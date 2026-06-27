El fruto seco que ayuda a aliviar el estreñimiento sin resignar una dieta baja en carbohidratos

Pequeños cambios en las colaciones pueden sumar nutrientes que apoyan el bienestar digestivo sin modificar el régimen alimenticio completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pistachos tipo pizza son el tentempié bajo en carbohidratos que EatingWell ubicó en el primer lugar para ayudar a aliviar el estreñimiento, según un artículo publicado. La nota atribuye ese efecto a su aporte de fibra, proteína, grasas saludables y magnesio, además de su posible apoyo a la salud intestinal.

Según el medio citado, los “Pizza Pistachios” son su opción número uno entre los tentempiés bajos en carbohidratos para favorecer el tránsito intestinal. La publicación indica que cada ración aporta 3 gramos de fibra, además de proteína, grasas saludables y cerca de 10 gramos de carbohidratos.

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La publicación señala que las dietas bajas en carbohidratos pueden reducir sin advertirlo la ingesta de fibra. Explica que muchos alimentos ricos en este nutriente, como los cereales integrales y las legumbres, también contienen carbohidratos.

La fibra se vuelve clave cuando las dietas low carb reducen cereales integrales y legumbres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, los “Pizza Pistachios” aparecen como una opción portátil y compatible con ese patrón de alimentación. El medio añade que muchas personas consumen entre uno y tres tentempiés al día, por lo que esas colaciones pueden aportar nutrientes útiles entre comidas.

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Cómo hacer “Pizza Pistachios” en casa

Preparar este snack es simple y rápido. Solo se necesitan unos pocos ingredientes y 45 minutos de horno.

Ingredientes para 12 porciones:

1 clara de huevo grande

3 cucharadas de levadura nutricional

1 cucharada de condimento italiano

1 ¾ cucharaditas de sal

3 tazas de pistachos sin cáscara y sin sal

Resulta importante precalentar el horno a 120 ℃ (250 ℉). Batir la clara con la levadura, el condimento y la sal. Agregar los pistachos y mezclar bien.

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Distribuir en una bandeja y hornear durante 45 minutos, removiendo cada 15 minutos. Dejar enfriar por completo antes de guardar en un recipiente hermético, donde se conservan hasta dos semanas.

Por qué la fibra de los pistachos puede aliviar el estreñimiento

El artículo explica que esa cantidad de fibra equivale a cerca del 10% de las necesidades diarias. También precisa que los pistachos combinan fibra insoluble y soluble.

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Una porción aporta 3 gramos de fibra y cerca de 10 gramos de carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra insoluble añade volumen a las heces y acelera su paso por el tracto digestivo. La fibra soluble, a su vez, ayuda a ablandarlas para facilitar la evacuación.

Varios organismos médicos, como la Mayo Clinic, señalan que la inclusión de frutos secos en la dieta, entre ellos los pistachos, puede contribuir a mejorar el tránsito intestinal gracias a su aporte de fibra. Según la institución, consumir alimentos ricos en fibra promueve “movimientos intestinales regulares y reduce el riesgo de estreñimiento”, además de favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal.

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Otros beneficios que EatingWell asocia con los pistachos

La combinación de fibra soluble e insoluble ayuda a dar volumen y a suavizar las heces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente también vincula los pistachos con apoyo a la microbiota intestinal. Según el artículo, este fruto seco puede favorecer el crecimiento de bacterias beneficiosas, que a su vez ayudan a la salud intestinal al reducir la inflamación y proteger el revestimiento del tracto gastrointestinal.

Otro punto que desarrolla es el magnesio. Una ración aporta alrededor del 8% de las necesidades diarias, y el texto indica que este mineral atrae agua hacia el tracto digestivo y relaja su musculatura, dos efectos que facilitan el paso de las heces.

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El artículo también menciona un posible beneficio para el control de la glucosa. Indica que cada ración tiene 10 gramos de carbohidratos y aporta proteína, fibra y grasas saludables, mientras algunos estudios citados por el medio apuntan a un efecto favorable en personas con prediabetes o síndrome metabólico.

El magnesio atrae agua al tracto digestivo y contribuye a la motilidad intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación añade que las personas con diabetes pueden tener más probabilidades de sufrir estreñimiento. Señala además que la glucosa alta puede ralentizar la motilidad intestinal.

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Qué más recomienda el artículo para mantener la regularidad intestinal

Además del tentempié, la fuente propone aumentar las verduras ricas en fibra y bajas en carbohidratos. Entre ellas menciona las coles de Bruselas, las alcachofas y el brócoli.

El consumo de frutos secos se asocia con movimientos intestinales más regulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aconseja mantener una buena hidratación, sobre todo si aumenta la fibra en la dieta. El artículo recuerda que el agua ayuda a ablandar las heces y menciona alimentos con alto contenido de agua, como la sandía y las bayas.

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La actividad física completa la lista de medidas. Según el medio citado, incluso una caminata corta después de comer puede activar un sistema digestivo lento y ayudar a mantener la regularidad intestinal.

Por su parte, un estudio publicado en la revista científica Nutrients en 2020 examinó el efecto de los pistachos sobre la salud digestiva y concluyó que el consumo regular de este fruto seco incrementa la abundancia de bacterias beneficiosas, como la familia de los Lactobacillus, en el intestino humano.

La microbiota intestinal se beneficia de alimentos que favorecen bacterias útiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores subrayan que este impacto positivo en la microbiota puede traducirse en una mejor función intestinal y una mayor regularidad en la evacuación.

La idea central del artículo es que sumar una colación compatible con una dieta baja en carbohidratos puede aportar fibra extra y otros nutrientes útiles para el tránsito intestinal. En esa selección, EatingWell destaca a los pistachos como una alternativa práctica para incorporar ese apoyo sin salir de ese esquema de alimentación.