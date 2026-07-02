Las carcajadas de Lionel Messi al ver el insólito elemento que encontraron en la valija de Cuti Romero durante los controles antes de abordar el avión

Durante los controles, las autoridades impidieron que suba al avión con un magiclick

Un episodio inesperado se volvió viral en la previa del viaje de la selección argentina rumbo a Miami. Mientras la delegación realizaba el control de seguridad en la pista del aeropuerto, antes de abordar el avión hacia Miami, Lionel Messi captó una escena que generó risas entre los futbolistas y el cuerpo técnico.

El momento quedó registrado en un video publicado por Josh Chavis, director creativo de VML Global: la policía detectó un objeto singular en el equipaje de Cristian Cuti Romero. Se trataba de un Magiclick, el clásico encendedor manual de chispa muy usado en los hogares argentinos.

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La grabación, que rápidamente alcanzó una amplia difusión en redes sociales, expuso el ambiente distendido que atraviesa el plantel nacional. En las imágenes, la reacción de Messi captó la atención de todos: el capitán observó la situación tras ser advertido por Rodrigo De Paul y soltó una carcajada al ver cómo los agentes de seguridad exhibían el encendedor, un elemento común en la vida cotidiana argentina pero de alerta para los controles aeroportuarios internacionales. Muchos especularon que es el chispero elegido por Romero para encender los clásicos palos santos que se convirtieron un ritual en la habitación de la concentración que comparte con Nahuel Molina y Lisandro Martínez.

La graciosa reacción de Messi al ver lo que encontraron en la maleta del Cuti Romero

El episodio ocurrió minutos antes de que la comitiva subiera al vuelo con destino a Miami, donde disputará los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La escena, lejos de tensar el ambiente, reforzó la imagen de camaradería y confianza que caracteriza a la actual selección argentina. El video mostró a Messi relajado y sonriente junto a sus compañeros mientras era revisado por la TSA (Transportation Security Administration o Administración de Seguridad en el Transporte, en español)

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“Ver a Argentina abordar su vuelo fuera de la oficina es un buen recordatorio: la próxima vez que te molestes por la TSA, solo recuerda, hasta Messi pasa por el detector de metales”, escribió Chavis junto al video.

En el plano deportivo, la Argentina dirigida por Lionel Scaloni llegó a Miami tras superar con solvencia la fase de grupos. El seleccionado albiceleste logró avanzar a la siguiente fase con puntaje ideal y mantuvo la solidez defensiva, así como variantes en el ataque que potenciaron su rendimiento. El entrenador repitió la base del plantel campeón en Qatar 2022, sumando ajustes tácticos para fortalecer el grupo.

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Las autoridades muestran el objeto que encontraron y no se puede trasladar en la cabina del avión

En su andar dentro del Grupo J, el combinado nacional inició su camino con una goleada 3-0 ante Argelia. Luego superó 2-0 a Austria y cerró con un triunfo por 3-1 contra Jordania.

Lionel Messi, referente y capitán, volvió a ubicarse entre los protagonistas del certamen. El delantero rosarino, que disputa su sexta Copa del Mundo, lidera la estadística de goles junto al francés Kylian Mbappe (el delantero del Real Madrid tiene un encuentro más, ya que disputó los 16avos de final -superaron 3-0 a Suecia). Además de su aporte futbolístico, su figura resulta central en la cohesión del equipo. El liderazgo de Messi es valorado tanto por el cuerpo técnico como por sus compañeros, quienes remarcan su incidencia en los momentos clave.

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El próximo compromiso será ante Cabo Verde, este viernes 3 de julio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival, debutante en mundiales, se instaló como una de las revelaciones del torneo, al avanzar como segundo del Grupo H, solo por detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudita. Vale mencionar que el vencedor de este encuentro accederá a los octavos de final, donde lo espera el ganador del cruce entre Egipto y Australia.

En lo que respecta a la probable formación para enfrentar al elenco africano, se vislumbran tres interrogantes sobre la base que viene utilizando Scaloni en la Copa del Mundo. En la defensa el entrenador deberá decidir si vuelve el Cuti Romero o si revalida a Nicolás Otamendi. En la última línea también existe la puja por el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. Además, en la delantera luchan por un lugar para acompañar a Lionel Messi Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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