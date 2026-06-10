Tendencias

Cuál es el ingrediente de la salsa de tomate que protege la próstata y que casi nadie conoce

La nutricionista Júlia Farré destacó un componente que tiene una mayor presencia en este producto que en la verdura fresca. Sin embargo, advirtió que algunas marcas comerciales pueden contar con hasta 20 gramos de azúcar. Qué tener en cuenta

Guardar
Google icon
Primer plano de albóndigas crudas hirviendo en una salsa de tomate roja en una olla de hierro, con vapor y burbujas visibles, y una cuchara de madera.
La salsa de tomate no siempre implica una alimentación poco saludable si se elige sin azúcares añadidos y con ingredientes naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos consumidores asocian la salsa de tomate con una alimentación poco saludable, principalmente por su relación con el azúcar añadido y el procesamiento industrial. Expertos y publicaciones especializadas resaltan que, al elegir bien los ingredientes y conocer sus propiedades, este producto puede integrarse en la dieta diaria.

La percepción negativa sobre la salsa de tomate suele estar vinculada a la presencia de azúcares añadidos y su impacto en la calidad nutricional general de la dieta. En ese sentido, una experta consultada por Men’s Health plantea que muchas personas consideran que eliminar la salsa de tomate es una decisión saludable, aunque esto no siempre es así. Uno de los problemas señalados es el excesivo consumo de azúcar añadido, que muchas veces pasa desapercibido en productos procesados como el tomate frito industrial. Pero tiene un aspecto que pocos conocen.

PUBLICIDAD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad diaria recomendada de azúcar para un adulto es de 25 gramos y algunas salsas industriales pueden llegar a contener hasta 20 gramos en una sola porción, acercando al consumidor al límite recomendado, considerando que ese no será el único azúcar ingerido en el día.

Vista aérea de un plato de barro con pollo en salsa de tomate, pimientos, cebolla, arroz blanco y tortillas sobre una mesa de madera.
Algunas salsas industriales contienen hasta 20 gramos de azúcar por porción, cerca del límite diario recomendado de 25 gramos para un adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la nutricionista Júlia Farré: “Solo con el tomate ya nos acercamos al límite saludable y, evidentemente, no es lo único que ingerimos al cabo del día”. Así, la especialista insiste en que la clave está en revisar cuidadosamente el etiquetado y optar por salsas elaboradas con ingredientes naturales.

PUBLICIDAD

La experta recomienda elegir salsas compuestas únicamente por tomate, aceite de oliva, sal y acidulante, o prepararlas en casa con tomate natural, para evitar azúcares añadidos. Según destacó, si la salsa se elabora de esta manera, no representa un riesgo para la dieta, y su eliminación por motivos de salud puede ser una decisión infundada.

Recomendaciones para elegir una salsa de tomate saludable

Asimismo, Farré hace hincapié en la importancia de revisar el etiquetado de los productos antes de consumirlos. Para que la salsa de tomate sea saludable, se aconseja que esté elaborada con ingredientes naturales.

Albóndigas en salsa de tomate con queso y albahaca, servidas sobre arroz blanco en un tazón. Una albóndiga está cortada mostrando su interior de carne.
La salsa de tomate casera hecha con tomate natural puede integrarse en una dieta equilibrada sin un aporte relevante de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista consultada por Men’s Health señala que aquellas personas que preparan su propia salsa a partir de tomate natural no deben preocuparse por el contenido de azúcar, ya que la cantidad incorporada es relativamente pequeña. De este modo, el consumo de salsa de tomate casera o de productos con ingredientes naturales puede formar parte de una alimentación equilibrada.

Beneficios del consumo de salsa de tomate respecto al licopeno y la salud prostática

Uno de los argumentos de la especialista sobre la defensa de la salsa de tomate es su contenido en licopeno, un antioxidante asociado a la protección de la salud prostática, especialmente en hombres. Según su explicación, la salsa de tomate cocida contiene este compuesto en una forma más biodisponible que el tomate crudo.

Asimismo, añadirla a la dieta no significa necesariamente aumentar las calorías de mala calidad, sino que puede aportar nutrientes si se opta por versiones naturales y sin azúcares añadidos. Así, la salsa de tomate no solo suma sabor y palatabilidad a los platos, sino que también puede contribuir a la prevención de afecciones asociadas al envejecimiento masculino.

Vista aérea de ravioles en salsa de tomate con albahaca y pimienta en un cuenco blanco. Al lado, cubiertos, queso rallado, aceite de oliva y hojas de albahaca.
Júlia Farré afirma que la salsa de tomate puede acompañar pasta y arroz dentro de una dieta equilibrada sin sumar calorías de mala calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opinión de la nutricionista Júlia Farré en primera persona

En la consulta de Júlia Farré, muchos pacientes comentan que consumen pasta y arroz blanco sin acompañamientos, bajo la creencia de que así su alimentación es más saludable. Sobre este punto, la nutricionista Júlia Farré sostiene: “En la consulta muchos pacientes me dicen que comen la pasta y el arroz blanco sin nada, como si eso fuera bueno, y hoy vengo a defender la salsa de tomate”.

