Política

Nació el hijo varón de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: cómo se llama

El nacimiento fue por una cesárea programada que se llevó a cabo en el Sanatorio Otamendi. El ex jefe de Gobierno porteño tiene dos hijas de otro matrimonio

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Casamiento Maylin Rodríguez Larreta Instagram
Nació el primer hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su esposa, Milagros Maylin, tuvieron a su primer hijo este miércoles en el Sanatorio Otamendi, según confirmaron fuentes cercanas del entorno de la pareja a Infobae.

De acuerdo a lo que se conoció, el nacimiento fue producto de una cesárea programada que se llevó a cabo en el sanatorio en la mañana de este miércoles a las 8:30 y se llama Justo Larreta. Se trata del primer hijo de la pareja que se casó en noviembre de 2024.

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Este medio había adelantado la noticia del embarazo, en medio de una etapa en la que el actual legislador porteño estaba redefiniendo su futuro político. En ese sentido, relanzó su proyecto político propio con la intención de volver a participar en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde supo tener dos mandatos representando al PRO.

Sin embargo, tras su fallido proyecto presidencial, Larreta rompió con el partido amarillo y, tras estar casi un año sin aparecer, se relanzó para las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el año pasado en la Capital Federal y pudo volver a la Legislatura porteña.

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Elecciones legislativas CABA 2025 Bunker Horacio Rodríguez Larreta - Milagros Maylin
Milagros Maylín en el búnker de Larreta durante las elecciones legislativas del año pasado (Sebastián Alonso)

Tras conseguir una banca, el propio Larreta aseguró que tiene intenciones de volver a disputar un lugar para volver a las oficinas de Uspallata con fuertes críticas a la gestión de Jorge Macri. “Lo digo con tristeza y motivación porque en cada barrio que voy me imagino lo que podría hacer. La Ciudad está sucia y el olor a pis es un símbolo“, dijo en diálogo con Luis Novaresio.

A pesar de las idas y vueltas políticas, Larreta consolidó su relación con Maylin que comenzó en 2022, después de la separación del ex alcalde porteño. Finalmente, se casaron en noviembre de 2024 en una boda privada a la que tuvieron acceso solo allegados y familiares.

Milagros Maylin, licenciada en Ciencias de la Comunicación y con amplia experiencia en gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires, acompañó a Rodríguez Larreta tanto en su vida personal como en el ámbito político en los últimos años.

La esposa del diputado porteño tiene 38 años, es egresada de la Universidad Austral con medalla de oro y Magíster en Administración de Empresas (IAE Business School donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude que se otorga al mejor promedio). Además, cuenta con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en la ESADE.

Fiesta de casamiento Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin
El día del casamiento de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin (RS Fotos)

Rodríguez Larreta (60) ya es padre de dos hijas: Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016, fruto de su vínculo con la organizadora de eventos, Bárbara Diez.

El día de su casamiento, que se realizó en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el centro porteño, Milagros Maylin contó cómo se desarrolló su vínculo: “Me escribió una carta. Hubo un momento en que yo no me animaba: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón’. Ahí él se angustió mucho. Y surgió entre nosotros un código, que era ‘ABC’. Me dijo: ‘Estoy seguro de tres cosas. A, vos y yo vamos a estar juntos. B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar. Y C, vamos a ser muy felices’. Y después, cuando vino la propuesta, me puso ‘ABC’ en un cartelito y vino el anillo”.

“Pasó mucho tiempo, porque la campaña, que esto, que lo otro, así que hubo otra nueva charla: ‘Bueno, nos casamos’. Y ahí renovó la propuesta que me había hecho un año antes”, recordó.

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