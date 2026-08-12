Receta de budín de banana y nueces, rápida y fácil

¿Bananas maduras en casa y ganas de algo dulce y casero? Este budín de banana y nueces es la respuesta perfecta para esos antojos repentinos: húmedo, fragante, con el toque crujiente de las nueces y la intensidad natural de la fruta. Un clásico de la merienda y el desayuno, ideal para aprovechar esas bananas que ya están bien maduras.
En Argentina, el budín de banana se popularizó por su practicidad y porque no requiere batidora ni técnicas complejas. Se prepara en minutos y puede acompañar desde el café del desayuno hasta el mate de la tarde. En muchas casas, se suma un puñado de nueces a la receta básica para darle textura y sabor, logrando esa combinación irresistible que atraviesa generaciones.
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Receta de budín de banana y nueces
El budín de banana y nueces es un bizcocho húmedo, fácil y rápido, que se prepara con bananas pisadas, harina leudante, azúcar, aceite y nueces picadas. No lleva manteca ni batido prolongado, lo que lo hace perfecto para resolver en pocos minutos y con ingredientes simples.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 2 bananas medianas bien maduras
- 2 y 1/2 tazas de harina leudante
- 1/2 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 150 gramos de azúcar
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 80 gramos de nueces picadas
- 1 pizca de sal
Cómo hacer budín de banana y nueces, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde de budín.
- Pelar y pisar las bananas con un tenedor hasta obtener un puré.
- En un bol grande, mezclar los huevos, el azúcar y el aceite. Agregar la esencia de vainilla.
- Incorporar el puré de banana y mezclar bien.
- Añadir la harina leudante y la pizca de sal, integrando sin batir en exceso.
- Sumar las nueces picadas y mezclar apenas para distribuirlas.
- Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie.
- Cocinar en horno moderado durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
- Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. No desmoldar en caliente para evitar que se rompa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 34 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en heladera hasta 5 días, bien envuelto o en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses, preferentemente ya cortado en porciones.
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