación.

La participación de Jazmín también dejó huella en Abel Pintos, su compañero en el jurado del concurso. El bahiense destacó la seguridad escénica de la joven y su capacidad para sorprender en distintos aspectos de la performance: “Quiero destacar que, mientras hacías las barbaridades que hiciste, tirabas unos pasos como de patinaje sobre hielo con tacos. Muy bien”. El comentario, cargado de simpatía, evidenció el clima distendido que se vivió en el estudio tras la actuación.

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Durante la gala, se volvió a poner en primer plano la frescura y la potencia de los nuevos talentos que nutren el certamen. Jazmín Monzón se consolidó como una de las voces a seguir en la competencia, no solo por su calidad vocal, sino también por la capacidad de conmover al jurado y al público.

Jimena Barón comparó la voz de Jazmín Monzón con la de Christina Aguilera y celebró su actuación en vivo

El formato de Es mi sueño propone desafíos constantes a los participantes, quienes deben demostrar versatilidad y solvencia interpretando temas emblemáticos de diferentes géneros. En esta etapa, la dificultad aumentó: la joven cantante enfrentó la responsabilidad de versionar una de las canciones más exigentes del repertorio pop internacional.

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Quienes siguen el programa saben que cada presentación puede convertirse en un punto de inflexión. Las devoluciones del jurado suelen marcar el rumbo de la competencia y, en casos como el de Jazmín, también impulsan la confianza de los artistas emergentes. La reacción de Barón, al comparar a la adolescente con una figura del calibre de Aguilera, no solo funcionó como reconocimiento, sino que elevó las expectativas sobre el futuro de la concursante.

El caso de Jazmín Monzón resume el espíritu de la competencia: una apuesta por el descubrimiento de voces originales, capaces de afrontar desafíos complejos en vivo y ante millones de espectadores. La adolescente no solo superó las expectativas del jurado, sino que también despertó la admiración de la audiencia.

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Las devoluciones del jurado en Es mi sueño pueden definir el rumbo de la competencia y fortalecer a los artistas emergentes

La dinámica del programa exige a los participantes algo más que talento vocal: la puesta en escena y la capacidad de conectar con la audiencia son factores clave en cada ronda. Jazmín demostró que domina ambos aspectos, al combinar una voz poderosa con una presencia escénica que sorprendió a los evaluadores.

La noche dejó un saldo claro para quienes siguen la competencia: Jazmín Monzón, con apenas quince años, se posicionó como una de las grandes promesas del ciclo. El reconocimiento de Barón y Pintos, sumado al respaldo del público, refuerza la expectativa sobre el recorrido que aún le queda por delante en el certamen.

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