Cuál es el ingrediente de la salsa de tomate que protege la próstata y que casi nadie conoce

La salsa de tomate no siempre implica una alimentación poco saludable si se elige sin azúcares añadidos y con ingredientes naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos consumidores asocian la salsa de tomate con una alimentación poco saludable, principalmente por su relación con el azúcar añadido y el procesamiento industrial. Expertos y publicaciones especializadas resaltan que, al elegir bien los ingredientes y conocer sus propiedades, este producto puede integrarse en la dieta diaria.

La percepción negativa sobre la salsa de tomate suele estar vinculada a la presencia de azúcares añadidos y su impacto en la calidad nutricional general de la dieta. En ese sentido, una experta consultada por Men’s Health plantea que muchas personas consideran que eliminar la salsa de tomate es una decisión saludable, aunque esto no siempre es así. Uno de los problemas señalados es el excesivo consumo de azúcar añadido, que muchas veces pasa desapercibido en productos procesados como el tomate frito industrial. Pero tiene un aspecto que pocos conocen.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad diaria recomendada de azúcar para un adulto es de 25 gramos y algunas salsas industriales pueden llegar a contener hasta 20 gramos en una sola porción, acercando al consumidor al límite recomendado, considerando que ese no será el único azúcar ingerido en el día.

Algunas salsas industriales contienen hasta 20 gramos de azúcar por porción, cerca del límite diario recomendado de 25 gramos para un adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la nutricionista Júlia Farré: “Solo con el tomate ya nos acercamos al límite saludable y, evidentemente, no es lo único que ingerimos al cabo del día”. Así, la especialista insiste en que la clave está en revisar cuidadosamente el etiquetado y optar por salsas elaboradas con ingredientes naturales.

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La experta recomienda elegir salsas compuestas únicamente por tomate, aceite de oliva, sal y acidulante, o prepararlas en casa con tomate natural, para evitar azúcares añadidos. Según destacó, si la salsa se elabora de esta manera, no representa un riesgo para la dieta, y su eliminación por motivos de salud puede ser una decisión infundada.

Recomendaciones para elegir una salsa de tomate saludable

Asimismo, Farré hace hincapié en la importancia de revisar el etiquetado de los productos antes de consumirlos. Para que la salsa de tomate sea saludable, se aconseja que esté elaborada con ingredientes naturales.

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La salsa de tomate casera hecha con tomate natural puede integrarse en una dieta equilibrada sin un aporte relevante de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista consultada por Men’s Health señala que aquellas personas que preparan su propia salsa a partir de tomate natural no deben preocuparse por el contenido de azúcar, ya que la cantidad incorporada es relativamente pequeña. De este modo, el consumo de salsa de tomate casera o de productos con ingredientes naturales puede formar parte de una alimentación equilibrada.

Beneficios del consumo de salsa de tomate respecto al licopeno y la salud prostática

Uno de los argumentos de la especialista sobre la defensa de la salsa de tomate es su contenido en licopeno, un antioxidante asociado a la protección de la salud prostática, especialmente en hombres. Según su explicación, la salsa de tomate cocida contiene este compuesto en una forma más biodisponible que el tomate crudo.

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Asimismo, añadirla a la dieta no significa necesariamente aumentar las calorías de mala calidad, sino que puede aportar nutrientes si se opta por versiones naturales y sin azúcares añadidos. Así, la salsa de tomate no solo suma sabor y palatabilidad a los platos, sino que también puede contribuir a la prevención de afecciones asociadas al envejecimiento masculino.

Júlia Farré afirma que la salsa de tomate puede acompañar pasta y arroz dentro de una dieta equilibrada sin sumar calorías de mala calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opinión de la nutricionista Júlia Farré en primera persona

En la consulta de Júlia Farré, muchos pacientes comentan que consumen pasta y arroz blanco sin acompañamientos, bajo la creencia de que así su alimentación es más saludable. Sobre este punto, la nutricionista Júlia Farré sostiene: “En la consulta muchos pacientes me dicen que comen la pasta y el arroz blanco sin nada, como si eso fuera bueno, y hoy vengo a defender la salsa de tomate”.

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Farré explica que, más allá de mitos, la salsa de tomate puede formar parte de una dieta equilibrada. Ella afirma: “En primer lugar, tenemos que comer las cosas apetecibles y que nos gusten, y la salsa de tomate es un producto vegetal que podemos incluir perfectamente con la pasta y el arroz. De este modo, comeremos el plato mucho más a gusto”.

Además, la nutricionista destaca una característica poco conocida de esta salsa: “Pero es que además hay una curiosidad y es que la salsa de tomate es mucho más rica en licopeno, tiene el licopeno mucho más biodisponible que el tomate en crudo. El licopeno tiene propiedades antioxidantes y también ayuda, sobre todo a los hombres, para la próstata. Así que no pienses que por añadir salsa de tomate a tus platos estás sumando calorías de mala calidad".

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