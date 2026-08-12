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Receta de budín de banana y nueces, rápida y fácil

Una preparación casera para acompañar el desayuno o la merienda, con pocos ingredientes y lista en menos de una hora

Un budín de banana y nueces sobre una tabla de madera con rebanadas cortadas. Bananas enteras y nueces se ven alrededor. Fondo de cocina desenfocado.
Esta receta de budín de banana y nueces lleva bananas maduras, harina leudante, azúcar, aceite, huevos y nueces picadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Bananas maduras en casa y ganas de algo dulce y casero? Este budín de banana y nueces es la respuesta perfecta para esos antojos repentinos: húmedo, fragante, con el toque crujiente de las nueces y la intensidad natural de la fruta. Un clásico de la merienda y el desayuno, ideal para aprovechar esas bananas que ya están bien maduras.

En Argentina, el budín de banana se popularizó por su practicidad y porque no requiere batidora ni técnicas complejas. Se prepara en minutos y puede acompañar desde el café del desayuno hasta el mate de la tarde. En muchas casas, se suma un puñado de nueces a la receta básica para darle textura y sabor, logrando esa combinación irresistible que atraviesa generaciones.

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Receta de budín de banana y nueces

El budín de banana y nueces es un bizcocho húmedo, fácil y rápido, que se prepara con bananas pisadas, harina leudante, azúcar, aceite y nueces picadas. No lleva manteca ni batido prolongado, lo que lo hace perfecto para resolver en pocos minutos y con ingredientes simples.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

Dos bananas, tazones con nueces, harina, azúcar y dos huevos. Utensilios de cocina como un batidor y cucharas de madera en un recipiente sobre una mesada blanca.
La preparación del budín de banana y nueces comienza con el horno precalentado a 180 grados y un molde enmantecado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 bananas medianas bien maduras
  • 2 y 1/2 tazas de harina leudante
  • 1/2 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 150 gramos de azúcar
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 80 gramos de nueces picadas
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer budín de banana y nueces, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde de budín.
  2. Pelar y pisar las bananas con un tenedor hasta obtener un puré.
  3. En un bol grande, mezclar los huevos, el azúcar y el aceite. Agregar la esencia de vainilla.
  4. Incorporar el puré de banana y mezclar bien.
  5. Añadir la harina leudante y la pizca de sal, integrando sin batir en exceso.
  6. Sumar las nueces picadas y mezclar apenas para distribuirlas.
  7. Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie.
  8. Cocinar en horno moderado durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
  9. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. No desmoldar en caliente para evitar que se rompa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Primer plano de un corte de budín de color marrón claro con trozos grandes de nueces incrustados en su miga.
El budín de banana y nueces se conserva hasta 5 días en heladera y puede freezarse hasta 2 meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 34 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en heladera hasta 5 días, bien envuelto o en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses, preferentemente ya cortado en porciones.

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