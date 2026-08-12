Cómo remover la grasa vieja de las sartenes y dejarlas como nuevas

La grasa vieja se afloja mejor con limpieza gradual y sin fricción intensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una sartén con grasa acumulada no siempre necesita un tratamiento agresivo ni productos especiales. Con una limpieza adecuada y algunos cuidados básicos, muchas piezas pueden recuperar buen aspecto y seguir siendo útiles en la cocina.

Cómo eliminar la grasa vieja de las sartenes

Cuando la suciedad se endurece, la recuperación depende más de la paciencia que de la fuerza. La grasa vieja puede aflojarse con una limpieza gradual y con cuidados acordes al material, sin recurrir a métodos agresivos que desgasten la superficie antes de tiempo.

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La primera recomendación coincide en varias guías de organismos y entidades técnicas: evitar los cambios bruscos de temperatura. Health Canada indica que no conviene lavar una pieza muy caliente de inmediato y aconseja seguir siempre las instrucciones del fabricante para reducir daños en el material, sobre todo en superficies delicadas.

La limpieza gradual con agua caliente y detergente suave ayuda a remover la grasa vieja sin dañar la superficie de la sartén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la sartén ya fría, el método más seguro para empezar suele ser el más simple. El agua caliente y el detergente suave ayudan a ablandar la película de aceite endurecida y a despegar restos pegados sin necesidad de raspar. En piezas con suciedad acumulada, conviene retirar primero el excedente con papel de cocina, cubrir la zona afectada con esa mezcla y dejar actuar entre 20 y 30 minutos antes de pasar una esponja blanda.

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Para ordenar esa limpieza, conviene seguir esta secuencia:

Esperar a que la pieza se enfríe por completo.

Retirar el exceso de aceite y restos sueltos.

Cubrir la zona afectada con agua caliente y detergente.

Dejar actuar la mezcla durante varios minutos.

Limpiar con una esponja suave y repetir si persisten manchas.

Ese criterio también encaja con las pautas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que en su código alimentario establece que los utensilios con recubrimiento antiadherente deben usarse con elementos de limpieza que no rayen ni desgasten la superficie. La indicación resulta relevante porque la grasa vieja suele tentar a usar virulana, cuchillos o espátulas metálicas, aunque esos recursos pueden dejar marcas permanentes.

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Secar bien después del lavado reduce manchas, marcas y desgaste con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si después del primer remojo la suciedad sigue adherida, lo más prudente es repetir el proceso. La limpieza por etapas suele ofrecer mejores resultados que una fricción intensa en un solo intento. En bordes o zonas externas, donde la grasa carbonizada forma una costra más dura, puede servir apoyar durante unos minutos un paño humedecido para mantener la superficie tibia y facilitar el desprendimiento.

En las sartenes de acero inoxidable, algunas instituciones y fabricantes admiten productos suaves no abrasivos cuando la mancha persiste, aunque la regla general sigue siendo evitar el desgaste excesivo.

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Los cambios bruscos de temperatura dañan materiales delicados y complican el mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NSF, entidad internacional de referencia en estándares de seguridad y calidad de productos de uso doméstico, incluye dentro de sus protocolos requisitos para materiales, diseño y desempeño de utensilios de cocina para el mercado minorista. Esa línea técnica refuerza una idea básica: la limpieza debe preservar la superficie de contacto con los alimentos.

En las piezas antiadherentes, el cuidado debe ser mayor. Health Canada advierte que el sobrecalentamiento de utensilios antiadherentes vacíos puede generar humos irritantes y recomienda no usarlos por encima de 260°C y ventilar la cocina durante la cocción. Esa advertencia también impacta en la limpieza, porque una base deteriorada por exceso de calor suele retener más suciedad y pierde eficacia con el uso.

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El sobrecalentamiento de una sartén antiadherente vacía deteriora la base y retiene suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cuidados tener para no arruinar las sartenes al cocinar

La forma de cocinar influye tanto como la limpieza. En utensilios antiadherentes, varias guías oficiales desaconsejan calentar la sartén vacía. La recomendación apunta a sumar aceite o alimentos antes de que la temperatura suba demasiado, una práctica que ayuda a conservar el recubrimiento y reduce la formación de residuos difíciles de quitar.

En el caso de superficies con PTFE (politetrafluoroetileno, conocido como Teflón), la autoridad sanitaria alemana Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) señala que el material no debería sobrecalentarse cuando está vacío y remarca que el uso previsto evita riesgos y deterioro prematuro.

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La virulana y los utensilios metálicos rayan la sartén, dañan el recubrimiento y hacen que la suciedad se adhiera con más facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto central es elegir utensilios adecuados. La FDA especifica que los recubrimientos antiadherentes deben manipularse con elementos que no rayen, lo que vuelve preferibles las espátulas de silicona, madera o nylon frente a las metálicas. Un rayón profundo no solo afecta el desempeño: también complica la higiene cotidiana porque los restos de comida encuentran más puntos de adherencia.

El secado después del lavado también importa. Guardar la sartén húmeda favorece manchas, marcas y desgaste, en especial en materiales sensibles. En el acero inoxidable, Health Canada incluso aconseja incorporar la sal cuando el agua ya hierve para evitar picaduras en la superficie.

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