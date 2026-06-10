El sorprendente halago del presidente de la FIFA a Enrique Macaya Márquez en la previa del 18° Mundial del periodista argentino

El presidente de la FIFA hizo un reconocimiento especial al periodista argentino, que cubrirá su 18ª Copa del Mundo

A horas del comienzo del Mundial 2026, que tendrá como partido inaugural el de las selecciones de México y Sudáfrica en el estadio Azteca (jueves 11 de junio a las 16.00), Gianni Infantino, presidente de la FIFA, brindó una conferencia de prensa en el país anfitrión para darle la bienvenida a la fiesta del fútbol y sorprendió con un elogio para el periodista argentino Enrique Macaya Márquez.

“Enrique Macaya Márquez, de Argentina, es un periodista que este año va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de Mundiales en 1958, es increíble. El querido Enrique no está con nosotros hoy, pero sí va a estar en el Mundial. Un gran abrazo de parte de todos y a seguir así”, expresó Infantino durante su presentación en México.

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El destacado periodista argentino de 91 años posee el récord de mayor coberturas consecutivas de Copas del Mundo. Macaya Márquez no faltó a ninguna una cita desde 1958 y se dio el gusto de ver campeón a la Argentina en 1978, 1986 y 2022. Su primera aventura comenzó en el certamen que organizó Suecia. Sin mucha experiencia, Enrique se embarcó hacia un destino desconocido y lejano para seguir de cerca a una Selección que prometía la gloria. Con intérpretes de la talla de Amadeo Carrizo, Ángel Labruna, Alfredo Rojas, Oreste Corbatta y José Sanfilippo, entre otras grandes figuras, el joven periodista de 24 años partió rumbo a Malmo, que por entonces era una ciudad desconocida para la mayoría de los argentinos. “El avión parecía el colectivo 17, porque paraba en todos lados”, recordó entre risas en diálogo con Infobae.

El homenaje a Enrique Macaya Márquez en los premios Martín Fierro

El experimentado periodista, que marcó una era en los análisis deportivos como comentarista, impulsó su carrera como conductor del programa Fútbol de Primera, junto al fallecido Marcelo Araujo, y se convirtió en una de las figuras preponderantes en los medios de comunicación. Incluso, en los premios Martín Fierro de este año, Macaya Márquez recibió un emotivo homenaje de parte de sus colegas.

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Para esta Copa del Mundo histórica, que se realizará con 48 seleccionados en tres países diferente (Estados Unidos, México y Canadá), el periodista fue protagonista de una curiosa campaña publicitaria en la que promocionó su viaje para cubrir su 18° Mundial consecutivo y así seguir agrandando su leyenda.

Por otra parte, Infantino hizo otra referencia a un símbolo argentino, como Diego Maradona al referirse al estadio Azteca, que abrirá el telón del Mundial este jueves. En ese escenario, el Pelusa levantó la Copa del Mundo en 1986 al igual que el brasileño Pelé, en 1970. “La verdad que como presidente de FIFA es una emoción única estar en este estadio inaugurando el Mundial número 23. Yo nací un día 23, el 23 de marzo, pero eso no tiene nada que ver. Pero sí nací en 1970, que fue el año del primer mundial en México y mi papá, y esto me emociona mucho, me contaba de ese estadio que para los inmigrantes italianos en Suiza parecía algo de otro planeta, pero que les dio a mis padres tanto orgullo por los resultados de la selección italiana, por supuesto, pero también por este Brasil increíble, de Pelé, que ganó ese Mundial con un equipo absolutamente increíble”, comenzó el directivo.

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“En el 86 pasó lo mismo con Diego (Maradona) y fue una emoción también única. Recordamos el ta, ta, ta, ta, ta (relato de Víctor Hugo Morales), el gol de Diego, la final con Alemania. La verdad creo que este estadio está, vamos a decir, bendito. Está bendito de los dioses del fútbol, porque ha visto cosas increíbles de poder albergar el tercer partido de inauguración de un Mundial”, continuó. Y concluyó: “Es el primer Mundial que se coorganiza en tres países, porque eso también parece nada, pero es importante que tres países como México, Estados Unidos y Canadá trabajen conjuntamente para organizar el mayor evento del mundo y demuestra que cuando queremos lo podemos hacer. Y creo que la magia del Azteca ha jugado un papel importante”.

El presidente de la FIFA brindó una conferencia de prensa previa al inicio de la Copa del Mundo y recordó a Diego Maradona y Pelé