Farré explica que, más allá de mitos, la salsa de tomate puede formar parte de una dieta equilibrada. Ella afirma: “En primer lugar, tenemos que comer las cosas apetecibles y que nos gusten, y la salsa de tomate es un producto vegetal que podemos incluir perfectamente con la pasta y el arroz. De este modo, comeremos el plato mucho más a gusto”.

Además, la nutricionista destaca una característica poco conocida de esta salsa: “Pero es que además hay una curiosidad y es que la salsa de tomate es mucho más rica en licopeno, tiene el licopeno mucho más biodisponible que el tomate en crudo. El licopeno tiene propiedades antioxidantes y también ayuda, sobre todo a los hombres, para la próstata. Así que no pienses que por añadir salsa de tomate a tus platos estás sumando calorías de mala calidad".

Temas Relacionados

TomateAzúcarAlimentación SaludableNutriciónSalsa De TomateAlimentaciónDietaSaludMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conrado Estol advirtió sobre el riesgo de los médicos “truchos” para los pacientes

En su columna semanal en Infobae al Mediodía, el neurólogo analizó la proliferación de falsos profesionales

Conrado Estol advirtió sobre el riesgo de los médicos “truchos” para los pacientes

Cómo lograr que un baño chico luzca amplio y actual con ideas fáciles y sin reformas

Colores intensos, muebles versátiles y detalles originales permiten transformar espacios reducidos en ambientes cómodos y con estilo propio, siguiendo las claves de las nuevas tendencias

Cómo lograr que un baño chico luzca amplio y actual con ideas fáciles y sin reformas

Hallan evidencia del impacto de un asteroide en la Luna hace más de 3.000 millones de años

Un estudio detectó en una roca lunar señales de un choque violento con repercusiones que sorprendieron a los expertos

Hallan evidencia del impacto de un asteroide en la Luna hace más de 3.000 millones de años

Las mejores ciudades del mundo para disfrutar la gastronomía, según un ranking: en qué puesto quedó Buenos Aires

Un listado global revela cuáles son los destinos urbanos imperdibles para deleitarse con propuestas culinarias diversas

Las mejores ciudades del mundo para disfrutar la gastronomía, según un ranking: en qué puesto quedó Buenos Aires

Súper El Niño: satélites de la NASA detectaron que el calentamiento de los océanos amenaza a la vida marina en todo el mundo

Mientras la OMM pidió reforzar los sistemas de alerta temprana ante el avance de El Niño en 2026, datos satelitales de la agencia espacial revelaron un patrón que puede amplificar el impacto ecológico del calentamiento oceánico: menos agua rica en nutrientes, menor disponibilidad de minerales esenciales y mayor presión sobre el fitoplancton, que sostiene a peces y otros organismos

Súper El Niño: satélites de la NASA detectaron que el calentamiento de los océanos amenaza a la vida marina en todo el mundo

DEPORTES

No es Miami ni Nueva York: estas son las ciudades con los boletos más baratos del Mundial 2026

No es Miami ni Nueva York: estas son las ciudades con los boletos más baratos del Mundial 2026

La FIFA obligó a modificar la camiseta de una de las selecciones que participarán del Mundial 2026: los motivos

El gesto de Leo Messi con un periodista tras el triunfo contra Islandia: “No sé cómo, pero logró verme”

Uno de los candidatos a meterse en la lista mundialista de Argentina confirmó su llegada al Tottenham

El secreto de la vitalidad de Luis Enrique, ejercicios periódicos y ciclismo para desafiar el paso del tiempo

TELESHOW

El inesperado gesto de Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi que llamó la atención: la foto

El inesperado gesto de Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi que llamó la atención: la foto

El conmovedor poema de Lalo Mir al Indio Solari en un bar de Río de Janeiro: “Las llamas en pena invaden tu cuerpo”

Mirtha Legrand eligió su mejor recuerdo de la historia de los mundiales: “Yo los vi todos”

El emotivo mensaje de Soledad Pastorutti para su hija Antonia en su cumpleaños 16: “Cambiaste mi vida para siempre”

La indignación de Sol Abraham por la actitud de sus compañeros en Gran Hermano: “Se re pudrió”

INFOBAE AMÉRICA

Gritos, un portón roto y más de 15 puñaladas: El violento feminicidio que estalló en un hotel de Nicaragua

Gritos, un portón roto y más de 15 puñaladas: El violento feminicidio que estalló en un hotel de Nicaragua

EEUU aprueba por primera vez en más de 20 años un nuevo ingrediente para protectores solares que promete mejorar la protección UV

Le Parc “continúa brillando”: elogios de la crítica para la muestra del artista argentino en Londres

El costo de los desastres naturales en Costa Rica suma USD 6,207 millones desde 1988

El régimen de Nicaragua reafirma su respaldo a Vladímir Putin por el Día de Rusia