Cuáles son los 6 factores que parecen menores, pero definen la calidez de un hogar

La decoración en capas convierte una casa correcta en un hogar con autenticidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas perciben que, pese a sus esfuerzos en decoración, su hogar no transmite una sensación de plenitud. Errores de diseño sutiles pueden crear una atmósfera fría o inacabada.

Según Homes & Gardens, revista especializada en decoración de interiores, reconocer estos factores y atenderlos permite lograr ambientes más acogedores y reflejar mejor la personalidad de quienes los habitan.

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Atender cada uno de estos aspectos, tal como aconsejan expertos en decoración del hogar, transforma cualquier espacio y aporta mayor calidez y autenticidad.

1. Iluminación deficiente y su impacto en el hogar

La iluminación en capas define la calidez y la profundidad de un ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio citado identifica la iluminación como uno de los factores clave. La falta de “capas de luz” es un error frecuente, según la diseñadora Laura Stephens. Considera que, aunque el mobiliario y la paleta de colores sean acertados, una iluminación plana puede hacer que la estancia parezca transitoria.

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“Si la iluminación es plana, las paredes están desnudas y no hay nada suave bajo los pies, la habitación da la impresión de ser un lugar donde todavía te estás instalando”, detalla Stephens.

Sophie Pringle, fundadora de Pringle & Pringle, coincide en que depender solo de la luz cenital genera ambientes fríos. Recomienda sumar lámparas de mesa, de pie y luces para cuadros, diversificando las fuentes para lograr espacios armónicos y cálidos.

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2. Ausencia de personalidad y textura en los ambientes

Los detalles textiles aportan confort y ayudan a que el espacio se perciba completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carencia de personalidad y texturas impide que los espacios se sientan vividos. “Otro error es la falta de textura y personalidad: ni arte, ni libros, cortinas que no llegan al suelo”, expresa Stephens al medio.

Pringle observa que, aunque se priorizan grandes elementos como sofás o cocinas, los detalles son esenciales para crear identidad y calidez.

El diseñador Gray Walker resalta que un hogar empieza a notarse completo cuando refleja a quienes lo habitan. Recomienda añadir libros, recuerdos personales y antigüedades para dotar de profundidad y singularidad los ambientes.

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3. Cortinaje insuficiente o mal elegido

Las cortinas adecuadas funcionan como un cierre estético y suavizan las líneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amy Peltier, fundadora de Peltier Interiors, resalta que el cortinaje adecuado aporta calidez y es un detalle crucial.

“Sin cortinas, la habitación da la sensación de que le falta el toque final”, señala en declaraciones recogidas por Homes & Gardens. Añadir cortinas adecuadas suaviza las líneas de la estancia y logra un ambiente refinado y acabado.

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Además, Peltier recomienda pensar la decoración en capas, sin detenerse en los muebles principales. Los textiles, el arte, los accesorios y, especialmente, las cortinas completan la atmósfera y realzan el estilo personal.

4. Carencia de obras de arte que personalicen los espacios

El arte suma identidad y le da una narrativa visual al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de obras de arte resta carácter y emoción al hogar. Natalie Konstant, de Natalie Konstant Interiors, sostiene: “El arte cuenta una historia, crea emociones y le da alma a una casa de una manera que los muebles por sí solos no pueden”.

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Agrega que con piezas originales o coleccionadas se aporta autenticidad, sin necesidad de un gran presupuesto.

Konstant anima a descubrir arte en distintos lugares y reunir obras significativas. Estos detalles ayudan a distinguir la casa y denotan atención al bienestar visual.

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5. Ausencia o mala elección de alfombras

Una alfombra bien elegida unifica el conjunto y mejora la cohesión del mobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de alfombra o escoger una de tamaño inapropiado incide directamente en la sensación de completitud.

Heather French, de French & French Interiors, afirma que “los dos principales culpables son las alfombras y las cortinas” cuando un espacio parece apagado.

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Una alfombra bien elegida une el mobiliario y los colores, aportando cohesión visual. French destaca que incluir alfombras transforma el ambiente, otorgando confort y una apariencia terminada.

6. Paredes blancas que restan calidez y personalidad

El color en paredes y detalles aporta singularidad y rompe la neutralidad excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El predominio de paredes blancas puede generar una impresión de espacio provisional y estándar. Elizabeth Valkovics, directora de Batten Court Design, recomienda usar color, revestimientos o detalles cromáticos en paredes, molduras y techos para alejarse de la uniformidad.

Según expone Homes & Gardens, añadir colores intensos o acabados personalizados da identidad al hogar y lo diferencia de una construcción impersonal o pensada para la venta.

Cuidar cada detalle y elegir elementos con propósito convierte el espacio en un hogar pleno, donde la calidez y la coherencia reflejan la historia y el estilo de quienes lo habitan.