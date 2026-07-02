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Escándalo en Senegal: quedaron eliminados del Mundial y una de sus máximas figuras renunció a la selección por Instagram en medio de un conflicto con el entrenador

El conjunto africano quedó fuera de la Copa del Mundo tras caer contra Bélgica en 16avos y las declaraciones de Pape Gueye destaparon una fuerte interna

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Pape Gueye anunció su salida de la Selección de Senegal si no se realiza un cambio de entrenador (Reuters/Troy Wayrynen)
Pape Gueye anunció su salida de la Selección de Senegal si no se realiza un cambio de entrenador (Reuters/Troy Wayrynen)

La selección de Senegal afronta una de sus crisis más profundas tras la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El desenlace deportivo, marcado por una derrota agónica ante Bélgica por 3-2, desencadenó una ola de tensión interna que culminó con el anuncio en redes sociales de Pape Gueye, uno de los futbolistas más representativos del equipo, quien comunicó su decisión de apartarse de la selección mientras continúe el actual cuerpo técnico. La noticia sacudió a la opinión pública y puso en el centro del debate la gestión del seleccionador Pape Thiaw.

Durante el encuentro disputado en Seattle, Senegal dispuso de una ventaja de dos goles hasta los minutos finales del segundo tiempo. El marcador de 2-0 a favor de los africanos parecía sentenciar su paso a los octavos de final. Sin embargo, dos tantos de Bélgica en los minutos 86 y 89 igualaron el resultado, llevando el partido a la prórroga. La definición llegó en el minuto 125, cuando un penal convertido por Youri Tielemans estableció la clasificación de los europeos y dejó fuera al equipo senegalés.

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La reacción de Pape Gueye no tardó en hacerse pública. El mediocampista del Villarreal expresó su malestar tras ser sustituido en el minuto 66, cuando Senegal todavía ganaba 2-0. En la zona mixta, declaró que se sentía en condiciones óptimas para continuar en el campo: “Me encontraba perfectamente, estaba bien físicamente. Es el entrenador el que decide, y listo”. Minutos más tarde, utilizó sus redes sociales para comunicar una decisión de fuertes repercusiones: “Mientras siga este equipo técnico, haré una pausa en la selección”, escribió ante más de un millón de seguidores.

Pape Gueye dejó la selección de Senegal
El mensaje de Pape Gueye en su cuenta de Instagram

El seleccionador Pape Thiaw justificó la sustitución indicando que algunos jugadores habían pedido el cambio debido al cansancio. En rueda de prensa, reconoció el dolor por la eliminación y afirmó: “El fútbol es un deporte cruel. No es fácil para mí, no es fácil para los jugadores. Siento que lo dieron todo. Lo querían por su país, pero no salió bien”.

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La reacción de Gueye generó un efecto inmediato en el entorno del equipo nacional. La Federación Senegalesa de Fútbol enfrenta ahora la presión de resolver el conflicto entre uno de sus jugadores más destacados y el cuerpo técnico. La renuncia pública de Gueye, realizada a través de Instagram, fue interpretada como un pedido de cambios estructurales en la conducción del seleccionado.

El episodio de la sustitución de Gueye no solo expuso diferencias internas sobre la gestión de los cambios durante el partido, sino que evidenció el malestar acumulado tras una campaña en la que Senegal no logró cumplir con las expectativas generadas. La eliminación, sumada a la forma en que se produjo —luego de perder una ventaja de dos goles a pocos minutos del final—, acentuó las críticas hacia el trabajo de Thiaw y su equipo de trabajo.

En el plano deportivo, la derrota ante Bélgica significó la salida de uno de los conjuntos africanos con mayor proyección en el torneo. Los “Leones de la Teranga” habían mostrado solidez durante la fase de grupos y dejaron escapar una oportunidad que parecía asegurada. El penal que definió la serie fue cometido sobre Tielemans, quien asumió la responsabilidad de ejecutar el disparo definitivo en el tiempo suplementario.

La crisis abierta por la renuncia de Pape Gueye deja en suspenso el futuro del seleccionado senegalés. La Federación deberá decidir si mantiene su respaldo al actual entrenador o si considera la posibilidad de un relevo en busca de reconciliar a sus principales figuras con el proyecto nacional.

Por su parte, al término del encuentro, el entrenador de Bélgica, Rudi Garcia, ofreció su visión sobre el desenlace y el comportamiento táctico del rival. El seleccionador señaló: “Conocemos a estos equipos; pierden su estructura táctica hacia el final del partido. También sabíamos que con el 0-2 harían todo lo posible por proteger su portería, lo cual en mi opinión es un grave error. Recuérdenme que, cuando vayamos ganando 0-2, no hagamos eso. Porque cuando encajas un gol como el que encajaron con el 1-2, el partido cambia por completo”. Garcia destacó además la importancia de las variantes y la mentalidad del grupo, subrayando que “en el fútbol, todo es posible mientras creas. La fuerza de este grupo también reside en los que salen del banquillo. No se pueden conseguir resultados con solo 11 jugadores”.

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