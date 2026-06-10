Ciencia y cocina: cómo una actividad que muchos consideran rutinaria se convirtió en herramienta terapéutica

Diversos estudios avalan los beneficios de la cocina más allá de la alimentación, influyendo de manera positiva en la salud mental y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, diversos estudios han demostrado que los beneficios de cocinar superan ampliamente su función alimentaria, consolidando esta práctica cotidiana como un pilar para la salud mental y el bienestar emocional.

Investigadores internacionales y entidades especializadas resaltan que preparar y compartir una comida, alejados de dispositivos electrónicos, puede actuar como un motor de alegría y fortalecer la conexión humana, según Psychology Today y Bio Tech.

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Cocinar aporta ventajas psicológicas y emocionales tangibles, especialmente cuando se realiza en compañía y sin la presencia de pantallas. Entre los principales beneficios se encuentran la mejora de la atención plena, el aumento de emociones positivas, el fortalecimiento de los lazos sociales y la reducción del estrés fisiológico y emocional, de acuerdo con expertos consultados por Psychology Today y Bio Tech.

Además, investigaciones recientes destacan que comer acompañado puede multiplicar por tres la sensación de alegría, poniendo en valor la socialización durante las comidas.

Expertos internacionales confirman que preparar y compartir comidas fomenta la conexión humana y la alegría, clave para la salud integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revalorización de la cocina como fuente de bienestar psicológico avanza con fuerza, respaldada por datos y testimonios científicos. Psychology Today sostiene que el acto de cocinar puede transformarse en una experiencia restauradora para la mente. Por su parte, Bio Tech evidencia que la compañía, durante la preparación y consumo de alimentos, eleva de manera significativa la alegría, lo que refuerza la relación directa entre la socialización en la cocina y el bienestar diario.

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Beneficios psicológicos de cocinar para la salud mental

Cocinar implica diversos procesos psicológicos que pueden mejorar la salud mental. Psychology Today destaca que la preparación de alimentos es una experiencia sensorial: los aromas, las texturas y los colores invitan a centrarse en el presente y ayudan a reducir pensamientos ansiosos o repetitivos. Este foco en el presente convierte una tarea cotidiana en una oportunidad para romper ciclos de estrés.

Además, la cocina fomenta la autoeficacia, es decir, la confianza en la propia capacidad para acometer tareas y obtener resultados. Seguir una receta o improvisar con los ingredientes disponibles refuerza el sentido de logro y competencia, especialmente en momentos de incertidumbre, según Psychology Today. Estos logros repetidos pueden traducirse en una mayor confianza en uno mismo y contribuir a una mejor salud mental.

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También es un espacio para la creatividad. Elegir sabores, experimentar con la presentación y adaptar platos permiten la expresión personal y el desarrollo de la identidad, indican los especialistas de Psychology Today. Al personalizar recetas, se integran tradiciones familiares y preferencias individuales, lo que refuerza el sentido de pertenencia.

La cocina estimula los sentidos y ayuda a reducir la ansiedad mediante la concentración en aromas, texturas y colores de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocina, regulación emocional y reducción del estrés

El proceso de cocinar ofrece herramientas para la regulación emocional y el alivio del estrés. Expertos consultados por Psychology Today explican que la rutina de medir y organizar ingredientes genera un efecto de orden ante el caos emocional. La sola anticipación de una comida o el gusto de saborear una receta conocida pueden mejorar el estado de ánimo.

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Por su parte, la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han recopilado más de 250.000 datos mediante biometría, según Bio Tech, que confirman una correlación entre cocinar y la reducción de indicadores de estrés fisiológico, sobre todo cuando la actividad es compartida. Así, la rutina en la cocina ayuda no solo a estabilizar las emociones, sino también a mantener hábitos saludables que refuerzan la sensación de control y bienestar.

Establecer hábitos culinarios regulares proporciona previsibilidad y estabilidad psicológica. Psychology Today subraya que una rutina en la preparación de alimentos ayuda a estructurar el día y permite anclar otros comportamientos saludables, actitudes fundamentales para el autocuidado.

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El papel de la socialización y la compañía en la cocina

Cocinar acompañado incrementa la alegría cerebral hasta un 232% respecto a cocinar solo, según Bio Tech (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la compañía durante la preparación y consumo de alimentos es especialmente evidente según Bio Tech, la SEN y la URJC. Cocinar junto a otras personas puede triplicar la sensación de alegría cerebral, con un aumento del 232% en comparación con hacerlo solo. Además, compartir la mesa reduce el rechazo emocional en un 23,5%, subrayando así el carácter positivo de la experiencia social en las comidas.

Bio Tech remarca que el bienestar emocional se apoya principalmente en el entorno social más que en los propios alimentos. Compartir recetas, conservar ritos familiares y mantener conversaciones en la mesa son factores que enriquecen la experiencia alimentaria y refuerzan la identidad colectiva.

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Fernando Fernández-Aranda, subdirector del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición en España (CIBEROBN), afirma que “el acto de comer no constituye únicamente una actividad relacionada con la ingesta nutricional, sino que representa un entorno para la promoción del bienestar psicológico”. Investigaciones como las desarrolladas por CIBEROBN evidencian que cocinar y comer en compañía fortalece la socialización y la transmisión de valores entre generaciones.

El impacto negativo de las pantallas durante las comidas

El uso de pantallas durante las comidas reduce la alegría en un 32% y afecta el bienestar emocional, según estudios de Bio Tech y CIBEROBN (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de pantallas en la mesa, desde teléfonos móviles hasta tablets, aparece como un obstáculo para la experiencia culinaria, según estudios de Bio Tech y CIBEROBN. Las investigaciones muestran que el 98% de las personas utilizan dispositivos electrónicos durante las comidas, lo que conlleva una reducción de la alegría del 32% y dificulta el desarrollo de la atención consciente.

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Según CIBEROBN, el uso de tecnología digital promueve el aislamiento y reduce las emociones positivas, lejos de sustituir la compañía humana. Ana Reyes, catedrática de la URJC, destaca que el análisis biométrico demuestra científicamente el impacto adverso de las pantallas sobre el bienestar emocional durante las comidas.

El estudio indica que adolescentes y colectivos clínicos recurren mucho más a los dispositivos, alimentándose en soledad con mayor frecuencia y presentando un mayor riesgo psicosocial. Esta tendencia no solo debilita la cohesión social, sino que también afecta la calidad alimentaria y el descanso nocturno.

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Participar en la cocina de manera conjunta, sin distracciones digitales y en ambientes diseñados para la socialización, convierte una rutina diaria en una fuente de alegría, identidad y resiliencia emocional. Así, cocinar se consolida como una práctica accesible y adaptable que fomenta el bienestar y la conexión social en una sociedad cada vez más digitalizada.