Receta de bruschetta de polenta con verduras y champiñones, rápida y fácil

Bruschettas de polenta dorada, coronadas con salteado fresco de verduras y champiñones, ideales para una entrada liviana y colorida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay algo que tienen las recetas rápidas y coloridas: nos invitan a romper la rutina y a disfrutar de sabores frescos en minutos. Una bruschetta de polenta con verduras y campiñones es el tipo de plato que sorprende, tanto en una picada como en una comida liviana.

Esta versión con base de polenta es ideal para quienes buscan opciones sin gluten o simplemente quieren variar el clásico pan. Suele aparecer en mesas de primavera-verano, en reuniones informales o como entrada gourmet en bares y restaurantes de todo el país.

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Receta de bruschetta de polenta con verduras y champiñones

La bruschetta de polenta con verduras y champiñones es una base de polenta cocida y enfriada, cortada en rectángulos y dorada, sobre la que se montan salteados de verduras frescas y champiñones. Es crocante por fuera y suave por dentro, con toppings coloridos y mucho sabor.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

200 gr de polenta instantánea

600 ml de leche o agua

1 cucharada de manteca

50 gr de queso rallado (parmesano o similar)

1 morrón rojo

1 zucchini

150 gr de champiñones frescos

1 cebolla morada

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco para decorar

Cómo hacer bruschetta de polenta con verduras y champiñones, paso a paso

Una opción diferente y sin gluten: polenta crocante como base, con vegetales salteados y mucho sabor en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar la leche o el agua a ebullición en una olla. Echar la polenta en forma de lluvia y revolver constantemente (evitar que se formen grumos) hasta espesar. Retirar del fuego, agregar manteca y queso rallado. Mezclar bien. Volcar la polenta caliente sobre una placa aceitada. Estirar hasta lograr 1,5 cm de alto. Dejar enfriar por completo (10 minutos en heladera si se quiere acelerar). Cortar la polenta fría en rectángulos o cuadrados. Calentar una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva. Dorar los rectángulos de polenta de ambos lados hasta que estén crocantes (la sartén debe estar bien caliente para que no se pegue). Lavar y cortar el morrón, zucchini y cebolla en tiras finas. Limpiar y filetear los champiñones. En otra sartén, calentar el aceite restante y saltear el ajo picado. Sumar las verduras y champiñones. Cocinar a fuego fuerte 5-6 minutos, salpimentar. Montar sobre cada bruschetta de polenta una porción generosa de verduras salteadas. Decorar con perejil fresco picado y servir tibio o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (2 bruschettas por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Presentación moderna de un clásico reinventado, perfecta para compartir en reuniones o como plato principal vegetariano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bruschettas de polenta ya armadas se conservan en heladera hasta 2 días. Si se desea freezar, conviene hacerlo solo con la base de polenta cocida y cortada (hasta 1 mes). Las verduras salteadas, máximo 2 días en heladera.