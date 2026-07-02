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Aprender toda la vida, la clave de la felicidad según un experto de Harvard

La actitud abierta y la curiosidad constante son fundamentales para el bienestar personal, sostiene un reconocido académico. La búsqueda de nuevas experiencias marca la diferencia en cómo se enfrentan los desafíos y se alcanza la satisfacción

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Ocho personas sentadas alrededor de una mesa en una sala de reuniones. Hay laptops, tabletas, cuadernos y una pizarra. Una mujer presenta en la pizarra. Ventanas grandes.
El profesor de la Universidad de Harvard sostiene que la satisfacción personal depende más de la curiosidad y la apertura al cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La felicidad está más relacionada con la disposición para aprender durante toda la vida que con resolver todos los aspectos materiales o personales. Así lo sostiene Arthur Brooks, profesor universitario de la Universidad de Harvard, quien analizó el impacto que tiene la formación continua sobre el bienestar.

Según un artículo publicado en el portal Ok Diario, Brooks plantea que la satisfacción personal depende menos de las circunstancias externas y más de la actitud que cada persona adopta frente a los desafíos cotidianos y la manera en que incorpora el conocimiento en su día a día.

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A medida que pasan los años, muchas personas tienden a instalarse en la rutina y a dar por terminado su proceso de crecimiento intelectual. No obstante, mantener el interés por descubrir cosas nuevas favorece la apertura a distintas perspectivas y facilita la adaptación a los cambios. El especialista subraya que el aprendizaje permanente permite mantener una relación activa con la vida, fortaleciendo la capacidad de afrontar retos y de encontrar sentido en lo cotidiano.

La importancia del aprendizaje continuo

Dr. Arthur Brooks podcast
El académico Arthur Brooks plantea que mantener el interés por descubrir cosas nuevas ayuda a salir de la rutina y a afrontar retos cotidianos con más flexibilidad (YouTube: Harvard Business Review y Dr. Arthur Brooks)

Arthur Brooks sitúa el aprendizaje como uno de los pilares fundamentales para alcanzar una existencia más plena. Proponerse retos, descubrir intereses novedosos o modificar pequeños aspectos de la vida cotidiana contribuye a salir de la inercia y mantener la motivación. La curiosidad, cuando se conserva con el tiempo, se convierte en una herramienta para evitar el estancamiento y encontrar nuevos motivos de ilusión.

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La felicidad surge a menudo de hábitos sencillos y de la voluntad de seguir creciendo. Actividades como leer, escuchar, preguntar o explorar experiencias distintas pueden convertirse en fuentes de bienestar duradero. De acuerdo con el artículo, las personas que nunca dejan de aprender encuentran en ese proceso una manera de alejarse de la monotonía, buscando nuevas formas de comprender el mundo y afrontando los problemas desde una perspectiva más amplia.

En este sentido, un meta-análisis publicado en la revista científica Frontiers in Psychology revisó 59 estudios empíricos y concluyó que el nivel educativo y la participación en educación superior influyen significativamente en el bienestar subjetivo, mientras que el aprendizaje a lo largo de la vida también mantiene una asociación positiva, aunque más moderada.

El concepto nórdico de “lagom” y los límites de la traducción

Un hombre en suéter negro y una mujer en vestido rojo se miran y sonríen mientras cenan en un restaurante con copas de vino.
El artículo señala que actividades cotidianas como preguntar, escuchar y buscar retos pequeños pueden ayudar a sostener la motivación y reducir la monotonía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las expresiones asociadas a la felicidad, destaca el término nórdico “lagom”, una palabra de origen sueco que captó la atención de expertos y lingüistas. A diferencia de otros conceptos, lagom no tiene una traducción exacta al español, y la Real Academia Española (RAE) ni siquiera se plantea incluirla de manera literal en su diccionario. Hace referencia a la idea de equilibrio, ni demasiado ni muy poco, justo lo necesario para sentirse bien.

Esta palabra resume una de las claves del bienestar en los países escandinavos, donde la moderación y la armonía se consideran esenciales para una vida feliz. Según el portal digital, el término escapa a una equivalencia directa en español y refleja la dificultad de traducir ciertos matices culturales. Para muchos especialistas, lagom representa una filosofía de vida orientada hacia la satisfacción y el autocuidado, más allá de la acumulación de bienes materiales o logros externos.

Señales cotidianas y frases sobre la felicidad

Una mujer de mediana edad con cabello castaño, vestida con camiseta gris y jeans, lee un libro sin título en una silla de madera en un patio verde, con valla de madera al fondo.
La palabra alude a “ni demasiado ni muy poco” y se usa para describir una filosofía de moderación y armonía en países escandinavos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de la felicidad también se refleja en detalles de la vida diaria, algunas veces a través de señales o hábitos aparentemente triviales. Tener el auto siempre sucio podría estar vinculado al estrés acumulado y la desorganización, más que a la dejadez. Este tipo de señales, según especialistas en psicología, pueden advertir sobre el estado emocional de una persona y su relación con el entorno.

En paralelo, la psicóloga estadounidense Sonja Lyubomirsky de la Universidad de California, Riverside, señala que “la felicidad no está ahí fuera para que la encontremos, y la razón de eso es que está dentro de nosotros”.

Diversos especialistas y testimonios recogidos por Ok Diario coinciden en que la felicidad se construye a partir de gestos cotidianos, una actitud de apertura y el deseo permanente de aprender. Desde la tradición nórdica hasta las reflexiones filosóficas, la búsqueda del bienestar personal sigue siendo una constante en la experiencia humana.

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